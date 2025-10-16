A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron

A un año de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy compartió con sus fans el lugar donde comenzó todo con Liam Payne (Snapchat)

El primer aniversario de la muerte de Liam Payne se sintió como una ola de nostalgia y dolor en todo el mundo, no solo entre sus fieles fans sino también en el círculo íntimo que compartió con él sus últimos días. Entre homenajes, videos, y recuerdos que inundaron las redes, cobró especial fuerza el mensaje de Kate Cassidy, la última pareja del cantante británico. En una fecha teñida de emociones y memoria, la influencer no dudó en compartir con sus seguidores el rincón más personal de la historia que la unió a Liam: el lugar donde se conocieron.

El vínculo entre Liam y Kate comenzó lejos de las cámaras y los flashes, en un contexto sencillo y genuino. Fue en septiembre de 2022 que sus caminos se cruzaron por primera vez en Charleston, Carolina del Sur. Ella, estadounidense e influencer de moda, trabajaba como moza en un bar llamado Ritual, ajena a cualquier guion de romance de celebridad. No hubo paparazzis ni registros secretos: solo una mesa, una charla y la chispa inicial de lo que pronto se convertiría en una historia de amor. En el primer aniversario sin él, Kate regresó a ese mismo bar en un conmovedor homenaje personal y virtual, que la ayudó a transitar una fecha difícil.

A través de su cuenta de Snapchat, Cassidy se animó a grabar cada rincón y cada recuerdo. Filmó la mesa donde tuvieron su primera cita, el lugar exacto donde lo atendió esa noche trabajando, hasta la terraza donde asegura que Liam se sentó la primera vez, rodeado de amigos. “Okay, por favor ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Esto es donde Liam y yo nos conocimos por primera vez. Había una cabina, lo prometo. No estábamos simplemente aquí. Y luego él estaba sentado aquí, Connor estaba sentado aquí, y yo estaba de pie aquí”, relató con voz entrecortada y sin poder evitar la emoción. El video, cargado de detalles íntimos, conmovió a miles de fans y seguidores que recordaron al artista junto a ella.

Kate visitó el bar donde se conoció y luego tuvo su primera cita con Liam

No es un dato menor que Kate fue la compañera de Liam hasta sus días finales. De hecho, fue la última persona con la que Payne fue fotografiado con vida, apenas días antes del trágico accidente en Buenos Aires. En esa imagen, compartida solo 56 minutos antes de la caída desde el hotel de Palermo, Liam posaba con el torso desnudo y Kate, en bikini negro y pareo translúcido, sonreía para el espejo. Más tarde se supo que, aunque la foto fue publicada horas antes del deceso, fue tomada días previos, durante la estadía de ambos en Argentina.

La historia de Kate y Liam no fue de portadas ni de show. Ellos fueron fotografiados juntos por primera vez en noviembre de 2022, tomados de la mano y ajenos aún al peso del foco mediático reciente. Fueron consolidando el vínculo en la privacidad, hasta que el 14 de febrero de 2023 decidieron presentarse al mundo como pareja oficial, celebrando su primer San Valentín juntos y compartiendo imágenes donde dejaban ver la intimidad y complicidad que los unía, más allá de las tormentas y distancias.

La mesa donde tuvo lugar su primera cita en el mismo bar donde se conocieron (Snapchat)

El dolor de la partida de Liam marcó a Kate de manera indeleble. Poco después de la tragedia, la influencer brindó un profundo testimonio para el medio británico The Sun. “La muerte de Liam aún no se siente completamente real. El amor siempre es optimista; uno piensa que todo saldrá bien al final. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás habría dejado Argentina”, confesó con pesar. El regreso anticipado de Kate a Miami, mientras Liam extendía su estadía en Buenos Aires, sumó aún más desgarro a su proceso de duelo.

Junto al cariño de quienes reconocieron su dolor y su autenticidad, Cassidy también tuvo que enfrentar la presión pública y las críticas de algunos fanáticos, que juzgaron su forma de recordar a Liam o la acusaron de beneficiarse del dolor. Ante esto, Kate eligió el camino de la apertura: aprovecha sus plataformas digitales para hablar de salud mental, amor propio y resiliencia. “Perder a alguien que amas cambia tu manera de ver la vida. Ahora valoro más cada momento, cada persona, cada día que tengo”, compartió en una de sus publicaciones más reflexivas y virales.

En el aniversario de la partida de Liam, la escena de su novia volviendo sola a ese bar de Charleston, buscando entre mesas y sonrisas el eco de aquella primera cita, fue su forma de explicar cómo el paso por la vida de alguien puede dejar una marca imposible de borrar. Donde para muchos hubo fama, discos y estadios, para ella prevalece la anécdota íntima, el abrazo perdido y la ilusión breve de que el amor verdadero, por más que dure poco, encuentra siempre su propio lenguaje para quedar grabado en el recuerdo.