¿Brenda Asnicar con nuevo romance?: el romántico regalo del italiano Gianluca Ginoble en pleno recital de Il Volo

Brenda Asnicar quedó envuelta en rumores de romance con uno de los integrantes de Il Volo (Instagram)

La noche porteña se volvió mucho más que música internacional. En medio del esperado show de Il Volo, la presencia de Brenda Asnicar sorprendió a los fans y desató la curiosidad de sus seguidores. No solo por su lugar entre el público, sino por la atención especial que recibió de uno de los integrantes del famoso trío italiano. Durante el recital, Gianluca Ginoble, una de las voces del grupo, protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral: desde el escenario, se lo vio con una rosa roja en una mano que se la lanzó a la exintegrante de Patito Feo entre aplausos y suspiros de los presentes. El instante, colmado de miradas cruzadas y sonrisas, fue capturado en video y difundido por la propia actriz argentina en sus historias de Instagram.

La cuenta de espectáculos @lomaspopucom fue la encargada de amplificar el suceso. En la primera publicación, se ve el momento exacto en que Ginoble extiende la flor y Brenda la recibe con una sonrisa radiante. "¿Son amigos?“, proponían desde el perfil y dando letra, sin afirmar ni negar nada, a las especulaciones que no tardaron en prenderse fuego en los comentarios. El color lo agregó el mismo perfil con una segunda historia, dirigida a quienes no identificaban al galán de la noche: “Para que sepan quién es... Ayer dio un show en el Movistar Arena. Y me contaron que él le hacía muchas miradas a ella. Y después le dio la rosa que ven en el video”. El gesto, acompañado por un emoji brillante, bastó para instalar rumores y alimentar la expectativa de sus seguidores.

Brenda fue vista entrando al hotel donde se estaba quedando el integrante de Il Volo

El capítulo continuó luego del show cuando la misma cuenta informó que un paparazzi habría visto a la actriz cerca del cantante. En la historia se relató: “Un paparazzi me dijo que la vio entrando al hotel donde casualmente se está quedando él”. No faltaron evidencias visuales. Una imagen capturada desde la puerta muestra la figura de Brenda atravesando la entrada principal. “Primero entró él y se sacó fotos con las fans que lo estaban esperando. Y tiempo después, cuando ya no había casi nadie, entró ella al hotel”, sumaron. La publicación se tiñó de comentarios y especulaciones sobre la secuencia, mientras la propia actriz compartía imágenes del recital luciendo feliz y con la rosa en mano.

Las imágenes de Ginoble en pleno show, el detalle de la rosa, los recorridos coincidentes y las sonrisas entre ambos se convirtieron en tema de conversación y disparador de nuevos rumores entre sus seguidores, que reaccionaron con entusiasmo y cautela, atentos a nuevas pistas o posteos que los protagonistas pudieran compartir.

La identidad de la presunta conquista de la actriz (Instagram)

A lo largo de la jornada siguiente, tanto Asnicar como el músico italiano mantuvieron la reserva y no emitieron aclaraciones ni comentarios públicos sobre el gesto ni sobre la presunta cercanía. Sin embargo, previamente, la propia Asnicar había mencionado que “se estaba viendo con un italiano”, cuyo nombre era similar al de cantante:“A Gianmarco, mi amor italiano, le di su primer beso. Le miré la boquita y le dije ‘tuqui’. Y cuando tocó el momento de la intimidad, él no trajo ‘sus herramientas’ porque pensaba que no… El talento que tiene y no posee tatuajes”.

Así, sin palabras confirmatorias pero con elocuencia en cada imagen, el Movistar Arena fue escenario de algo más que voces líricas y potencia artística. Brenda Asnicar y uno de los hombres más buscados de Il Volo terminaron robándose todas las miradas y dejando en claro que lo inesperado, el detalle y el magnetismo siguen moviendo el termómetro del espectáculo argentino y mundial. Mientras tanto, la rosa, las miradas y la noche en el hotel quedan instaladas como el capítulo más reciente.