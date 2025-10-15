La novia de Liam Payne reveló cómo conmemorará el primer aniversario de la muerte del cantante

Kate Cassidy admitió que pasará de forma especial el aniversario luctuoso de Liam Payne (Créditos: Instagram/Kate Cassidy)

A un año de la trágica muerte de Liam Payne, su novia Kate Cassidy compartió cómo planea pasar una fecha que, según confesó, sigue siendo dolorosa.

El exintegrante de One Direction falleció a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina, un suceso que conmocionó al mundo del entretenimiento y que marcó profundamente a quienes lo rodeaban.

La influencer de 26 años, mantuvo una relación con el cantante durante dos años y se encontró con él en Argentina apenas dos días antes del accidente.

En un emotivo video publicado en TikTok, la joven explicó que el aniversario del fallecimiento, este 16 de octubre, no será un día fácil para ella, pero ha encontrado una manera especial y simbólica de sobrellevarlo.

Kate Cassidy aseguró que celebrará el aniversario de la muerte de Liam Payne de manera simbólica. (Instagram/@kateecass)

“Esta semana no ha sido la más fácil”, comenzó diciendo Kate Cassidy mientras se preparaba para un viaje que, según contó, dudó en aceptar debido a la cercanía de la fecha.

“Al principio no estaba segura de ir, por el momento en que se da, pero luego lo pensé mejor y supe que Liam querría que fuera. Él siempre me animaba a seguir adelante”, expresó.

La influencer detalló que pasará el 16 de octubre en su apartamento, sin comprometerse a ningún plan. “Sé que no podría comprometerme a nada ese día. Lo pasaré tranquila, recordando a Liam”, dijo.

Cassidy también reconoció que el duelo sigue siendo un proceso complicado, sobre todo porque está bajo las expectativas de sus seguidores.

Kate Cassidy afirmó que se encuentra en constante escrutinio tras la muerte de Liam Payne. (Instagram/@kateecass)

“El dolor llega en olas. No importa lo que haga, siempre hay comentarios. Si hago este video, la gente dirá ‘claro, tenía que hacerlo’; si no lo hiciera, dirían ‘¿por qué no está llorando en la cama?’”, reflexionó, haciendo alusión a las críticas que ha recibido en redes sociales.

Un viaje para sanar

Kate reveló que aceptó una invitación de una marca para realizar un viaje de dos noches a Miami, junto a una amiga que también perdió a su pareja.

“No es un viaje de fiesta, es algo muy tranquilo y saludable. Siento que fue casi como una señal que fuera tan cerca, a solo 20 minutos de mi casa”, explicó.

Por si fuera poco, la joven subrayó que mantenerse activa la ayuda a sobrellevar la tristeza, pues de esta manera se siente está “positiva y con la mente despejada”.

Kate Cassidy reveló que mantenerse ocupada le hace más fácil lidiar con el dolor. (Instagram)

“No hacer nada, quedarme en cama o encerrada en casa, no me hace bien. Me recuerda a un lugar muy oscuro en el que estuve el año pasado, y ahora por fin empiezo a ver la luz otra vez”, indicó.

Asimismo, la celebridad de internet enfatizó que la fecha no la encontrará buscando distracciones vacías, sino intentando avanzar sin olvidar.

“No se trata de escapar del dolor, sino de vivir con él. Si Liam estuviera aquí, sé que me diría que siguiera disfrutando de la vida”, comentó.

Kate Cassidy aseveró que Liam Payne le aconsejaría seguir disfrutando de la vida. (Instagram/@kateecass)

En una entrevista anterior con The Sun, Kate Cassidy confesó que la muerte de Liam “aún no se siente completamente real”. “El amor siempre es optimista; uno piensa que todo saldrá bien al final. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás habría dejado Argentina”, lamentó.

La joven también ha tenido que enfrentar la presión pública y los juicios de los fanáticos, especialmente tras compartir contenido relacionado con Liam Payne en redes sociales.

Pese al escrutinio mediático, Kate Cassidy ha intentado transformar su pérdida en un proceso de aprendizaje emocional. En redes sociales, suele compartir reflexiones sobre salud mental, resiliencia y amor propio.

Kate Cassidy se ha mostrado optimista tras la muerte de LIam Payne. (Instagram/ Kate Cassidy)

“Perder a alguien que amas cambia tu manera de ver la vida. Ahora valoro más cada momento, cada persona, cada día que tengo”, escribió en una publicación reciente.