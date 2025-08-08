Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

Gustavo Bermudez debutó en La Cena de los Tontos (Foto: RS Fotos)

La cena de los tontos volvió a las tablas luego de la polémica que se generó por la repentina salida de Mike Amigorena del elenco tras pocos meses al frente de la obra. Gustavo Bermúdez fue elegido para reemplazarlo y el jueves por la noche tuvo su gran debut en el teatro El Nacional.

Con la sala llena de espectadores, Gustavo logró superar su primera noche en la avenida Corrientes y al finalizar la obra, el trío fue ovacionado por el público junto al resto del elenco. Entre las butacas se encontraron algunas figuras importantes del ámbito del espectáculo, dos de las parejas del momento y Verónica Varano, novia del gran protagonista de la noche, que aplaudió a rabiar desde su butaca.

El saludo final de Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y Martín Bossi

Verónica Varano llegó a acompañar a su pareja Gustavo Bermúdez

Verónica Varano apoyó a su novio Gustavo Bermúdez

Por otro lado, Eva Bargiela y Ginaluca Simeone aprovecharon la noche porteña para tener una salida en pareja en medio de la dulce espera de su primer hijo. Eva lució su panza de siete meses de embarazo con un top de microtul, con un corpiño negro, un jean oversize y un tapado de cuero largo, por su parte, el exfubtolista eligió un look total black. Esta se trata de la primera salida pública luego de que el menor de los hijos del Cholo Simeone y Carolina Baldini, anunciara su retiro del fútbol profesional a los 27 años.

Otra de las parejas que decidió aprovechar de la noche de invierno fue la de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. Ellos hicieron pública su relación hace pocos meses y desde ese momento se mostraron enamorados en las redes sociales y ante las cámaras. Cada vez más afianzados, se mostraron distendidos y sonrientes.

Priscila eligió un oufit total black al que complemento con un tapado teddy en color tiza y zapatillas. En el caso del economista, eligió un jean oscuro, una camisa de color blanco y una campera de cuero.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández

Eva Bargiela y Gianluca fueron al debut de Bermúdez

La segunda salida pública de Robert y Priscila (Foto: RS Fotos)

El día anterior a su primera presentación, el actor habló con Intrusos (América TV) acerca de los rumores que se generaron por la salida de Amigorena, su reemplazo y aclaró la situación que desencadenó en su desembarco en las tablas de El Nacional. “Estoy muy contento. Me lo venían ofreciendo hace mucho y escapa un poco del teatro porque sentía que me ataba, pero hay cosas que cuando caen, caen”, soltó entre risas, describiendo que la propuesta llegó varias veces, pero recién ahora decidió aceptarla.

La polémica alrededor de la salida de Amigorena se disparó en las últimas semanas. Consultado sobre el supuesto escándalo, Bermúdez buscó calmar las aguas: “Escuché mucho del escándalo, pero no fue lo que yo viví ni lo que me comentaron los chicos de producción, que me dijeron que estuvo más que bien y simple. Me comentaron que querían que fuera a Mar del Plata y, después, que se le vencía el contrato a Mike y que querían que arranque en Buenos Aires, que estaba todo bien”. Así, el actor aclaró, desde su propio lugar y con el aval de la producción, que la transición fue prolija y que no existieron roces en lo personal ni en lo profesional.

Sobre su vínculo con el artista saliente, el nuevo protagonista fue categórico: “No lo conozco, nunca trabajé con él. Me lo crucé una vez y muy amoroso conmigo. No hubo ningún… por lo menos en lo que a mí me respecta, todo bien”. Sin alimentar rumores, Bermúdez zanjó cualquier duda sobre tensiones internas.