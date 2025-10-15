Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”

Juana Repetto se sensibilizó por el paso de su hijo mayor: "Después de 9 años durmió plácidamente solo" (Video: Instagram)

Desde que Juana Repetto comenzó a transitar la maternidad, siempre se mostró a favor del colecho, una práctica entre padres e hijos que sigue dividiendo las aguas a la hora de hablar de los modos de crianza y de acompañar el crecimiento de los menores. La actriz, a través de sus redes, compartió con alegría el gran paso que dio Toribio, su hijo de 9 años, quien durmió solo por primera vez.

“Qué importante poder escucharlos, respetar sus tiempos, confiar en ellos y saber que tarde o temprano, van a elegir volar. La teoría de la crianza fisiológica o ‘respetuosa’ dice que si uno espera que el niño esté listo para irse a dormir a su cuarto, cuando ese niño lo haga, lo hará confiado y seguro. Y muy probablemente no necesite pasarse a media noche y sea definitivo. Veremos cómo sigue”, escribió la influencer en Instagram junto a un video.

“Mi Torito bebé, que ayer entraba en mi pecho, después de 9 años de dormir pegaditos, de tener muchas ganas de irse a dormir solo y no atreverse, de internarlo y volver a colechear. Cuando finalmente estuvo listo, me pidió que lo acompañe y durmió plácidamente en su cuarto toda la noche”, compartió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto con su comunidad de casi un millón 800 mil personas solo en esa red social.

Juana Repetto en una selfie de 2021 haciendo colecho con su hijo menor, Belisario, y con Toribio (Instagram)

Juana, quien transita su tercer embarazo, fruto de su matrimonio con Sebastián Graviotto, de quien se separó antes de conocer que estaba en la dulce espera, relató la experiencia de su nene más grande. “Ay, mi vida, no paran de pasar cosas, hitos. ‘Mamá, ¿me acompañás hasta que me quedo dormido?’. Le digo: ‘Sí, gordi, obvio, re’. Lo acompañé, me quedé con él, se durmió a los quince minutos. Me fui y dije: ‘Bueno, veremos’. Me acosté, me dormí y apenas me desperté, fui corriendo a verlo, le saqué una foto y estaba redormido”, relató.

“Me quedé acá desayunando con Beli, que se despertó conmigo en la cama, durmió conmigo y después bajó Toro”, recordó, a flor de piel. “Le di un abrazo, me emocioné y le dije: ‘¡Toro, tu primera noche!’. Y al rato encontramos unas cartas de tarot, de astrología. Me dijo: ‘Quiero sacar una’. Le dije que tenía que preguntar algo para adentro o si quería para afuera. Ahí me dijo: ‘Quiero saber si voy a poder seguir durmiendo bien en mi cuarto solo’. Miren la carta que le salió“, expresó, mientras en el video compartía la foto de Toribio, sonriente, con una carta en el que se leía las frases: “Fin de una fase o situación. Transformación espiritual. Enfrenta tus miedos”. ”Díganme si este chico no está conectado", remató Juana.

Toribio, sonriente, con una carta de tarot después de dormir solo por primera vez: “Fin de una fase o situación. Transformación espiritual. Enfrenta tus miedos”

“Desde la casa anterior él me venía diciendo: ‘Yo quiero dormir solo’. Y a su vez no se animaba y me decía: ‘No, pero me da miedo, quiero y no me animo’. Yo le dije: ‘Tranqui, sin apuro, cuando estés listo, cuando quieras podemos probar también un día y si te da miedo volvés. No necesariamente porque decidas intentarlo tenés que hacerlo si no te sentís a gusto’. Finalmente, cuando estuvo listo, me pidió, lo acompañé, se durmió toda la noche ahí, se levantó y estaba feliz”, celebró la influencer el avance de su nene.

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae en julio de este año, Juana Repetto defendió al colecho y su posición sobre compartir la cama con sus nenes. “Ahora están motivados con el cuarto de la casa nueva. Le propuse a Toro que en principio duerman los dos en el mismo cuarto, me dijo que sí. Vengo haciendo un trabajito. En otra casa, los acostaba en su cuarto a los dos y se pasaban después. Soy colechera, me gusta dormir con ellos”, manifestó.

“Olvidate. Los voy a extrañar en la cama, no voy a querer que se vayan”, afirmó, sobre la posibilidad en aquel momento. “Es espectacular dormir con tus hijos, está todo bien. Cuando no se pasaban, yo me despertaba, iba a verlos porque no sabía si estaban bien. Va a ser todo un proceso para todos”, concluyó.