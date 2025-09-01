Teleshow

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

La actriz compartió en televisión cómo funciona su vínculo con Fabrizio Maida, con quien está en pareja desde hace un año

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Julieta Poggio revela la regla clave de su relación abierta con Fabrizio Maida en televisión (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Julieta Poggio compartió en Almorzando con Juana (Eltrece) los detalles de la relación abierta que mantiene desde hace un año con Fabrizio Maida. Durante la entrevista, transmitida por el ciclo conducido por Juana Viale, la actriz explicó con naturalidad las reglas que rigen su vínculo de pareja, haciendo énfasis en la importancia de priorizarse mutuamente y en la ausencia de celos como pilares fundamentales de su modelo amoroso.

Según relató la actriz, que será parte de la vuelta teatral de Patito Feo, la principal condición que sostiene su relación es que ambos se eligen como la persona más importante en la vida del otro. “La primera regla, la principal, es siempre ser la primera persona para el otro. La primera con la que querés estar, la primera con la que querés tener una cita. El día que se pierda eso, es igual que un engaño”, afirmó la bailarina, subrayando que la prioridad mutua es el límite que no están dispuestos a cruzar.

Al profundizar sobre cómo se aplican estas reglas en la vida cotidiana, la ex Gran Hermano detalló que existen ciertos “permitidos” dentro de la pareja, aunque con matices. “Si estoy en un evento, puedo dar besitos, pero lo otro ya lo tengo con mi novio, no lo necesito. Son como unos permitiditos”, explicó en el programa de Eltrece. Juli aclaró que, si bien no existe una prohibición de compartir estos episodios, prefieren no contarse los detalles para evitar incomodidades, especialmente por su exposición pública. “Tratamos de no contarnos, que el otro no se entere, no porque no se pueda, sino porque siempre duele un poco más”, agregó.

La actriz detalló cómo priorizan
La actriz detalló cómo priorizan la confianza y la ausencia de celos en su vínculo amoroso

Consultada sobre la presencia de celos, Poggio fue categórica al afirmar que no forman parte de su relación. “Lo llevo muy bien, no hay celos. También hay que ser muy seguro. Yo soy muy segura y él también”, sostuvo ante las preguntas de la conductora y el resto de los invitados que se interesaron en conocer más sobre su intimidad sentimental. Para la actriz, lejos de generar inseguridad, la posibilidad de elegir a cualquier persona y volver a elegirse mutuamente refuerza la confianza en la pareja. “Es lo contrario de lo que piensa la gente: te da mucha seguridad saber que podés elegir a cualquier persona y siempre te volvés a elegir”, expresó.

Poggio describió el vínculo con su pareja como una relación de complicidad y amistad, más allá del amor romántico tradicional. “Tengo como una relación de mejores amigos, es muy lindo, muy divertido y siento que no tiene vuelta atrás”, compartió en el programa, resaltando el carácter lúdico y sincero de su experiencia.

La ex Gran Hermano destacó
La ex Gran Hermano destacó la importancia de la seguridad y la complicidad en su relación

La actriz también abordó la perspectiva generacional que, a su entender, influye en la forma de concebir el amor y las relaciones. “Yo creo que sí, que es generacional. A mí me pasa que aprendí a vivirlo de esta manera, y no podría hacerlo distinto”, reflexionó, mientras la nieta de Mirtha Legrand y otros invitados, como José María Muscari y Silvia Freire, compartían sus propias visiones sobre la monogamia y los desafíos de mantener acuerdos de exclusividad a lo largo del tiempo. Juana reconoció que, aunque valora la sinceridad y libertad del modelo de Poggio, le resultaría difícil implementarlo en su propia vida.

En el mismo encuentro, contó intimidades sobre sus proyectos a futuro. “Ya estoy a full con Buscando a Patito Feo, una nueva historia, si quieren les spoileo un poquito de qué se va a tratar”, lanzó la actriz, dejando en claro su entusiasmo frente a la expectativa que despierta el desembarco de la obra.

El hilo conductor, según adelantó, es una mezcla de presente con pasado. “Mediante todas las canciones conocidas, que a todos nos marcaron la infancia, se juega mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva. Es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron la promesa de ser amigas del corazón para siempre”, explicó, rescatando el valor emocional que tiene la música y el recuerdo para los seguidores históricos.

Temas Relacionados

Julieta PoggioJuana VialeAlmorzando con JuanaFabrizio Maida

Últimas Noticias

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”

La panelista de Bendita mostró imágenes inéditas de su bebé recién nacido. El emotivo mensaje sobre su experiencia como madre primeriza y el cambio de prioridades tras la llegada del nene

Alejandra Maglietti compartió las primeras

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El exrepresentante de Diego Maradona permitió un recorrido por su residencia, mostrando objetos personales, colecciones y detalles arquitectónicos que reflejan su estilo de vida en Buenos Aires

Guillermo Coppola abrió las puertas

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”

La bailarina publicó un reel en Instagram dirigido a la madre de Alex Caniggia, reavivando la tensión familiar con un mensaje humorístico que generó repercusión

El video que compartió Melody

Ayelén Paleo defendió a su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual: “Es inocente”

La exvedette rompió en llanto en Infama al referirse a la detención de su mamá, Elizabeth Rodrigo. Según la causa, se les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como empleadas domésticas y luego eran obligadas a prostituirse

Ayelén Paleo defendió a su

L-Gante se refirió al misterioso incendio en su casa: “¿Si me hicieron una macumba? Todo puede ser"

El artista relató cómo halló su vivienda devastada y cubierta de cenizas, mientras crecen las especulaciones sobre el origen del siniestro

L-Gante se refirió al misterioso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Horror en Misiones: obligó a

Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

El Telescopio James Webb revela cómo una estrella muerta podría iniciar la formación de nuevos planetas

Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

Alerta BRICS: ante los aranceles de Trump, Brasil aumentó sus ventas de carne a China y podría desplazar a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky anunció el arresto de

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

TELESHOW
Alejandra Maglietti compartió las primeras

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”

Ayelén Paleo defendió a su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual: “Es inocente”

L-Gante se refirió al misterioso incendio en su casa: “¿Si me hicieron una macumba? Todo puede ser"