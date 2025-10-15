Teleshow

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance

La modelo y el exfutbolista compartieron postales sincronizadas desde Ámsterdam, dejando claro que atraviesan una etapa llena de complicidad y felicidad lejos de la rutina diaria

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Darío Cvitanich se reencontró con amigos y destacó su vínculo con María Cecilia Rognoni en la ciudad donde jugó para el Ajax (Video: Instagram)

A menos de un mes de haber oficializado su romance, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa y dejaron en redes sociales las pistas más claras de que atraviesan su mejor momento. Sin posar juntos, pero sincronizados en sus publicaciones, ambos compartieron postales desde Ámsterdam, ciudad con un valor especial para él y el escenario perfecto para disfrutar de unos días lejos de la rutina.

En sus historias, Ivana mostró el costado más colorido del viaje: un mercado de flores lleno de tulipanes, en una imagen tan vibrante como simbólica. Más tarde, publicó una foto al anochecer, sobre uno de los puentes que cruzan los canales de la ciudad. Con un suéter rosa, jeans y la mirada hacia el horizonte, acompañó la postal con el tema Por mil noches de Airbag y una secuencia de corazones violetas. Sin palabras, pero con la sutileza que la caracteriza, dio a entender que vive un gran momento personal.

Ivana Figueiras compartió imágenes de
Ivana Figueiras compartió imágenes de los coloridos mercados de tulipanes y los canales de Ámsterdam

Poco después, Cvitanich subió su propia historia desde el restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve relajado, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia. “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió, junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas que fue campeona mundial y olímpica con la selección argentina. La amistad entre ambos puede suponerse al atar cabos: Darío vivió en esa ciudad durante varios años, cuando jugaba en el Ajax, y allí consolidó lazos personales que todavía conserva.

La presencia de Rognoni en la imagen no fue casualidad. Además de su amistad con Darío, existe otro punto de conexión: Chechu Bonelli, la exesposa del exdelantero, también se dedica al hockey, por lo que ese vínculo deportivo y afectivo podría haberse mantenido con el tiempo. Rognoni, que reside actualmente en los Países Bajos, fue una de las figuras más destacadas del equipo argentino de hockey femenino en los años 2000 y es recordada por su liderazgo en la cancha y su perfil reservado fuera de ella.

Las publicaciones sincronizadas en redes
Las publicaciones sincronizadas en redes sociales confirman el buen momento de la pareja en Europa

Las coincidencias entre las historias de Ivana y Darío fueron suficientes para confirmar lo evidente: ambos están compartiendo el mismo viaje. Sin mostrar fotos juntos, la pareja logró decirlo todo.

La semana anterior a este viaje, la reacción de Bonelli, la exesposa de Cvitanich, también fue armar las valijas. La presentadora decidió partir rumbo a Siambón, Tucumán y lanzarse a un viaje rodeada de afectos, risas y paisajes rurales junto a su grupo de amigas, retratando esta reconexión en un carrete de imágenes que respiran libertad y camaradería.

Chechu Bonelli, exesposa de Cvitanich,
Chechu Bonelli, exesposa de Cvitanich, eligió Tucumán para un viaje de reconexión con amigas tras la noticia del romance

En la primera postal, Chechu posó junto a cuatro amigas sobre el césped y bajo un atardecer anaranjado, todas con looks donde predominan los sombreros, las botas tejanas y los accesorios country chic, enmarcadas por colinas onduladas y casas perdidas en el horizonte. Ella, de perfil y sonriente, se destacó con sombrero beige, camiseta blanca anudada, un maxicollar de cuentas metálicas, shorts de jeans y pulseras plateadas, exhibiendo confianza y renovada alegría ante el paisaje.

Las siguientes imágenes la muestran en distintas poses —de pie o sentada sobre una parva de heno— donde la luz cálida del crepúsculo resalta su silueta, la frescura y la tranquilidad del entorno. El aire rural, el brillo del cielo y la actitud relajada de Chechu y sus amigas transmiten auténtico disfrute, conexión con la naturaleza y el refugio emocional que representa el grupo en tiempos de cambio.

Las imágenes de Chechu Bonelli
Las imágenes de Chechu Bonelli en Siambón reflejan libertad, alegría y el apoyo de su círculo íntimo en tiempos de cambio

En el pie de foto del carrete, la conductora resumió el espíritu del reencuentro: “Un finde con amigas nunca falla. En todo este cambio lindo y motivador una siempre trata de volver a conectar con gente que le hace bien. Y sin dudas mis amigas hacen que mi mundo sea maravilloso. Muchas charlas, risas, abrazos …. Todo lo que necesitaba ellas lo tenían guardado para mí. Las amo con toda mi alma”.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasDarío CvitanichChechu Bonelli

Últimas Noticias

Kate Rodríguez, embarazada de siete meses, reveló que tiene trombofilia: “El amor es más fuerte que el miedo”

La historia de la bailarina panameña atraviesa la emoción y el coraje. Según contó, es la misma afección provocó la muerte de la anterior esposa de su pareja

Kate Rodríguez, embarazada de siete

Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”

La actriz compartió sus sensaciones y las de Toribio, su nene más grande, luego de dejar de compartir la cama con ella. Cómo fue el proceso. Sus reflexiones

Juana Repetto celebró el paso

La hija de Maxi López, su fan número uno: el tierno gesto desde Suiza mientras lo veía en MasterChef Celebrity

La pequeña Elle conquistó a todos al seguir de cerca la participación de su papá en el reality culinario, mostrando que la familia está más unida que nunca pese a la distancia

La hija de Maxi López,

Como dos gotas de agua: la imagen que reveló el increíble parecido entre Valentina Cervantes y su madre

La participante de Masterchef Celebrity conmovió a sus seguidores al mostrar a su hijo en brazos de la abuela

Como dos gotas de agua:

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares

La bailarina contó cómo es la dinámica financiera en la pareja tras pausar su marca de ropa y aclaró el rol del mediático en el hogar

Melody Luz reveló de dónde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el primer test

Cómo es el primer test molecular aprobado en Argentina para detectar Chagas en recién nacidos

El video del momento de la explosión del experimento de química en el colegio de Palermo

IDEA: los CEOs, entre el ruido de la coyuntura, la presión por ser más eficientes y el pedido de un país más “adivinable”

Jornada financiera: las ventas del Tesoro de EEUU tuvieron efecto parcial en el mercado y el dólar volvió a subir

Receta de ñoquis de boniato, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: El

Crisis política en Francia: El primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

El hallazgo de un caldero con monedas y joyas medievales redefine el mapa arqueológico de Suecia

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 por su novela ‘Vera, una historia de amor’

Mientras Bolivia opera “al límite” por la escasez de combustible, el TSE garantizó un balotaje sin contratiempos

Camiones de ayuda humanitaria avanzan hacia Gaza en medio de la incertidumbre por la reapertura del cruce de Rafah

TELESHOW
Kate Rodríguez, embarazada de siete

Kate Rodríguez, embarazada de siete meses, reveló que tiene trombofilia: “El amor es más fuerte que el miedo”

Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”

La hija de Maxi López, su fan número uno: el tierno gesto desde Suiza mientras lo veía en MasterChef Celebrity

Como dos gotas de agua: la imagen que reveló el increíble parecido entre Valentina Cervantes y su madre

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares