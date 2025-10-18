¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda

Cazzu y Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, se estarían conociendo (Video: América TV-Intrusos)

Gonzalo Gerber quedó en el medio de la polémica luego de anunciar su separación con Dai Fernández, la compañera de teatro de Nico Vázquez, quien a su vez está comenzando una relación con su compañero de Rocky. En la última emisión de Intrusos (América TV), contaron que el bailarín está muy cerca de Cazzu.

Karina Iavícoli fue quien aportó la primicia y disparó las especulaciones sobre el vínculo entre ambos artistas, detallando que las versiones apuntan a vínculos cercanos, charlas y una muy buena relación, al punto de hablar de empatía y posibilidades de que la amistad vaya más allá.

“Me dicen: ‘Excelente relación, acercamiento, empatía, charlas…’”, relató Iavícoli, generando expectativa con la música de tensión de fondo, y aclaró que se refería a la Jefa del trap: “Con Cazu… Él está trabajando y me acaban de decir que hay muy buena onda entre Gonzalo y Cazzu. Sería un parejón”. Adrián Pallares, conductor del programa, sumó: “Gerber. Sí, aparte saltó así. Saltó”, mientras en el piso celebraban el hallazgo exprés de una foto de Gonzalo Gerber por parte de la producción.

A lo largo del intercambio, tanto Iavícoli como el resto de los panelistas remarcaron el clima de simpatía y entendimiento que une a los artistas. “Nos cuenta la producción que él ya viajó a México con Cazcu para trabajar”, informó Pallares. “Sí, ahora”, confirmó Iavícoli, dando cuenta de que ambos se encuentran en Guadalajara por compromisos laborales.

Gerber es uno de los bailarines en el show de Cazzu (Foto: Instagram)

Si bien por el momento no hablaron de noviazgo ni confirmaron una relación romántica, el panel dejó en claro la posibilidad de que el vínculo evolucione: “Es una amistad”, aclaró la panelista, y Pallares completó: “Es una amistad que se puede convertir en otra cosa. Se llevan muy bien”. El conductor sumó: “Hermoso. Bueno, entonces sanó, ¿viste? Qué rápido que se enamoran todos”.

Durante la charla, también sobrevolaron los comentarios en tono de deseo y humor: “Que sea bueno, porque Cazzu merece un buen amor también”, opinó una de las voces del piso. “Cazzu es una divina total. Él está golpeado”, añadió Iavícoli al referirse al presente de Gerber.

En medio de los rumores, el bailarín eligió expresarse públicamente y aportar su propia versión sobre su presente junto a la artista. En sus historias de Instagram, el bailarín compartió un video donde agradeció el apoyo recibido y confirmó que actualmente se encuentra en Guadalajara, México, en pleno trabajo con Cazzu y su equipo.

La palabra de Gonzalo Gerber

“Bueno, no suelo hacer mucho esto de hacer como una oratoria y hablar un poco de mí, pero quiero agradecerles a todas las palabras de aliento que me mandan y contarles que hoy estoy en Guadalajara, que hacemos show hoy con Cazzu. Así que prepárense porque el show continúa. Y así que…”, expresó Gerber en un mensaje breve y espontáneo, antes de prepararse para la función en la ciudad mexicana.

Con este video, el bailarín dejó en claro que, más allá de los comentarios sobre su vínculo con Cazzu, su foco está puesto en la agenda profesional y en el trabajo compartido sobre el escenario. La breve aclaración sirvió para recalcar el contexto laboral de la estadía, sin confirmar ni desmentir versiones sobre un posible romance. Por ahora, la noticia es el show y el presente artístico de ambos en México.

El presente de Gonzalo Gerber y Cazzu, por ahora, continúa marcado por el trabajo compartido sobre el escenario y el interés mediático que despiertan en torno a la posibilidad de un vínculo más allá de la amistad. Mientras los rumores ocupan titulares y alimentan la conversación en programas de espectáculos, ambos mantienen el foco en sus presentaciones en México, dejando que sean sus gestos y la colaboración profesional los que hablen por ellos, en un contexto donde la música y el show siguen siendo lo prioritario.