Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

La exparticipante de Gran Hermano salió al cruce de la conductora de América después de sus palabras sobre el aspecto de Fabrizio Maida

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Juli Poggio le respondió a Sabrina Rojas los dichos en contra de su novio (Video: Bondi Live- El ejército de la mañana)

Días atrás, Sabrina Rojas habló al aire de Pasó en América (América TV) acerca de la sexualidad Fabrizio Maida, el novio de Juli Poggio, asegurando que tenía las cejas más depiladas que su novia y que si no era “bisexual pegaba en el palo”. Durante su visita a Bondi Live, la actriz respondió de manera directa a los dichos de Rojas y explicó los motivos.

El comentario de Sabrina se dio en el contexto de los Premios Martín Fierro, luego de ver una foto de la pareja en la alfombra. Ese chico, si no es bisexual, pega en el palo. ¡Tiene las cejas más depiladas que ella! ¡Tiene la boca hecha ese chico! Ella es más varonil que él”, fue la frase que enfureció a Julieta y dio pie a su devolución al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live)

La verdad que me parece un comentario bastante anticuado”, comenzó diciendo la bailarina. Esta declaración marcó el inicio de una intervención que buscó ir más allá de la defensa personal, articulando una postura frente a los discursos que circulan sobre la orientación sexual y los prejuicios.

Poggio no evitó el debate y tomó la palabra para exponer su posición sobre los estigmas que afectan a las diversidades sexuales. “Como si depilarse las cejas o ser gay fuera algo malo. Que si yo quisiera salir con un chico que es bisexual o gay, ¿cuál es el problema?”, planteó en vivo.

Los dichos de Sabrina Rojas que generaron el enojo de Juli Poggio (Video: América TV-LAM)

Pepe Ochoa ahondó en la vertiente personal, resaltando la autenticidad de la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y la apoyó en su postura: “Juli tiene una gran cualidad y una gran capacidad. Vos sos una mina muy real y muy sincera. Si vos te enamorás de un gay, lo dirías y dirías: ‘Me enamoré de un chabón homosexual y me siento feliz’. Y en esa situación, a Sabrina lo que le está pasando es su propio prejuicio”. La actriz de Patito Feo en Vivo recogió las palabras y respondió un tajante: “Obvio”.

Sobre los comentarios de odio que o las críticas que recibe por esta relación, aclaró: “Va a llegar un punto de que ya siento que todas las entrevistas todo el mundo habla del hate, en un punto como que ya va a pegar la vuelta y a todos les va a empezar a dar risa. A mí me da risa también, y es como que eso nunca pasa en la calle, no se traduce a los números“, analizó.

Meses atrás, la pareja cumplió su primer año y lo celebró en las redes sociales. La actriz compartió en su cuenta de Instagram con una frase que lo resumía todo: “1 año con mi persona favorita”.

Juli junto a su novio
Juli junto a su novio en uno de los viajes que hicieron en el año de relación (Foto: Instagram)

La imagen era clara: ellos dos, abrazados, besándose, al aire libre, suspendidos en un instante. “¿Quién lo hubiera dicho?”, escribió Poggio, como si también se dirigiera a aquellos que, hace un año, no apostaban por este vínculo. Acto seguido, derramó gratitud: “Un año lleno de risas, planes, viajes, noches, besos, miradas, salidas, chistes y del amor más sano que conocí. Gracias por enseñarme a amar así”. Y en la dedicatoria no dejó lugar a dudas: “Te amo, mi bebé”.

En tanto, Fabrizio eligió mirar a su pareja desde una imagen distinta: Poggio, en un ambiente íntimo, iluminada apenas por velas. Por tu amor, por siempre estar, por tu buena energía y compañía. Gracias”, escribió él, abonando a la narrativa de una pareja sostenida en pequeños pactos cotidianos. Sobre el final del mensaje, Maida arrojó su propia promesa: “¡Primero de muchos, mi amor! Te amo”. La publicación fue una rendija para asomarse a lo que los une: admiración, gratitud y un compromiso sin grandilocuencias, pero con la aspiración de futuro.

