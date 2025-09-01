La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

Julieta Poggio revela la regla clave de su relación abierta con Fabrizio Maida en televisión (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Julieta Poggio compartió en Almorzando con Juana (Eltrece) los detalles de la relación abierta que mantiene desde hace un año con Fabrizio Maida. Durante la entrevista, transmitida por el ciclo conducido por Juana Viale, la actriz explicó con naturalidad las reglas que rigen su vínculo de pareja, haciendo énfasis en la importancia de priorizarse mutuamente y en la ausencia de celos como pilares fundamentales de su modelo amoroso.

Según relató la actriz, que será parte de la vuelta teatral de Patito Feo, la principal condición que sostiene su relación es que ambos se eligen como la persona más importante en la vida del otro. “La primera regla, la principal, es siempre ser la primera persona para el otro. La primera con la que querés estar, la primera con la que querés tener una cita. El día que se pierda eso, es igual que un engaño”, afirmó la bailarina, subrayando que la prioridad mutua es el límite que no están dispuestos a cruzar.

Al profundizar sobre cómo se aplican estas reglas en la vida cotidiana, la ex Gran Hermano detalló que existen ciertos “permitidos” dentro de la pareja, aunque con matices. “Si estoy en un evento, puedo dar besitos, pero lo otro ya lo tengo con mi novio, no lo necesito. Son como unos permitiditos”, explicó en el programa de Eltrece. Juli aclaró que, si bien no existe una prohibición de compartir estos episodios, prefieren no contarse los detalles para evitar incomodidades, especialmente por su exposición pública. “Tratamos de no contarnos, que el otro no se entere, no porque no se pueda, sino porque siempre duele un poco más”, agregó.

Consultada sobre la presencia de celos, Poggio fue categórica al afirmar que no forman parte de su relación. “Lo llevo muy bien, no hay celos. También hay que ser muy seguro. Yo soy muy segura y él también”, sostuvo ante las preguntas de la conductora y el resto de los invitados que se interesaron en conocer más sobre su intimidad sentimental. Para la actriz, lejos de generar inseguridad, la posibilidad de elegir a cualquier persona y volver a elegirse mutuamente refuerza la confianza en la pareja. “Es lo contrario de lo que piensa la gente: te da mucha seguridad saber que podés elegir a cualquier persona y siempre te volvés a elegir”, expresó.

Poggio describió el vínculo con su pareja como una relación de complicidad y amistad, más allá del amor romántico tradicional. “Tengo como una relación de mejores amigos, es muy lindo, muy divertido y siento que no tiene vuelta atrás”, compartió en el programa, resaltando el carácter lúdico y sincero de su experiencia.

La actriz también abordó la perspectiva generacional que, a su entender, influye en la forma de concebir el amor y las relaciones. “Yo creo que sí, que es generacional. A mí me pasa que aprendí a vivirlo de esta manera, y no podría hacerlo distinto”, reflexionó, mientras la nieta de Mirtha Legrand y otros invitados, como José María Muscari y Silvia Freire, compartían sus propias visiones sobre la monogamia y los desafíos de mantener acuerdos de exclusividad a lo largo del tiempo. Juana reconoció que, aunque valora la sinceridad y libertad del modelo de Poggio, le resultaría difícil implementarlo en su propia vida.

En el mismo encuentro, contó intimidades sobre sus proyectos a futuro. “Ya estoy a full con Buscando a Patito Feo, una nueva historia, si quieren les spoileo un poquito de qué se va a tratar”, lanzó la actriz, dejando en claro su entusiasmo frente a la expectativa que despierta el desembarco de la obra.

El hilo conductor, según adelantó, es una mezcla de presente con pasado. “Mediante todas las canciones conocidas, que a todos nos marcaron la infancia, se juega mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva. Es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron la promesa de ser amigas del corazón para siempre”, explicó, rescatando el valor emocional que tiene la música y el recuerdo para los seguidores históricos.