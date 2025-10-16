El desopilante ida y vuelta entre Jimena Barón y Matías Palleiro por dormir con su bebé en la cama: “Separados”

Matías Palleiro y Jimena Barón vivieron una tensa jornada nocturna al intentar dormir junto a su bebé en la misma cama (Instagram)

Desde hace cuatro meses, Jimena Barón vive un verdadero torbellino emocional y de rutinas apenas llegó a su vida Arturo, su hijo junto a Matías Palleiro. La cantante y actriz viene relatando cada paso de esta nueva maternidad a través de sus redes sociales, donde no solo celebra los momentos de ternura, sino también los desafíos cotidianos y los inesperados vaivenes que surgen con el correr de los días. En el último tiempo, la familia tuvo que adaptarse a los cambios y ella no duda en exponer las situaciones graciosas y, por momentos, caóticas que generan dormir los tres juntos en la misma cama.

La última escena viral compartida por Barón fue un fiel retrato de la intimidad nocturna en familia. Esta vez, el protagonista fue Matías, quien evidenció su malestar ante la odisea de encontrar descanso en la cama compartida con Jimena y Arturo. “Hoy dormimos con el rey”, comentó en un video que Jimena a su vez tituló “4:20 AM Separados”. En la grabación, Palleiro se quejaba: “Tirás las rodillas. Me clavaste las rodillas”. Y Jimena le respondía con su característico humor: “Es tu primera noche durmiendo con nosotros. Porque desde que nació ese chico, que agarrás un colchón y te dormís acá”.

La discusión, lejos de ser en tono serio, se convirtió en un ir y venir cómplice entre carcajadas, ironías y cierto cansancio acumulado. Matías insistía: “No, no, dormía distinto. Vos lo tenías pegado al pecho”, y Jimena, tan real como siempre, explicaba: “Y siempre es un día de mier... ¿Viste que pasan cosas a la noche? Bienvenido a la crianza de tu hijo…”. La imagen sirve de espejo a la experiencia de miles de padres que intentan equilibrar la pareja y el cuidado nocturno de un bebé.

La pareja protagonizó una desopilante discusión por intentar dormir junto a su hijo en la cama

En medio del cruce, Palleiro siguió defendiendo su rol, asegurando que “dejaba la cama entera” para que Jimena pueda dormir cómoda, que él se levantaba a darle la mamadera a Arturo; mientras tanto, Jimena recordaba: “Si yo te dejo la cama entera. Un pañal le tuviste que cambiar. Ah, no, casi nos separamos. A las cuatro y veinte de la mañana, casi nos separamos”. Entre bromas sobre sábanas robadas, rodillas y hasta hernia de disco, el intercambio cerró con Palleiro amenazando, en tono de broma. “Hoy dormís en otro lado. Te vas a mi sillón”, desatando las risas de Jimena y dando muestra de cómo la pareja articula incluso las pequeñas disputas en medio del amor y la cotidianeidad.

La realidad es que esta manera de exponer su vida familiar, sumando humor e imperfección, es la que lleva a Barón a ganarse la empatía de sus seguidores. Y no es la primera vez que la dinámica familiar se comparte ante sus más de millones de seguidores. Semanas atrás, la gran incógnita en torno a su maternidad era cuándo mostraría el rostro de su hijo. Lejos de las presiones, optó por documentar el momento con un video descontracturado donde, mientras Arturo balbucea vestido con ropa deportiva negra, la artista apunta a Matías y le pregunta cuándo planean revelar la carita del bebé. Entre risas, Palleiro lanzó: “En breve, estén atentos. Suscríbanse al canal y el Tuto va a aparecer”.

En medio de la curiosidad de sus seguidores por conocer a su hijo, Jimena Barón le preguntó a Matías Palleiro cuándo será el momento (Instagram)

Jimena tomó el comentario y lo tradujo a sus historias junto a un texto humorístico: “’Estén atentos. Le pregunté cuándo va a querer mostrar al pibe”. Detrás de cada publicación, la artista transmite que el verdadero aprendizaje de la maternidad muchas veces está en aceptar y reírse de los errores, saber negociar los espacios y no idealizar la perfección.

A cuatro meses del nacimiento de Arturo, Jimena y Matías siguen sumando historias y aprendizajes en el día a día. Entre noches sin dormir, charlas de madrugada y desafíos cotidianos, la familia se muestra tan imperfecta como querida para ofrecer un recordatorio de que criar, convivir y amar es también aceptar el caos y el desorden, y aprender, siempre que sea posible, a reír juntos.