Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles

A un mes y medio de haber sido detenida por liderar una presunta red de trata, la madre de Ayelen Paleo recibio su libertad (Intrusos – America)

Hace un mes y medio, el nombre de Ayelén Paleo volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por alguna polémica de su vida artística ni por sus recordados cruces mediáticos, sino por un verdadero problema familiar: la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo. La mujer de 62 años fue apresada bajo sospecha de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y económica en La Plata, en una causa que rápidamente escaló en la agenda de los medios y sacudió al mundo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas, la noticia tomó un giro inesperado: Elizabeth fue excarcelada.

Karina Iavícoli dio a conocer la noticia durante la emisión de Intrusos (América) este jueves por la tarde. Según detalló en vivo, la información llegó de la mano de Juan Toribio, representante de la madre de Paleo y miembro del estudio jurídico de Fernando Burlando. “Y justo cuando lo llamo me dice: ‘La acaban de liberar a Elizabeth Rodrigo’. Bueno, la verdad quedé impactada porque sabía que estaban trabajando para eso, pero no que hubiera sido ayer. Finalmente, tipo cuatro y media de la tarde se lo comunicaron. Fueron todos los hijos, o sea, Ayelén, el hermano y la otra hermana más chica”, afirmó.

Por otro lado, se aclaró que la mujer sigue procesada y no puede salir del país. “Además, hubo cambio de carátula y esto le permite estar fuera del penal. No es que terminó la causa. Sigue en estudio para ver cuál es la situación de la mamá de Ayelén, pero los abogados están confiados”, relató la panelista.

Elizabeth Rodrigo se encontraba detenida hace un mes y medio (Instagram)

La causa de trata sigue su curso a la espera de futuras presentaciones ante la Justicia, pero la decisión judicial permitió que Elizabeth espere la resolución de su situación procesal fuera del penal. Sobre su declaración, Iavícoli agregó detalles fundamentales: “En ningún momento la madre se negó. Ofreció los teléfonos, ofreció las claves, mostró su casa. De hecho, nosotros tuvimos acceso a videos de la casa donde ella quería demostrar que ahí no retenía a ninguna persona”. A su vez, hizo alusión al trasfondo laboral de la madre de la exvedette. “Ella dice que es fotógrafa, hace más de 20 años, martillera pública recibida, que justo tenía que ir a buscar el título y que ella le saca fotos a cualquiera que quiera ir”, comentó la periodista sobre el descargo de Rodrigo ante la Justicia.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el hallazgo de imágenes en posesión de la madre de Paleo. “Una de las chicas que según tengo entendido la pasó mal realmente, se habría sacado fotos en su momento. Entonces, conectaron cuando hicieron toda esta redada con ella. Pero hay otra Elizabeth que tiene otro apellido, no la madre de Ayelén. La otra señora también está presa. Parece que de ahí viene la confusión”. El equipo de Intrusos dejó claro que, si bien la excarcelación es un paso significativo, la causa judicial está lejos de concluir y las próximas semanas serán clave para determinar el futuro judicial de Elizabeth Rodrigo.

En medio de la expectativa y el hermetismo, el ciclo de América difundió el audio que la propia Ayelén envió a la producción, donde no ocultó su alivio. “Estamos muy contentos, ya era hora de estar todos en familia. Contentos, cansados también, ahora a disfrutar el Día de la Madre en familia”, expresó la exvedette, que en las últimas semanas afrontó un mar de preguntas, miradas y presión mediática sin perder el foco en la contención familiar.

La mujer quedó procesada por explotación de la prostitución, pero quedó excarcelada con el cambio de carátula (Instagram)

Durante las horas previas, el periodista Mauro Szeta ya había adelantado el inminente desenlace a través de su cuenta en X: “Tras el fallo de la Cámara de La Plata que consideró que no hay peligros procesales, el juez Juan Pablo Masci excarceló a Elizabeth Rodrigo. La mujer quedó procesada por explotación de la prostitución”, explicó, aportando otro enfoque sobre la resolución.

Mientras la familia Paleo recuperó parte de la calma y se concentra en recomenzar la vida cotidiana, el expediente sigue bajo la lupa judicial. El espectáculo y la opinión pública, en tanto, siguen atentos a los pasos que vienen, sabiendo que la historia, lejos de cerrarse, abre nuevos interrogantes sobre los límites entre la exposición, la Justicia y la vida privada de los protagonistas.