El descargo de Joel Ojeda luego del allanamiento en su casa: “Se llevaron la jubilación de mi vieja”

El ex Gran Hermano dio su versión del accionar policial en su domicilio, en el marco de una investigación por promocionar sitios de apuestas ilegales

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Joel Ojeda detenido por promocionar casinos ilegales

El jueves por la mañana, Joel Ojeda quedó en el centro de la escena, no por la fama que adquirió en Gran Hermano (Telefe), sino por haber sido el protagonista de un allanamiento e imputación por promocionar juegos de azar ilegales. Luego de que se conociera la foto que tomó la Policía Judicial (CIJ) del momento, y a medida que circulaba la noticia, el joven usó su cuenta de X para aclarar la situación.

"Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo que hizo en la antigua red social del pajarito. Y siguió detallando lo que confiscaron durante la requisa: “Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN (sic) de mi vieja".

A modo de crítica, dejó en claro que, en el contexto actual, hay cosas con más urgencia que su caso: “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿No les parece?“. Indignado por la situación que le tocó vivir, agregó: ”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“.

"Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen jueves“, cerró el tema Joel, mostrándose dispuesto a ayudar a la Justicia en la causa y minimizando la imputación.

El mensaje de Joel tras el allanamiento (Foto: Captrua de X)

La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento. Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

La respuesta de los organismos a cargo fue contundente. Según se informó, la Lotería de la Ciudad, conducida por Jesús Acevedo, realizó junto a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, liderada por Alejandro Musso, más de 30 allanamientos simultáneos y ordenados judicialmente. A esto se suman el bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes, y el envío de aproximadamente 100 Cartas Documento a personas involucradas.

Según pudo saber este medio por fuentes policiales, en el allanamiento realizado en la vivienda de Ojeda lograron secuestrar un iPhone 15, dos notebooks de alta gama, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones. También se encontraron 398.930 pesos en efectivo, que de acuerdo al testimonio de Ojeda corresponderían a la jubilación de su madre.

Los bienes que procuró la policía durante el allanamiento

El ex participante de Gran Hermano deberá presentarse ante sede judicial en el plazo de las 72 horas hábiles para responder a las imputaciones de un fenómeno delictivo que crece en diferentes zonas del país. El jefe del operativo, Comisario Mayor Pablo Machicote, informó que este procedimiento se suma a los más de 30 allanamientos realizados en el último tiempo en toda la jurisdicción, en el marco de una investigación más amplia sobre juegos de azar clandestinos, y el bloqueo de miles de perfiles en redes sociales asociados a estas maniobras.

De acuerdo con fuentes policiales que accedió Infobae, la presencia de personal de Loterías, la DDI y el Ministerio Público Fiscal refuerza la importancia del trabajo interdisciplinario contra un delito que busca captar a jóvenes y adultos, aprovechando la confianza y la viralidad de los nuevos famosos.

