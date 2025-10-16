Teleshow

Luisana Lopilato repasó su trayectoria desde Chiquititas hasta Pepita la pistolera: “Me emociona lo que viví”

La actriz sorprendió a sus seguidores con un video que recopila algunos de sus trabajos más importantes y anticipa lo que vendrá

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Luisana Lopilato hizo un recorrido por su carrera (Video: Instagram)

Desde los primeros pasos en Chiquititas hasta sus más recientes proyectos en cine y ahora en su nueva faceta como productora, Luisana Lopilato es una presencia constante en el espectáculo argentino. A lo largo de su trayectoria, supo transformarse y crecer, conservando la frescura de sus inicios y sumando experiencia con cada desafío profesional. Recientemente, la actriz y modelo decidió compartir con sus seguidores un video emotivo que recopila momentos centrales de su historia frente a cámaras, junto a un mensaje lleno de reflexión y gratitud por el recorrido vivido.

Crecí frente a las cámaras. Entre guiones, personajes y sueños que se fueron cumpliendo uno a uno. Cada película fue una parte de mí… una etapa, una emoción, una enseñanza, un momento de mi vida”, expresó Luisana en su publicación. La actriz, que comenzó a trabajar en la televisión a una edad muy temprana y de la mano de Cris Morena, dejó en claro el orgullo que siente de cada uno de los proyectos que fue parte y reconoció a quienes la acompañaron en esta aventura.

Miro atrás y me emociona ver todo lo que viví, las personas que me acompañaron y el amor que sentí en cada paso”, reflexionó, dejando en evidencia la profundidad de sus raíces en el mundo artístico y el valor del entorno profesional y afectivo que la rodeó a lo largo del camino.

Luisana en uno de sus
Luisana en uno de sus primeros trabajos en la pantalla chica

El video que acompañó sus palabras es un repaso visual y sentimental de los múltiples personajes que interpretó. Desde el papel que la lanzó a la fama en Chiquititas, los recuerdos de Papá por un día y Los que aman odian, hasta incursiones más recientes, como Perdida, La corazonada, Matrimillas y Mensaje en una botella, el último estreno en la pantalla chica. Esta selección ilustra la evolución y la versatilidad de Lopilato frente a cámara, en el que cada rol supuso una emoción, un aprendizaje y un cruce entre lo personal y lo profesional.

Luisana también aprovechó su publicación para agradecer a quienes la acompañaron y dejaron huella en cada etapa de su carrera. “Gracias a todos los que estuvieron desde el principio, a los que siguen hoy, a los equipos que dejaron huella… Al público que confía en mí y me acompaña con tanto cariño, y también a los que no siempre disfrutan lo que hago, porque incluso de eso se aprende. Esto es un pedacito de mi historia. Y mi corazón está en cada escena”, concluyó, con ternura y honestidad.

Uno de los puntos destacados de este repaso es la aparición de imágenes de Pepita la pistolera, un personaje basado en hechos reales que marcará su próximo estreno dentro de un proyecto donde Luisana, además de actuar, asume el rol de productora. Esta nueva apuesta representa un hito en su desarrollo profesional, al desafiarse en nuevas áreas y profundizar desde otro lugar en el proceso creativo.

Lopilato en su próximo rol,
Lopilato en su próximo rol, el de Pepita la Pistolera (Crédito: Instagram: zeppelin.studio.latam)

La publicación evidencia la madurez tanto profesional como emocional de la actriz y su mirada introspectiva sobre el oficio. Luisana reconoce cómo cada papel se entrelazó con diferentes momentos personales y la convirtió en la artista que es hoy. Consolidada como una de las argentinas más reconocidas a nivel internacional, mantiene la pasión, la entrega y una gratitud sincera por todo lo vivido y por aquellos que la apoyan, dentro y fuera de la pantalla.

Con cada paso, Luisana Lopilato reafirma su amor por la actuación y el deseo de seguir contando historias. El balance de su recorrido revela una artista en crecimiento y con los sueños intactos, para quien cada escena representa una oportunidad de sumar emociones, aprendizajes y, sobre todo, compartir su historia con el público.

Temas Relacionados

Luisana LopilatoRicón de LuzChiquititasRebelde WayPapá por un díaPerdidaLos que aman odianMatrimillasMensaje en una botellaPepita la pistolera

Últimas Noticias

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”

En el marco del cumpleaños de Felipe, su hijo menor, la actriz mostró su descanso en medio de un paisaje soñado

Florencia Peña abrió las puertas

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles

Elizabeth Rodrigo salió del penal luego de un cambio de carátula en el expediente, aunque seguirá bajo investigación

Excarcelaron a la madre de

El descargo de Joel Ojeda luego del allanamiento en su casa: “Se llevaron la jubilación de mi vieja”

El ex Gran Hermano dio su versión del accionar policial en su domicilio, en el marco de una investigación por promocionar sitios de apuestas ilegales

El descargo de Joel Ojeda

El desopilante ida y vuelta entre Jimena Barón y Matías Palleiro por dormir con su bebé en la cama: “Separados”

La cantante compartió el divertido cruce con su pareja sobre el momento del descanso en familia durante la noche

El desopilante ida y vuelta

Cinthia Fernández y Matías Defederico homenajearon por separado a sus gemelas en su cumpleaños número 12

La bailarina compiló imágenes de la vida de Charis y Bella en diferentes momentos juntas mientras que el exfutbolista les dedicó un mensaje especial

Cinthia Fernández y Matías Defederico
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Yo fui a rescatar a

“Yo fui a rescatar a mi hijo”: la nueva declaración de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba

La dieta cerebral: los 7 alimentos que previenen el deterioro cognitivo y la demencia

Cuál es el modelo que siguen Argentina y EEUU para diseñar el swap por USD 20.000 millones

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Temor en Santa Fe: apareció un puma en el patio de una casa

INFOBAE AMÉRICA
El oro bate otro récord

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Donald Trump habló con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: “Logramos grandes avances”

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

TELESHOW
Florencia Peña abrió las puertas

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles

El descargo de Joel Ojeda luego del allanamiento en su casa: “Se llevaron la jubilación de mi vieja”

El desopilante ida y vuelta entre Jimena Barón y Matías Palleiro por dormir con su bebé en la cama: “Separados”

Cinthia Fernández y Matías Defederico homenajearon por separado a sus gemelas en su cumpleaños número 12