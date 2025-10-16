Detuvieron al ex Gran Hermano Joel Ojeda por promocionar juegos de azar ilegales

El excompetidor de Gran Hermano fue detenido por promocionar juegos de azar ilegales (Instagram)

A más de un año de haber saltado a la fama por su paso por la casa de Gran Hermano y tras los vaivenes mediáticos de su vida sentimental, incluida su relación con Cata Gorostidi, Joel Ojeda volvió a ser noticia, pero esta vez en el centro de un escándalo policial que sacude al mundo del espectáculo. En la madrugada de hoy, el exconcursante fue detenido en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel, acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus redes sociales.

La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento.

Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

El caso tomó una gravedad mayor por la magnitud del alcance del ex Gran Hermano: en este tipo de plataformas ilegales, promocionadas por figuras mediáticas, pueden ingresar incluso menores de edad, exponiéndolos al riesgo y fomentando apuestas prohibidas.

La respuesta de los organismos a cargo fue contundente. Según se informó, la Lotería de la Ciudad, conducida por Jesús Acevedo, realizó junto a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, liderada por Alejandro Musso, más de 30 allanamientos simultáneos y ordenados judicialmente. A esto se suman el bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes, y el envío de aproximadamente 100 Cartas Documento a personas involucradas.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Ojeda se encontró dinero en efectivo y varias computadoras, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones.

El exazafato aprovechó a promocionar la actividad ilícita ante sus miles de seguidores (Instagram)

Cabe recordar que el pico de la fama de Ojeda le llegó cuando ingresó a la casa más famosa del país. Pero previo a su participación, se encontraba ejerciendo como azafato en un avión. En medio de sus tareas laborales en ese entonces, el joven fue filmado por una tiktoker, Pía Ascarate, que quedó flechada por él y decidió compartir el momento en sus redes. El video, que tan solo duraba poco más de 10 segundos, lo mostraba minutos antes de despegar, mientras se ajustaba el reloj y uno de los botones de su camisa blanca manga corta. “Regalo de navidad”, escribió la influencer para catalogar el momento, mientras de fondo puso una romántica y apasionada canción: ‘Bandido’.

Al enterarse de la repercusión, Ojeda no dudó en responder al video y agradecer los halagos. Incluso aprovechó el envión para contar la anécdota detrás de la filmación. Bromeó: “¿A nadie le intriga qué me vino a decir?”. Y enseguida explicó qué pasaba en ese instante del vuelo: “Me dijo que tenía un bebé al lado que no paraba de llorar, que la cambié de lugar jaja”. El intercambio sumó puntos de simpatía y colaboró a construir el mito mediático antes de su ingreso formal a la televisión.

Joel Ojeda fue acusado de maltrato animal luego de tirarse a la piscina con su perro (Instagram)

Tiempo después, Joel buscó consolidarse como uno de los nombres fuertes de la edición 2023 de Gran Hermano. En su video de presentación, definió su personalidad de forma directa: “Soy una persona a la que le gustan mucho las emociones fuertes”. Sobre su vida sentimental, el joven, que se autodefinía como “Chon” por “chongo”, afirmó estar soltero y, fiel a su desparpajo, contó: “No me enamoro hace mucho porque, generalmente, me asusto y salgo corriendo”. Así, el perfil de Joel se delineó entre la simpatía espontánea, el gusto por los desafíos y una personalidad que lo convirtió en uno de los protagonistas más comentados de su edición.

Luego de su salida del certamen, inició una relación con Gorostidi que duró un par de meses. Durante su tiempo juntos, fue acusado de maltrato animal luego de que se viralizara un clip donde se mostró lanzándose a la piscina con su perro en brazos y sumergiéndolo completamente al agua. La grabación, que había sido compartida por su pareja de ese entonces, también mostró cómo su mascota intentaba nadar hacia el borde con visible esfuerzo.