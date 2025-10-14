Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

Luis Pedro Toni

El periodismo y el espectáculo en general está de luto por la muerte de Luis Pedro Toni. Tenía 91 años y una trayectoria de más de 70 años que lo convirtieron en un referente entre sus colegas. La noticia la confirmó su hijo Diego a Teleshow, quien agregó que no habrá velatorio por decisión de la familia

Toni había nacido el 29 de junio de 1934 y se destacó como periodista y columnista especializado en espectáculos vinculados al cine, teatro, radio y televisión en Argentina, donde trabajó con los más grandes de cada época. Su carrera comenzó en 1955 en la revista Criterio, donde publicó artículos firmados en la sección Política. Entre 1958 y 1984 formó parte del equipo periodístico del diario La Razón.

En 1966 se incorporó a radio Excelsior, donde condujo el programa Reporter del espectáculo, título que utilizó también para la revista que fundó ese mismo año y que años después se convirtió en un sitio web. Durante 15 años integró el staff de radio Rivadavia y trabajó junto a figuras como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Su labor continuó en Radio Nacional y Radio El Mundo y asistió a numerosos festivales de cine, incluidos 16 años en el Festival de Cannes.

En televisión, alcanzó amplia notoriedad en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, donde se desempeñó durante siete años y marcó un verdadero hito en el rubro. Más adelante participó en el ciclo Polémica en el bar, bajo la conducción de Gerardo Sofovich, durante cinco temporadas.

Su popularidad lo llevó también a la pantalla grande. En su paso por el cine, actuó en películas como Tras la pantalla (2015), Blackie: una vida en blanco y negro (2012), La clínica loca (1988), Los pilotos más locos del mundo (1988) y Brigada explosiva (1986), entre otros titulos.

