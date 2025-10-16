Cómo es el estado de salud de Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana

Brunenger reapareció en redes tras su accidente en la Autopista Panamericana y compartió avances en su recuperación (Video: Instagram)

Tres semanas después del grave accidente que protagonizó en la Autopista Panamericana, Bruno Kruszyn, conocido en redes sociales como Brunenger, volvió a mostrarse en redes para llevar tranquilidad a sus seguidores. El streamer fue sometido a una nueva cirugía reconstructiva en el hombro y, desde su cama de hospital, contó que el procedimiento fue exitoso y que mantiene la esperanza de que sea la última intervención del proceso.

“¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bueno, quería contarles que la operación que me hicieron ayer en el hombro salió bien, así que estamos bastante contentos. Solo queda ver cómo cicatriza el hombro y, bueno, si cicatriza bien, esta probablemente sea la última operación. Si no, no lo sabremos. Pero bueno, gracias a todos por el apoyo, guachos. Les mando un beso grande a todos. Muchas gracias por los mensajes y seguimos acá en la lucha”, expresó este martes a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En el video se lo ve visiblemente recuperado, con el brazo aún vendado y apoyado en un cabestrillo, pero con un semblante más animado que en los primeros días de internación. Junto a la grabación, publicó una foto en la que escribió: “Salió todo bien, Dios quiera que sea la última operación”, un mensaje que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones entre sus seguidores, que siguen cada paso de su evolución desde que se conoció la noticia del accidente.

El accidente ocurrió el 22 de septiembre y dejó dos heridos; Brunenger sufrió graves lesiones en la cabeza y el hombro (Foto: Instagram/Carscrashargentina)

El siniestro ocurrió el domingo 22 de septiembre, cuando la camioneta Jeep Grand Cherokee SRT en la que viajaba chocó con otro vehículo, un Renault Mégane, a la altura de la calle Paraná. El impacto fue violento y dejó dos heridos. Brunenger, que venía de celebrar su cumpleaños con un stream de más de diez horas, sufrió heridas graves en la cabeza, donde le dieron 10 puntos, y el hombro, que requirió varias intervenciones quirúrgicas. Según contó él mismo, la lesión en su hombro fue tan profunda que los médicos debieron realizar una reconstrucción con injertos de piel para cubrir las zonas afectadas.

A lo largo de su internación, el creador de contenido se mantuvo activo en X (antes Twitter), donde fue informando a su comunidad sobre los avances. El 25 de septiembre escribió: “Ya me dieron fecha, mañana me operan el hombro. Después hay que ver el tiempo postoperatorio, tengo que seguir internado”, y dos días más tarde confirmó que la cirugía había salido bien: “Gente, salió todo bien de la operación. Ahora tengo postoperatorio bastante doloroso, ya que solo puedo estar de costado. Pero metiéndole para mejorar y estar bien lo antes posible”.

El 4 de octubre, después de dos semanas en el hospital, contó que debía ser intervenido nuevamente: “Hoy me dijeron que tienen que volver a operarme. No es nada grave, sino para poder irme mejor. Gracias por el apoyo que siguen dando. Volveremos mejor”, escribió entonces. Finalmente, el 14 de octubre confirmó que los médicos le realizarían un nuevo injerto para facilitar la cicatrización del hombro: “Tienen que injertarme más piel en las partes que todavía no se me regeneraron para volver a unir el colgajo. Esperemos que ya sea la última operación”.

El creador de contenido mantiene informada a su comunidad sobre su estado de salud a través de X e Instagram

La de esta semana fue, según él mismo explicó, una de las intervenciones más importantes del proceso. Si la piel injertada cicatriza correctamente, podría comenzar la etapa de recuperación definitiva y dejar atrás la internación que lleva más de veinte días. En sus publicaciones más recientes, se lo nota de mejor ánimo y agradecido con sus seguidores, que le envían miles de mensajes a diario.

En una de sus últimas actualizaciones, escribió en la plataforma: “Hoy se cumple una semana desde que estoy internado. Cambió todo muy de golpe, pero metiéndole día a día para recuperarme. Gracias a todos los que siguen haciendo el aguante del otro lado. No sé bien cuántos días exactos me faltan, pero unos pares largos faltan. Pronto nos veremos”. Desde entonces, ese espíritu optimista se mantuvo intacto, incluso después de las nuevas operaciones.

El streamer, que tiene más de un millón de seguidores entre Kick y Instagram, recibió el apoyo de colegas y amigos del ambiente, como Momo, que le escribió: “Fuerzas, Brunito, esta semana vuelvo a visitarte. Todo va a salir de diez”, y de Joaco López, que le respondió: “Dale, amigo, que va a ser la última, con fe”. Brunenger, fiel a su estilo, respondió a ambos con cercanía: “Gracias amigo, te espero” y “Gracias, rey”, mostrando el mismo humor que lo caracteriza incluso en medio del proceso de rehabilitación.