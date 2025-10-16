Luisana Lopilato repasó su trayectoria desde Chiquititas hasta Pepita la pistolera: “Me emociona lo que viví”

Luisana Lopilato hizo un recorrido por su carrera (Video: Instagram)

Desde los primeros pasos en Chiquititas hasta sus más recientes proyectos en cine y ahora en su nueva faceta como productora, Luisana Lopilato es una presencia constante en el espectáculo argentino. A lo largo de su trayectoria, supo transformarse y crecer, conservando la frescura de sus inicios y sumando experiencia con cada desafío profesional. Recientemente, la actriz y modelo decidió compartir con sus seguidores un video emotivo que recopila momentos centrales de su historia frente a cámaras, junto a un mensaje lleno de reflexión y gratitud por el recorrido vivido.

“Crecí frente a las cámaras. Entre guiones, personajes y sueños que se fueron cumpliendo uno a uno. Cada película fue una parte de mí… una etapa, una emoción, una enseñanza, un momento de mi vida”, expresó Luisana en su publicación. La actriz, que comenzó a trabajar en la televisión a una edad muy temprana y de la mano de Cris Morena, dejó en claro el orgullo que siente de cada uno de los proyectos que fue parte y reconoció a quienes la acompañaron en esta aventura.

“Miro atrás y me emociona ver todo lo que viví, las personas que me acompañaron y el amor que sentí en cada paso”, reflexionó, dejando en evidencia la profundidad de sus raíces en el mundo artístico y el valor del entorno profesional y afectivo que la rodeó a lo largo del camino.

Luisana en uno de sus primeros trabajos en la pantalla chica

El video que acompañó sus palabras es un repaso visual y sentimental de los múltiples personajes que interpretó. Desde el papel que la lanzó a la fama en Chiquititas, los recuerdos de Papá por un día y Los que aman odian, hasta incursiones más recientes, como Perdida, La corazonada, Matrimillas y Mensaje en una botella, el último estreno en la pantalla chica. Esta selección ilustra la evolución y la versatilidad de Lopilato frente a cámara, en el que cada rol supuso una emoción, un aprendizaje y un cruce entre lo personal y lo profesional.

Luisana también aprovechó su publicación para agradecer a quienes la acompañaron y dejaron huella en cada etapa de su carrera. “Gracias a todos los que estuvieron desde el principio, a los que siguen hoy, a los equipos que dejaron huella… Al público que confía en mí y me acompaña con tanto cariño, y también a los que no siempre disfrutan lo que hago, porque incluso de eso se aprende. Esto es un pedacito de mi historia. Y mi corazón está en cada escena”, concluyó, con ternura y honestidad.

Uno de los puntos destacados de este repaso es la aparición de imágenes de Pepita la pistolera, un personaje basado en hechos reales que marcará su próximo estreno dentro de un proyecto donde Luisana, además de actuar, asume el rol de productora. Esta nueva apuesta representa un hito en su desarrollo profesional, al desafiarse en nuevas áreas y profundizar desde otro lugar en el proceso creativo.

Lopilato en su próximo rol, el de Pepita la Pistolera (Crédito: Instagram: zeppelin.studio.latam)

La publicación evidencia la madurez tanto profesional como emocional de la actriz y su mirada introspectiva sobre el oficio. Luisana reconoce cómo cada papel se entrelazó con diferentes momentos personales y la convirtió en la artista que es hoy. Consolidada como una de las argentinas más reconocidas a nivel internacional, mantiene la pasión, la entrega y una gratitud sincera por todo lo vivido y por aquellos que la apoyan, dentro y fuera de la pantalla.

Con cada paso, Luisana Lopilato reafirma su amor por la actuación y el deseo de seguir contando historias. El balance de su recorrido revela una artista en crecimiento y con los sueños intactos, para quien cada escena representa una oportunidad de sumar emociones, aprendizajes y, sobre todo, compartir su historia con el público.