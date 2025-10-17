Teleshow

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

El exparticipante de Gran Hermano transita este renacer junto a sus hijas y su expareja, Daniela Celis después de estar internado casi un mes en terapia intensiva

Thiago Medina y el reencuentro con sus hijas

Frente al espejo, en la intimidad de una casa que ahora se ha transformado en refugio, Thiago Medina se toma una selfie que lo muestra de pie, bermudas deportivas, remera violeta, una gorra liviana. El rostro del ex participante de Gran Hermano, serio pero decidido, aparece acompañado por una confesión contundente: “Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. ¡Estoy feliz de estar vivo! Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos. Les quiero mostrar desde que salí del hospital aumenté 2 kilos”. La imagen, publicada en sus redes y musicalizada con Aprender a volar de Patricia Sosa, sostiene un mensaje de supervivencia tras el gravísimo accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre en Moreno.

Esa fotografía marca el inicio visible de una recuperación que muchos vivieron minuto a minuto a través de partes médicos y posteos. Thiago, oriundo de González Catán, pasó veintiocho días internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Atravesó noches de incertidumbre, pérdida de peso, miedo. A su lado, siempre presente, estuvo Daniela Celis, madre de sus hijas y expareja, quien fue la voz pública de cada avance y retroceso, al relatar la evolución de Thiago e informando a una comunidad virtual que no dejó de preguntar ni de enviar su energía.

Thiago Medina mostró los avances
Thiago Medina mostró los avances en su recuperación

El trayecto de Thiago desde el hospital hasta la vida cotidiana fue —y sigue siendo— un proceso largo y lleno de desafíos. Con el alta médica, eligió instalarse en el hogar de Daniela para estar con sus hijas y encontrar el espacio y la calma para sanar; el entorno, un barrio cerrado con espacio amplio, resultó ser el escenario ideal para transitar la rehabilitación. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología”, reveló ella en sus redes sociales los últimos días.

Aunque el alta fue un primer paso, la reconstrucción de Thiago exige ahora una rutina atravesada por ejercicios de kinesiología y un trabajo constante para revertir la desnutrición, una secuela visible tras la internación que le hizo perder veinte kilos. Desde entonces solo pudo recuperar dos: cada jornada es una pequeña conquista. Los días se miden en logros mínimos, en fuerza de voluntad y en el acompañamiento incondicional de la familia.

El emotivo posteo de Daniela
El emotivo posteo de Daniela tras la salida de Thiago del nosocomio

Daniela también compartió el agradecimiento de la familia al público que nunca se despegó, y expresó: “No quería dejar de agradecerles, por ayudarme, por la contención y el amor que le dan a mi familia. Leo cada mensaje, los escucho en la calle, y veo cada video que nos dedican”. La voz de la expareja del influencer destila la ansiedad y la esperanza de quienes transitan, a su lado, un proceso en el que cada avance equivale a un triunfo.

La escena de la recuperación en casa se apoya sobre detalles concretos: una habitación especial para Thiago, la presencia de sus hijas, la compañía cotidiana, la asistencia profesional. El mediático, que supo rodearse de cámaras en los días de Gran Hermano, encuentra ahora en la privacidad del hogar y en las redes sociales una segunda oportunidad para narrar una historia distinta, íntima, marcada por la gratitud y la resistencia.

El primer paseo de Thiago Medina con sus hijas tras el accidente: "Domingo en familia"

Mientras la vida retoma su curso, Thiago reconstruye su salud, su ánimo y su rutina diaria en ese espacio doméstico acondicionado con esmero. El cariño de Daniela, la risa de las hijas y el apoyo inesperado de miles de seguidores, forman parte de una trama donde el cuerpo y el espíritu deben volver a aprender a volar. La imagen del espejo, la música y las palabras elegidas, resumen lo que hoy siente: “Estoy feliz de estar vivo”.

Ahora, cada vez que se detiene frente al espejo, el reflejo ya no muestra solo las huellas de un accidente. Da cuenta de la lucha silenciosa, de la entrega familiar y del extraño milagro de volver después de la caída más dura. ¿Qué queda después del peligro? En la casa de Daniela y en las redes donde circula su foto, la respuesta se vuelve tangible: resiliencia, vínculo, segundas oportunidades.

