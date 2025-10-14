Teleshow

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

El conductor y el artista compartieron un emotivo abrazo en Buenas noches Familia, resaltando el poder de la música y la sensibilidad

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Alejandro Lerner en Buenas Noches Familia

La entrega de un premio de más de 58 millones de pesos marcó el desenlace de una jornada solidaria en la que Alejandro Lerner ofreció una actuación especial en el programa Buenas Noches Familia. El evento, destinado a respaldar la labor de la Fundación María Cecilia, reunió a figuras del espectáculo y a niños beneficiarios de la organización, generando una atmósfera de profunda emoción y compromiso colectivo.

La presentación de Lerner, quien se sentó al piano acompañado por un grupo de niños atendidos por la fundación, se convirtió en el punto central de la noche. La interpretación de “Después de ti”, uno de sus temas más reconocidos, provocó una reacción inmediata en el público y en el propio conductor del ciclo, Guido Kaczka. Visiblemente conmovido, Kaczka se acercó al músico y lo abrazó. “Sos todo lo que está bien, Alejandro”, expresó el conductor

Además, Guido elogió la sensibilidad de su invitado con una particular frase. “Nos ayudaste tanto, viniste a musicalizarnos la vida. No sé cómo hacés. Alejandro es un tipo al que no se le pelea el cerebro con el corazón”.

El conductor Guido Kaczka destacó
El conductor Guido Kaczka destacó la sensibilidad y el compromiso social de Lerner durante el evento benéfico

Por su parte, Lerner compartió con la audiencia su perspectiva sobre el valor de la solidaridad y el acompañamiento. “Yo no estoy para entender todo, estoy para sentir. Desde que me invitaron a acompañar a la fundación siento muchas cosas. Soy yo el agradecido. Nosotros nos curamos dando, devolviendo”, afirmó el compositor, con unas palabras que profundizaron el vínculo emocional con los presentes.

La Fundación María Cecilia se dedica a brindar tratamiento médico y apoyo integral a niños de bajos recursos que enfrentan enfermedades hematológicas y oncológicas. El episodio de Buenas Noches Familia evidenció el impacto que la música y la empatía pueden tener en causas sociales, y cómo la colaboración entre artistas, conductores y organizaciones puede traducirse en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

Nico Vázquez y Guido Kaczka unidos por la emoción

Guido Kaczka y Nico Vázquez recordaron duros momentos

La intervención de Dionisia, una mujer marcada por el tango y la vida, fue el punto de partida para que el conductor y su invitado unieran los testimonios. Relató la soledad que siguió a la muerte de su esposo, Dionisio, con una serenidad que impactó tanto al público como a los anfitriones. Su historia resonó especialmente en Guido Kaczka, quien decidió abrirse y narrar el fallecimiento repentino de su padre. “Lo que ella cuenta de cómo murió Dionisio... es muy parecida la situación, porque fue después del cumpleaños, a cuando murió mi papá. Mi papá murió de muerte súbita. Él le decía a mi mamá ‘Susana, te quiero mucho, vení, abrazame’, y después de ese ratito que estaba ahí, mi mamá miró y le dijo ‘Ay, Susana, me parece que me mareo’, y se fue”, recordó el conductor, visiblemente conmovido.

La reacción de Nico Vázquez no se hizo esperar. El actor evocó el momento en que ambos compartían trabajo cuando ocurrió la tragedia en la familia de Kaczka. “Yo te acompañé mucho sin saber que después le iba a pasar lo mismo a mi hermano, que murió de muerte súbita con 27 años”, relató, haciendo referencia a Santiago Vázquez, su hermano.

La emoción que invadió Buenas
La emoción que invadió Buenas Noches Familia

La conversación se profundizó cuando Vázquez reflexionó sobre las señales que la vida puede ofrecer antes de un golpe inesperado. “En la vida, a veces, sin querer, hay causalidades o señales… Dios, quien sea, te va preparando para lo que tenés que afrontar. Primero estuve de este lado, y después me tocó estar del otro. Y me acuerdo cómo estabas vos con lo de tu viejo, perfectamente, porque fue muy duro”, expresó el protagonista de Rocky, subrayando la conexión entre ambos a través del dolor compartido.

En un giro emotivo, Vázquez destacó la transformación de Kaczka durante el último año. “Guido es una persona muy sensible, pero es muy difícil verlo como lo estamos viendo este año que está muy abierto. A mí me encanta esta versión”, afirmó, valorando la apertura emocional del conductor. Luego, añadió: “Está bueno, porque yo te conozco así, pero está bueno que te conozcan ellos (por el público) de esta manera. Te acerca”.

