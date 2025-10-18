Teleshow

La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

El exparticipante de Gran Hermano contó detalles del operativo policial que vivió días atrás. Además habló sobre su situación judicial

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
La palabra de Joel Ojeda tras ser imputado por promocionar juegos de azar ilegales

En una mezcla de incertidumbre, miedo y angustia, días atrás, Joel Ojeda fue imputado por promocionar juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales. En ese marco, la casa del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) también fue allanada en medio de un operativo que dejó al joven sin palabras. Así las cosas, este viernes, el influencer decidió contar su sentimientos y detallar su situación judicial.

¿Te esposaron?¿Te hicieron la foto?”, comenzó preguntándole Santiago Riva Roy a Ojeda al abordarlo con la cámara de LAM (América). Con algo de impotencia y angustia por la situación, el influencer respondió: “No me pusieron nunca esposas. Yo después me doy cuenta que era una jugada media mediática por el hecho de pedirme que ponga las manos atrás, obviamente que lo hice porque uno en esa situación se siente completamente indefenso”.

Ante la respuesta del joven, el periodista le consultó si estaba asesorado, si contaba con abogados y si quería dar su testimonio sobre su situación. “Fue un pedido de ellos que me ponga las manos atrás y yo obviamente hice lo que me pidieron, está la policía dentro de mi casa con un orden de allanamiento. Hoy sí fui a la fiscalía, hablé con la defensoría también, que hay un abogado que está a cargo del tema. La semana que viene voy a tener novedades. Yo principalmente lo que quiero hacer es recuperar mis pertenencias, que saquen toda la información que quieran, que como te digo, yo no tengo nada que esconder y recuperar mis cosas”, comentó Joel respecto al allanamiento.

Según comentó Joel Ojeda, la
Según comentó Joel Ojeda, la policía no lo esposó, sino que le pidió poner sus manos detrás de sus espalda

A lo largo de la charla, el exparticipante del reality reafirmó sus ganas por resolver esta cuestión: “Por supuesto que mi intención es cerrar este tema lo más pronto posible. Uno cuando sube, cuando lo invitan o hacés un negocio de subir una publicidad, uno no sabe nunca cuándo algo es legal. Yo hago la publicidad, que es lo que a mí me compete y nada más. Yo creo que igual, lo que están buscando con este allanamiento, en verdad es parar esto”. En la misma línea, el movilero comentó: “Quieren evitar que muchos famosos se pongan a publicar todo el tiempo cosas de casinos”.

Fue entonces cuando Ojeda se quitó la responsabilidad de encima y se refirió a quienes manejan estas plataformas de apuestas ilegales: “Y sobre todo ir, que creo que es lo que corresponde, sobre los que están infringiendo la ley de verdad, que son los que no están habilitados para hacer ese tipo de actividades”.

Joel Ojeda expresó su angustia
Joel Ojeda expresó su angustia tras el allanamiento a su casa

Al escuchar al joven, el periodista quiso saber si, después de este hecho, no volvería a promocionar plataformas de apuestas. Inmediatamente, con un tono de ansiedad, el influencer comentó: “Directamente yo no voy a volver a hacer casinos porque no me interesa y si se trata de algo ilegal, obviamente que no quiero tener nada que ver porque siempre me manejé bien, siempre fui un pibe que laburó toda su vida. ¿Sabes qué pasa? Que sí sentí que fue todo un circo mediático. A mí me llama mucho la atención que hace muy poquito tiempo yo mostré abiertamente mi postura política”.

Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación. “Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja”.

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.

Temas Relacionados

Joel OjedaCasinos IlegalesAllanamientoGran Hermano

Últimas Noticias

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

La locutora se emocionó hasta las lágrimas en su último día al aire de América. Los emotivos mensajes que recibió

Marcela Feudale se despidió de

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda

El bailarín y la cantante trabajan juntos en los shows de la gira de Latinaje. Karina Iavícoli contó que están cada día más cerca

¿Romance en puerta? Cazzu y

El inesperado guiño de Chechu Bonelli a un famoso piloto de Fórmula 1: “Mi futuro novio cumple años”

Después de separarse de Darío Cvitanich, la modelo se mostró decidida a volver a apostar al amor

El inesperado guiño de Chechu

Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres

El campeón de Gran Hermano celebró sus 26 años y vivió un día especial rodeado por el cariño de sus seres queridos

Los emotivos mensajes que recibió

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante

La empresaria usó sus redes sociales para compartir las primeras imágenes

Wanda Nara agrandó la familia:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago Cuneo celebró el Día

Santiago Cuneo celebró el Día de la Lealtad en Florencio Varela y aseguró que “el futuro es, fue y será peronista”

Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

Tiple femicidio narco: una detenida dijo que los asesinos llamaron a la familia de una de las víctimas mientras la torturaban

La aclaración sobre “El Bola” y el intento por despegarse del triple crimen: qué dijeron Sotacuro e Ibáñez en la nueva indagatoria

Horacio Rodríguez Larreta respaldó las candidaturas de Lousteau y Ocaña en la ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Liberaron al hijo del presidente

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

¿Licantropía femenina? La impactante historia de las mujeres-lobo francesas acusadas de crímenes aberrantes en la Edad Moderna

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

Pakistán rompió el alto el fuego y eleva la tensión con Afganistán: al menos 10 muertos tras otro ataque

TELESHOW
Marcela Feudale se despidió de

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda

El inesperado guiño de Chechu Bonelli a un famoso piloto de Fórmula 1: “Mi futuro novio cumple años”

Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante