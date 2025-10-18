Teleshow

La sutil respuesta de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández, tras los rumores de acercamiento con Cazzu

El bailarín compartió una foto en sus historias en medio de las versiones que lo vinculan con la Jefa

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda

Después de que Intrusos (América TV) diera a conocer rumores de un posible acercamiento entre Cazzu y Gonzalo Gerber, la expareja de Dai Fernández, la reacción del bailarín apareció de manera sutil pero deliberada en sus redes sociales. Gerber publicó una imagen en sus historias de Instagram que resumió tanto su ubicación actual como su estado de ánimo tras los comentarios mediáticos.

En la foto, el bailarín se muestra sentado y sin camiseta, con un pantalón corto azul oscuro, capturando su propio reflejo en un ventanal de vidrio. El fondo revela un muro de ladrillo rojizo y la luz solar marca con nitidez su figura y las sombras que lo rodean. El encuadre, atravesado por hojas verdes de plantas desenfocadas en primer plano, transmite una atmósfera íntima y personal, alejada del ruido y las palabras.

Más allá de la imagen, la elección de los detalles resulta significativa: sobre la foto se lee la ubicación, la ciudad de Monterrey en México y a esta foto decidió acompañarla con el último tema musical que lanzó la jujeña, llamado “Balada Malvada”.

En un gesto tan simple como sugerente, Gerber pareció responder sin necesidad de declaraciones, guiñando al público sobre la conexión que los une, que por ahora se mantiene en el ámbito laboral, siendo él uno de los bailarines en la gira de Latinaje.

La sugestiva historia que subió Gonzalo al día siguiente de que comenzaran los rumores

Karina Iavícoli fue quien aportó la primicia en Intrusos y encendió las especulaciones sobre la relación entre Cazzu y Gonzalo. Según detalló la periodista, las versiones que circulan hablan de un vínculo cada vez más cercano, reuniones frecuentes, mensajes cargados de buena onda y una empatía que va creciendo entre ambos artistas. “Me dicen: ‘Excelente relación, acercamiento, empatía, charlas…’”, relató Iavícoli, mientras la infaltable música de tensión acompañaba el momento y aclaraba que se refería a la Jefa del trap: “Con Cazzu… Él está trabajando y me acaban de decir que hay muy buena onda entre Gonzalo y Cazzu. Sería un parejón”.

Adrián Pallares, conductor del programa, sumó información y entusiasmo: “Gerber. Sí, aparte saltó así. Saltó”, y celebró junto al resto del equipo cómo la producción encontró rápidamente una foto del bailarín para ilustrar la noticia. En el marco del diálogo, tanto Iavícoli como sus compañeros remarcaban el ambiente distendido y el nivel de entendimiento que parece unir a los protagonistas de la versión. “Nos cuenta la producción que él ya viajó a México con Cazzu para trabajar”, sumó Pallares. “Sí, ahora”, respondió Iavícoli, confirmando que ambos se encuentran en Guadalajara, compartiendo compromisos profesionales.

Cazzu y Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, se estarían conociendo (Video: América TV-Intrusos)

Aunque nadie habló concretamente de romance o noviazgo, el panel no dudó en señalar que la relación podría evolucionar hacia algo más. “Es una amistad”, explicó la panelista, dando cuenta del lazo inicial. Pallares completó: “Es una amistad que se puede convertir en otra cosa. Se llevan muy bien”. Con el tono irónico y cómplice que caracteriza al ciclo, añadió: “Hermoso. Bueno, entonces sanó, ¿viste? Qué rápido que se enamoran todos”.

Durante la charla, el debate se tiñó de comentarios entre el deseo y el humor. “Que sea bueno, porque Cazzu merece un buen amor también”, sumó una de las voces del piso. “Cazzu es una divina total. Él está golpeado”, completó Iavícoli, describiendo el presente emocional de Gerber y reforzando el clima entre risas, sugerencias y expectativas respecto a un vínculo que, por ahora, solo se alimenta a fuerza de gestos, trabajo y muy buena relación.

Bueno, no suelo hacer mucho esto de hacer como una oratoria y hablar un poco de mí, pero quiero agradecerles a todas las palabras de aliento que me mandan y contarles que hoy estoy en Guadalajara, que hacemos show hoy con Cazzu. Así que prepárense porque el show continúa. Y así que…”, expresó Gerber en un mensaje breve y espontáneo, antes de prepararse para la función en la ciudad mexicana.

