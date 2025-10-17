Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

El cumpleaños 51 de Martín Bossi

Martín Bossi festejó su cumpleaños número 51 en un gran momento personal y profesional. El actor es uno de los protagonistas de La cena de los tontos, uno de los grandes éxitos de calle Corrientes que desembarcará en Mar del Plata para hacer avanzada en la temporada teatral. En este contexto, la del jueves fue una noche de festejo con amigos y con muchos motivos para celebrar con la copa en alto.

Al término de la función en el teatro El Nacional, Bossi encabezó la comitiva que se dirigió a un restaurante de Puerto Madero. Junto a los protagonistas Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez -quien reemplazó en agosto a Mike Amigorena-, el director Marcos Carnevale, productores y elenco. Además de brindar por el humorista, era también un festejo simbólico por la obra, que desde su estreno en marzo ya superó los 130 mil espectadores y que el próximo 26 de diciembre llegará al Teatro Neptuno de Mar del Plata.

El beso de Graciela Borges a Martín Bossi

Para el festejo también se sumaron dos primeras figuras, como Guillermo Francella, uno de los productores de la obra, -el otro, Adrián Suar, ausente con aviso- y Graciela Borges, amiga del cumpleañero desde que coincidieron en la película Viudas, precisamente dirigida por Carnevale. Así, la diva del cine argentino le devolvió el gesto al actor, quien había caído de sorpresa a su último cumpleaños.

Célebre por su habilidad para las imitaciones, en aquella oportunidad Bossi recreó de manera cómica los gestos y el estilo de Borges, usando sus característicos anteojos oscuros, un pañuelo en la cabeza y un monólogo que arrancó sonoras carcajadas tanto de la homenajeada como de los asistentes.

Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Marcos Carnevale y Guillermo Francella en el cumpleaños de Martín Bossi

Esta y otras anécdotas se sucedieron en el restaurante porteño, entre un menú en base a pescado, regado con vino, aguas y gaseosas. Bossi hizo gala de su histrionismo al cantar el tango “Volver” y recibió con gratitud y algo de sorpresa los regalos de los invitados. Si se habrán puesto de acuerdo o no es un misterio, pero hubo coincidencia: el actor recibió doce libros para degustar en el tiempo libre y acaso acompañarlo en su aventura en La Feliz.

A la hora de la torta, Bossi escuchó el clásico “Feliz cumpleaños” mientras uno de los mozos encendía el ritual de las velitas. Se persignó para pensar con más profundidad los deseos, mientras recibía sugerencias de los invitados. “Que gane el Estrella de Mar”, “Que gane Boca” hasta que la voz de Francella resonó en el ambiente: “Que dure una hora treinta”. Fue casi una súplica para que el actor le ponga un límite a sus monólogos durante la función.

Todo terminó con un abrazo con el protagonista de El Encargado, y con unas palabras que esta vez se dijeron al oído y quedaron para la intimidad de ellos. Y pasaron, con el resto de los comensales, a disfrutar de una nutrida mesa de dulces mientras compartían anécdotas pasadas e imaginaban las futuras.

El año pasado, Bossi había celebrado los 50 con un inesperado y emotivo festejo sorpresa que lo rodeó de amigos famosos, familiares cercanos y colegas del mundo del espectáculo. Lo que parecía ser una simple reunión íntima en el quincho de su casa se convirtió en un mega evento preparado con dedicación y cariño por sus seres queridos.

Martín Bossi, Graciela Borges y Marcos Carnevale, una amistad que nació hace 15 años en la película Viudas

El humorista, quien pensaba que iba a disfrutar de una tranquila reunión familiar, se encontró con un asado de gran magnitud, preparado para casi 100 invitados. Para completar el festín, se presentaron nada menos que 10 tortas de cumpleaños, simbolizando la magnitud del cariño que lo rodeaba en una noche tan especial.

Entre los asistentes, se destacaron figuras como Marcelo Tinelli y Adrián Suar, quienes no solo compartieron una amistad de larga data con Bossi, sino que protagonizaron un reencuentro muy esperado. El ambiente festivo permitió recordar viejos tiempos y consolidar lazos que han marcado su trayectoria en los medios.