La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

La palabra de Joel Ojeda tras ser imputado por promocionar juegos de azar ilegales

En una mezcla de incertidumbre, miedo y angustia, días atrás, Joel Ojeda fue imputado por promocionar juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales. En ese marco, la casa del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) también fue allanada en medio de un operativo que dejó al joven sin palabras. Así las cosas, este viernes, el influencer decidió contar su sentimientos y detallar su situación judicial.

“¿Te esposaron?¿Te hicieron la foto?”, comenzó preguntándole Santiago Riva Roy a Ojeda al abordarlo con la cámara de LAM (América). Con algo de impotencia y angustia por la situación, el influencer respondió: “No me pusieron nunca esposas. Yo después me doy cuenta que era una jugada media mediática por el hecho de pedirme que ponga las manos atrás, obviamente que lo hice porque uno en esa situación se siente completamente indefenso”.

Ante la respuesta del joven, el periodista le consultó si estaba asesorado, si contaba con abogados y si quería dar su testimonio sobre su situación. “Fue un pedido de ellos que me ponga las manos atrás y yo obviamente hice lo que me pidieron, está la policía dentro de mi casa con un orden de allanamiento. Hoy sí fui a la fiscalía, hablé con la defensoría también, que hay un abogado que está a cargo del tema. La semana que viene voy a tener novedades. Yo principalmente lo que quiero hacer es recuperar mis pertenencias, que saquen toda la información que quieran, que como te digo, yo no tengo nada que esconder y recuperar mis cosas”, comentó Joel respecto al allanamiento.

Según comentó Joel Ojeda, la policía no lo esposó, sino que le pidió poner sus manos detrás de sus espalda

A lo largo de la charla, el exparticipante del reality reafirmó sus ganas por resolver esta cuestión: “Por supuesto que mi intención es cerrar este tema lo más pronto posible. Uno cuando sube, cuando lo invitan o hacés un negocio de subir una publicidad, uno no sabe nunca cuándo algo es legal. Yo hago la publicidad, que es lo que a mí me compete y nada más. Yo creo que igual, lo que están buscando con este allanamiento, en verdad es parar esto”. En la misma línea, el movilero comentó: “Quieren evitar que muchos famosos se pongan a publicar todo el tiempo cosas de casinos”.

Fue entonces cuando Ojeda se quitó la responsabilidad de encima y se refirió a quienes manejan estas plataformas de apuestas ilegales: “Y sobre todo ir, que creo que es lo que corresponde, sobre los que están infringiendo la ley de verdad, que son los que no están habilitados para hacer ese tipo de actividades”.

Joel Ojeda expresó su angustia tras el allanamiento a su casa

Al escuchar al joven, el periodista quiso saber si, después de este hecho, no volvería a promocionar plataformas de apuestas. Inmediatamente, con un tono de ansiedad, el influencer comentó: “Directamente yo no voy a volver a hacer casinos porque no me interesa y si se trata de algo ilegal, obviamente que no quiero tener nada que ver porque siempre me manejé bien, siempre fui un pibe que laburó toda su vida. ¿Sabes qué pasa? Que sí sentí que fue todo un circo mediático. A mí me llama mucho la atención que hace muy poquito tiempo yo mostré abiertamente mi postura política”.

Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación. “Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja”.

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.