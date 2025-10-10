Marixa Balli habló de la polémica foto oficial de MasterChef y reaccionó ante los rumores de ser eliminada del certamen

Marixa Balli habló de la polémica foto oficial de MasterChef Celebrity

A tan solo tres días del inicio de MasterChef Celebrity, los rumores rodean a Marixa Balli. A poco de que se estrene la competencia de cocina por Telefe, la figura de la música tropical habló de la foto de presentación, de su ubicación en el armado y reaccionó ante las versiones que indican que ella sería la primera eliminada del programa.

“¿Cómo van las grabaciones? ¿el grupo está armado?”, le consultó Alejandro Guatti al abordar a la exvedette. Con su sonrisa habitual, la artista afirmó: “Muy bien, muy lindo grupo, estoy uy feliz, es un grupo que me sorprendió, que me divierte mucho y que es muy lindo compartir momentos fuera de la grabación”.

Haciendo una referencia a Eugenia Tobal, quien había sufrido un accidente con un cuchillo mientras entrenaba para el programa, el periodista le preguntó: “¿No estas cortada?”. Fue entonces cuando Balli reveló algunos de los golpes que había sufrido: “No, estoy golpeada, me golpée yo sola en el mercado. Soy así. Después me quemé el cuello, yo meto el cuerpo. Me quemé el codo, metí el codo en el horno. Para analizar la comida me meto en el horno, adentro de al batidora, no controlo el cuerpo, se me va solo”.

Marixa Balli habló de las grabaciones de Masterchef Celebritys

Con la idea de entrar en la polémica, el movilero le consultó por los rumores de su salida del ciclo: “¿Estuviste literalmente en el horno? Se decía que te habías angustiado mucho, circuló que serías la primera eliminada”. Lejos de responder por si o por no, la figura del espectáculo comentó: “Yo siento que están deseando que me vaya para ort.... y la verdad es que eso me divierte. No se si es algo en contra, pero como: ‘Vamos con la Balli, que le vaya como el ort..’. Me va a ir como me tenga que ir”.

En ese marco, Guatti también le preguntó por su ubicación en la foto oficial de MasterChef: “Circuló una foto de todos los participantes y ya hay molestias”. Acto seguido, Marixa analizó su lugar y el de sus compañeros: “Acá está La Joaqui, número uno total actual. Es un lugar sumamente lindo, en el medio. La vista vista va primero al medio y después a la derecha, y, por último, a la izquierda. A ver, ¿dónde esta Luis? Divino, con la Tobal. A mí me encanta donde estoy. Arriba, a la derecha. Esto no es la marquesina del teatro, donde hay cuatro artistas y está la figura masculina, la figura femenina.... no, acá somos un grupo. No me destrocen después, porque estuvieron diciendo cositas. Me mandan mis amigas. Quiero buena onda. Yo no me fui de América por nada, me fui porque me fui. No me fui para entrar a otro lugar”.

Marixa Balli habló sobre los rumores de su salida de MasterChef

Días atrás, la artista había vuelto a hablar sobre las grabaciones de MasterChef. “Se habló mucho de vos en estos días porque se dijo que estabas muy enojada con el jurado. Y también hubo versiones que serías la primera eliminada”, le lanzó el cronista de Intrusos (América) apenas comenzada la charla. Bien plantada, Marixa respondió: “Bueno, tienen que ver el programa. Me parece que el programa está espectacular, que es muy divertido, muy lindo. Hay mucha sensibilidad también porque es algo que te provoca, es un programa que te provoca todo”.

La conversación avanzó sobre los rumores de angustia y lágrimas en el set. El notero insistió: “Dijo que te vieron muy angustiada, que terminaste llorando”. La respuesta fue tajante: “No, te juro que no. Lo que me divierte es que no sé de dónde sale, porque no pasó eso. Yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó, a lo mejor, llorar. Lloré. Es muy especial este programa. Desde adentro es otra cosa”.