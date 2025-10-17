Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

La mamá de Ayelén Paleo contó como vivió sus días en la cárcel

Hace un mes y medio el nombre de Ayelén Paleo volvió a irrumpir la agenda luego de que se conociera la noticia de que su madre, Elizabeth Rodrigo, había sido arrestada y acusada de formar parte de una red de trata. Luego de más 40 días en prisión, Elizabeth recibió la libertad, si bien seguirá bajo investigación y se cambiará la carátula de su caso, habló por primera vez.

Decidió hacerlo en el aire de Intrusos (América TV). "Cuarenta y ocho horas, más o menos. Acá estoy, consternada por todo, por todas las acusaciones hechas contra mí, graves, delitos graves, y me han imputado como jefa de una banda de trata. Tremendo todo. La verdad que… Bueno, estuve muy mal, a partir de ahora voy a demostrar, por supuesto, mi inocencia. Ya estoy en libertad, pero bueno, tantas injurias, tantas calumnias“, comenzó diciendo Elizabeth en comunicación telefonía con el ciclo de América.

“Nadie sabe lo que es hasta que uno llega ahí. Es estar privada de tu libertad. No sabés qué está pasando afuera, nadie te dice nada. Es muy feo, muy triste. Es muy duro, es horrible, horrible lo que te puede pasar”, contó acerca de lo que vivió al estar tras las rejas. Y siguió: “Es una prisión. Lo que se ve en las películas, en una prisión. Igual. Literal, lo mismo. Si bien a mí, este, trataban… Me cuidaban en el sentido que no me lastime, pero bueno, es eso, la cárcel es eso“.

Durante el tiempo que estuvo en la cárcel la mantuvieron aislada del resto de las reas, con la intención de cuidarla: “Yo estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día, digamos, dentro de tu celda, no sabés si es de día, de noche, siempre está una luz artificial y que te controla mucho si estás bien“.

Elizabeth Rodrigo, la mamá de Ayelén Paleo, habló del lado mediático que tomó su caso

Cuando le consultaron acerca de como fue el momento del allanamiento, contó: “Ellos me golpean la puerta y yo pienso que me estaban robando. La verdad es esa. Entraron por una puerta de servicio y les dije que esa puerta estaba cerrada, realmente no sé dónde estaba la llave. Le dije: ‘Por favor, entren por la puerta principal’. Y me puse a derecho. Lo primero que hice fue entregarles mis teléfonos, eh, todo el material que buscaban. Les pasé mis claves, porque es lo, es lo que quise hacer, pasarle mis claves, porque yo no tengo nada que ocultar”.

Rodrigo hace tiempo se dedica a la fotografía erótica, pero ella nunca consultó acerca de para que propósito iba a utilizar las imágenes que salieron de la sesión de fotos: “Te doy un turno para fotos en mi agenda, cuando ella llega a mi estudio, le pregunto el vestuario que quiere usar, traerse un vestuario, yo tengo un vestuario en mi casa. Hablamos de qué tipo de fotos le gustaría hacer. Puede ser para vender contenido, para una campaña publicitaria, puede ser para muchas cosas. No todos los casos son iguales, tampoco les pregunto tanto de eso“.

“No sé por qué me hicieron tantas acusaciones, son delitos atroces. No creo que alguien me haya traicionado. Yo hago mi trabajo en forma profesional, hago todo con mucho amor, mucha paciencia, solamente estoy muy consternada por todo esto”, aseguró Elizabeth.

La foto del allanamiento

Debido al nombre de su hija y los escándalos que la supieron unieron a Carmen Barbieri y Santiago Bal, el caso adquirió una veta mediática, en la que la propia Carmen decidió opinar. Por esta razón, Adrián Pallares, uno de los conductores de Intrusos quiso saber si había escuchado lo que la capocómica había dicho de ella.

“Sinceramente, trato de no escuchar porque si no me hago peor mala sangre de la que… como estoy, imaginate. Hay gente que se alegró por verme presa”, fue lo que dijo la mujer y sumó: “Me han contado un montón de cosas, pero hay gente que se alegró. Pero la verdad que eso, con el tiempo, mis abogados, el doctor Fernando Burlando y el doctor Juan Tiberio, que han trabajado en forma constante, me han acompañado en todo momento, me han contenido. Yo en estos momentos estoy muy sobre mi persona. Me tengo que recomponer, porque no es fácil todo lo que me está pasando