Teleshow

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El actor tuvo su estreno en El Nacional tras la escandalosa salida de Mike Amigorena. La incondicionalidad de su novia y los famosos que dijeron presente

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Gustavo Bermudez debutó en La
Gustavo Bermudez debutó en La Cena de los Tontos (Foto: RS Fotos)

La cena de los tontos volvió a las tablas luego de la polémica que se generó por la repentina salida de Mike Amigorena del elenco tras pocos meses al frente de la obra. Gustavo Bermúdez fue elegido para reemplazarlo y el jueves por la noche tuvo su gran debut en el teatro El Nacional.

Con la sala llena de espectadores, Gustavo logró superar su primera noche en la avenida Corrientes y al finalizar la obra, el trío fue ovacionado por el público junto al resto del elenco. Entre las butacas se encontraron algunas figuras importantes del ámbito del espectáculo, dos de las parejas del momento y Verónica Varano, novia del gran protagonista de la noche, que aplaudió a rabiar desde su butaca.

El saludo final de Gustavo
El saludo final de Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y Martín Bossi
Verónica Varano llegó a acompañar
Verónica Varano llegó a acompañar a su pareja Gustavo Bermúdez
Verónica Varano apoyó a su
Verónica Varano apoyó a su novio Gustavo Bermúdez

Por otro lado, Eva Bargiela y Ginaluca Simeone aprovecharon la noche porteña para tener una salida en pareja en medio de la dulce espera de su primer hijo. Eva lució su panza de siete meses de embarazo con un top de microtul, con un corpiño negro, un jean oversize y un tapado de cuero largo, por su parte, el exfubtolista eligió un look total black. Esta se trata de la primera salida pública luego de que el menor de los hijos del Cholo Simeone y Carolina Baldini, anunciara su retiro del fútbol profesional a los 27 años.

Otra de las parejas que decidió aprovechar de la noche de invierno fue la de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. Ellos hicieron pública su relación hace pocos meses y desde ese momento se mostraron enamorados en las redes sociales y ante las cámaras. Cada vez más afianzados, se mostraron distendidos y sonrientes.

Priscila eligió un oufit total black al que complemento con un tapado teddy en color tiza y zapatillas. En el caso del economista, eligió un jean oscuro, una camisa de color blanco y una campera de cuero.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y
Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández
Eva Bargiela y Gianluca fueron
Eva Bargiela y Gianluca fueron al debut de Bermúdez
La segunda salida pública de
La segunda salida pública de Robert y Priscila (Foto: RS Fotos)

El día anterior a su primera presentación, el actor habló con Intrusos (América TV) acerca de los rumores que se generaron por la salida de Amigorena, su reemplazo y aclaró la situación que desencadenó en su desembarco en las tablas de El Nacional. “Estoy muy contento. Me lo venían ofreciendo hace mucho y escapa un poco del teatro porque sentía que me ataba, pero hay cosas que cuando caen, caen”, soltó entre risas, describiendo que la propuesta llegó varias veces, pero recién ahora decidió aceptarla.

La polémica alrededor de la salida de Amigorena se disparó en las últimas semanas. Consultado sobre el supuesto escándalo, Bermúdez buscó calmar las aguas: “Escuché mucho del escándalo, pero no fue lo que yo viví ni lo que me comentaron los chicos de producción, que me dijeron que estuvo más que bien y simple. Me comentaron que querían que fuera a Mar del Plata y, después, que se le vencía el contrato a Mike y que querían que arranque en Buenos Aires, que estaba todo bien”. Así, el actor aclaró, desde su propio lugar y con el aval de la producción, que la transición fue prolija y que no existieron roces en lo personal ni en lo profesional.

Sobre su vínculo con el artista saliente, el nuevo protagonista fue categórico: “No lo conozco, nunca trabajé con él. Me lo crucé una vez y muy amoroso conmigo. No hubo ningún… por lo menos en lo que a mí me respecta, todo bien”. Sin alimentar rumores, Bermúdez zanjó cualquier duda sobre tensiones internas.

Temas Relacionados

Gustavo BermúdezLaurita FernándezMartín BossiLa Cena de los tontosMike AmigorenaFederico HoppeFede HoppeEva BargielaGianluca SimeoneRoberto García Moritán

Últimas Noticias

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Eduardo acompañó a su hija en el tribunal de Campana, donde se lleva a cabo el juicio contra su exmarido por violación

La reacción del padre de

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

En un día clave del juicio contra Claudio Contardi, su exmarido, por violación, la modelo llegó a los Tribunales de Campana y protagonizó un emotivo momento con Natalia

El conmovedor abrazo de Julieta

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

La modelo enfrentó las expectativas generadas por dejar el jurado y pasar al lugar principal. Tres emisiones bastaron para medir la fidelidad del público y el peso de un legado televisivo

Cuál fue el rating de

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

La empresaria compartió unos recuerdos de los años vividos con su primer marido, con quien tuvo tres hijos antes de separarse en 2013

El video de Wanda Nara

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós

En diálogo con Mario Pergolini, el periodista se emocionó al recordar el vínculo con su papá, con quien estaba distanciado al momento de su muerte

El día que Esteban Trebucq
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno dio de baja

El Gobierno dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral otorgadas de manera irregular

Bajaron los precios en dólares de los autos 0 km: cuánto cuesta ahora cada modelo

Dónde debe ubicarse el arenero del gato en la casa, según los expertos

Máximo Kirchner lamentó la interna en Fuerza Patria: “He visto gente desesperada en candidaturas o poroteando”

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Trump ordenó al Ejército atacar

Trump ordenó al Ejército atacar a los cárteles de drogas aunque no estén en territorio de Estados Unidos

El Festival de San Sebastián presenta una gran retrospectiva sobre la relevante guionista Lillian Hellman

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

TELESHOW
La reacción del padre de

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós