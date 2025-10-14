La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

A tres días de anunciar su separación, Luli Fernández se fue de viaje con su hijo Indalecio (Foto: Instagram)

Tras el anuncio de su separación de Cristian Cúneo Libarona, Luli Fernández optó por volcarse a los afectos y emprendió un viaje en compañía de su hijo Indalecio. Las imágenes compartidas en sus redes sociales documentaron distintas postales del recorrido madre e hijo, con paradas en los paisajes naturales y espacios íntimos que ofrecen las cataratas del Iguazú y el propio reencuentro familiar.

La primera instantánea ilustra el comienzo y la proyección de una nueva etapa para ambos. Sentados lado a lado en lo que parece ser un avión, posan sonrientes para una selfie. Luli refleja alivio y ganas de avanzar, Indalecio muestra serenidad y expectativa enfundado en una camiseta gris. Sobre la imagen, un mensaje digital sintetiza el espíritu del momento: “Empezamos una nueva aventura”, seguido por un corazón y un cohete, emblema de los retos y oportunidades que aguardan al dúo.

El recorrido junto a Indalecio continuó por senderos rodeados de vegetación. En una imagen, sentada y distendida, Fernández se detiene a admirar una mariposa posada sobre su mano. El insecto de alas translúcidas se destaca en primer plano, mientras ella deja colgar las gafas en el cuello y conserva el sombrero que la acompañó durante toda la jornada. El texto digital sobre la foto reza: “Empezamos a recorrer Iguazú Argentina”, señalando entusiasmo y el comienzo de una etapa en contacto pleno con la naturaleza.

"Empezamos nuevas aventuras", Luli se fue a pasar unos días con su hijo a la provincia de Misiones

Tras un día a puro recorrido, quedaron agotados

Ya entrada la jornada, madre e hijo se refugian en la intimidad de una habitación. Sobre la cama, arropados por sábanas blancas y la calidez de la luz suave, Luli descansa vestida con una camiseta de manga larga marrón, y aparece semitapada junto a su hijo. Indalecio, cómodo y sonriente, lleva puesta una camiseta roja y apoya el brazo sobre la cabeza, mientras el texto expresa: “Agotados de tanto pasear!” y sumó dos corazones blancos al cuadro de complicidad, afecto y descanso luego del paseo.

La última foto presenta a Luli abrazando a Indalecio en una pasarela frente a una de las caídas de agua más emblemáticas del país. Ella luce una remera blanca, sombrero de ala ancha y gafas oscuras; su sonrisa amplia refleja unión y alegría genuina. Indalecio lleva puesta una camiseta azul y pantalón corto gris, mientras el fondo muestra el cielo despejado y la bruma característica de la cascada.

Las postales seleccionadas transmiten la importancia de sostener la rutina, los lazos y la capacidad de disfrute familiar en el tramo posterior a una ruptura. Luli Fernández eligió mostrar su viaje como un espacio de reconstrucción y celebración compartida, evidenciando la vigencia de los afectos y la búsqueda de momentos plenos junto a su hijo Indalecio, aún cuando el contexto personal cambia y demanda resiliencia.

Una mariposa se posó en Luli en medio de su recorrido

La felicidad de Fernández e Indalecio con las cataratas del Iguazú de fondo (Foto: Instagram)

La noticia de la separación interrumpió la noche del sábado de manera sorpresiva. En sus palabras, la modelo y conductora compartió el recorrido emocional que transitó junto a su ahora expareja, repasando no solo los inicios de la relación, sino también la llegada de su hijo y los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes.

“Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso. Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó“, comenzó el comunicado que hizo la modelo.

“Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”, expresó Fernández en el posteo, marcando el fin de una relación de 14 años.

En el tramo final del comunicado, explicó la decisión tomada en común acuerdo y la forma en que lograron afrontar la separación: “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.