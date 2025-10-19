Teleshow

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

La empresaria organizó una reunión especial en su casa con menú de Donato De Santis: decoración personalizada y una variedad de pastas

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Para celebrar el Día de la Madre, Wanda Nara y sus seres queridos disfrutaron de unas pastas que les preparó Donato de Santis (Instagram)

En medio de las habituales polémicas, pero con la decisión clara de priorizar la calma y el amor familiar, Wanda Nara vivió un Día de la Madre muy especial y completamente alejado del escándalo mediático. En lugar de elegir una celebración ostentosa en público, la empresaria organizó un almuerzo íntimo y cuidado en su propia casa, rodeada por las personas que más quiere. Esta vez, el eje no estuvo puesto en los titulares, sino en la mesa: de la celebración participaron sus hijos, su hermana Zaira, sus sobrinos, su mamá Nora Colosimo, su papá Andrés Nara y su pareja actual, Martín Migueles.

Cada detalle del encuentro fue pensado por la conductora, que apostó a la buena cocina y el espíritu de pertenencia italiana heredado de su familia. Para el evento, Wanda quiso ir más allá de un típico almuerzo familiar y convocó a uno de los chefs más prestigiosos y queridos del país: Donato De Santis, compañero de pantalla en MasterChef Celebrity (Telefe). El famoso cocinero se encargó de diseñar un menú con marcado ADN italiano y estampó su sello en cada paso: el lema elegido para la jornada fue “Mamma mia che pasta! Pasta & emozione & amore”, es decir en español “¡Madre mía, qué pasta! Pasta, emoción y amor”, que fue un guiño a las raíces, la pasión y el placer de comer bien entre afectos.

La ambientación estuvo a la altura de la propuesta culinaria. La mesa fue arreglada con detalles que transportaban a Italia: individuales de fibras naturales, platos en tonos tierra y servilletas a cuadros rojos y blancos, cada una personalizada con el nombre de los invitados. Sobre las servilletas, un tomate fresco desde su rama homenajeó al producto estrella del menú.

Desde los platos hasta el
Desde los platos hasta el centro mesa estuvieron pensados con detenimiento para crear un ambiente italiano
Los detalles de la decoración
Los detalles de la decoración para una jornada con toques italianos

El centro de mesa combinó flores rojas, latas de tomate decorativas y tarros de pasta seca, componiendo una postal italiana digna de esas grandes comidas en familia. Donato firmó un menú de tres pasos: antipasti, pasta con salsas diversas y tronchetto de brownie.

En sus historias de Instagram, tanto la empresaria como Zaira mostraron con orgullo a Donato sirviendo ravioles generosamente bañados en salsa de tomate y queso, y subrayó el momento estelar de la jornada: spaghetti calientes servidos directamente sobre una rueda inmensa de parmesano, una técnica típica de los mejores restaurantes italianos. “Gracias @donatodesantis”, escribió la empresaria, agradecida por la dedicación, la presencia y el toque de excelencia gastronómica que le aportó a la celebración en la comodidad de su hogar y en compañía de su círculo más íntimo.

El menú preparado por el
El menú preparado por el reconocido chef para la familia de la empresaria

Los gestos de afecto empezaron temprano y se multiplicaron durante toda la jornada. El festejo se inició a primera hora, cuando la presentadora fue despertada por sus hijas menores y Martín con un desayuno en la cama, una torta roja con la palabra “mamá”, un ramo de flores y una caja de sorpresas. “Feliz día para todas”, escribió la empresaria, dejando ver el peso que tiene esta fecha especial y mostrando cómo los pequeños detalles la rodearon de calidez desde el inicio.

Wanda le agradeció a Donato
Wanda le agradeció a Donato por su presencia en el almuerzo familiar (Instagram)

Así, entre aromas de pasta y el vaivén de platos compartidos, Wanda vivió un Día de la Madre diferente, lejos de los escándalos, la presión mediática y la exposición permanente. El domingo fue una oportunidad de reencuentro, cocina italiana, reconciliación familiar y un lujo de menú casero que sirvió como excusa para rodearse de los suyos y reiterar en imágenes y palabras la importancia de estar juntos. Esta vez, la empresaria se dio permiso para pausar las tensiones mediáticas de su vida diaria y entregar el centro de la escena a sus vínculos, el sabor de la nostalgia y el amor genuino, reafirmando que el verdadero lujo está en la mesa familiar compartida.

Temas Relacionados

Wanda NaraZaira NaraNora ColosimoAndrés NaraMartín MiguelesDonato de SantisDía de la MadrePastasCocina italiana

Últimas Noticias

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”

La influencer compartió la montaña rusa de emociones que vivió tras la ecografía, habló de la importancia del acompañamiento médico y la llegada de sus hijas, Laia y Aimé, hace más de un año

Daniela Celis recordó el impacto

Mauro Icardi sorprendió con un cariñoso mensaje a la China Suárez en el Día de la Madre

En plena vorágine de celebración, el delantero del Galatasaray decidió saludar a su pareja y sumó un nuevo capítulo a su tensa relación con su expareja, Wanda Nara

Mauro Icardi sorprendió con un

Detalles, elegancia y brillo: el vestido grecorromano de Juana Viale fue furor en su programa

La conductora revolucionó la pantalla dominical con una apuesta de impacto, aberturas sugerentes y un estilo único

Detalles, elegancia y brillo: el

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

A semanas de anunciar su embarazo juntos, el delantero compartió una imagen íntima y tierna junto a la cantante y sus perros para celebrar el Día de la Madre

La romántica dedicatoria de Paulo

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

La creadora de Casi Ángeles y Chiquititas recordó a su propia mamá, evocó a su hija Romina Yan y destacó el valor de quienes marcan generaciones a puro amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, a casi 3 meses de la muerte de su nieta Mila Yankelevich

El conmovedor video de Cris
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan si los viajes espaciales

Investigan si los viajes espaciales debilitan el sistema inmunitario humano: las estrategias de prevención

La pelea por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria reclamará a la Cámara Electoral que obligue al Gobierno a difundir los resultados por provincia

Cocaína y armas: los detalles del operativo tras la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna que fue inspiración para la soberanía nacional

Casi el 80% de las personas en situación de pobreza enfrenta amenazas ambientales en el mundo

INFOBAE AMÉRICA
Del “genocidio silencioso” en Cuba

Del “genocidio silencioso” en Cuba a la censura en Venezuela: el informe de la SIP que expone la represión informativa en América Latina

Macron prometió recuperar las joyas robadas del Louvre y llevar a los responsables ante la Justicia

Jorge Quiroga, candidato a presidente de Bolivia: “Tenemos la oportunidad de cambiar el país por mucho tiempo”

Israel identificó los restos de dos rehenes entregados por Hamas el sábado por la noche

La colección secreta de Gene Hackman sale a subasta: arte, recuerdos y mucho cine

TELESHOW
Daniela Celis recordó el impacto

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”

Mauro Icardi sorprendió con un cariñoso mensaje a la China Suárez en el Día de la Madre

Detalles, elegancia y brillo: el vestido grecorromano de Juana Viale fue furor en su programa

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”