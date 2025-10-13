Teleshow

Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños por partida doble: show a sala llena y la icónica visita de Mirtha Legrand

La Chiqui dijo presente en el teatro de la calle Corrientes y saludó a la referente del folclore por la función y por su día especial. Las imágenes

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Las palabras de Mirtha Legrand a Soledad Pastorutti en medio del show en el Gran Rex

En una noche inolvidable, en la que miles de fans gritaron, lloraron y revolearon sus pañuelos por el aire, Soledad Pastorutti representó los sonidos del país en el teatro Gran Rex y llevó el folclore a nuevas generaciones. En ese marco, la cantante celebró un nuevo año de vida ante la mirada de una sala colmada y la presencia de Mirtha Legrand, quien no escatimó en elogios y recordó los inicios de la oriunda de Arequito, en Santa Fe.

En uno de los pasajes del show, la Sole aprovechó para hacer una pausa y dirigirse hacia la diva: “Yo quiero homenajear a una de las mujeres que ha venido a verme esta noche. Quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido, sé que fue a ver a Julio Bocca temprano al Colón y se vino hasta acá. Esto es para vos, una réplica del poncho que revolee en Cosquín hace casi 30 años. Lo que quieras decirle a la gente, el público es tuyo esta noche. Yo simplemente te digo gracias porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande, la segunda vez que me venís a ver”.

La emoción de Mirtha Legrand al saludar a Soledad Pastorutti por su cumpleaños y ser ovacionada por miles de personas

Fiel a su estilo, la conductora respondió, causando las risas del público: “No estoy cansada, no tengo sueño, tengo hambre nada más”. Continuando con el chiste, la referente del folclore afirmó: “Lo resolvemos rápido, todo lo que está en el camarín te lo traemos”. La diva vestía un conjunto de dos piezas en color blanco. Llevaba una chaqueta de corte recto, decorada con apliques circulares traslúcidos y botones grandes del mismo tono. Debajo, lucía una blusa clara y una falda recta, ambas con detalles bordados de formas geométricas y motivos florales. Sus zapatos cerrados, de tacón medio, en tono plateado satinado llevaban un lazo sobre el empeine. La Chiqui completaba el vestuario con pendientes colgantes, un collar corto de perlas y pulsera a juego. Su pelo rubio, peinado con volumen, enmarcaba su rostro. Infaltable,su labial rosado y los ojos delineados.

Luciano Pereyra sorprendió a Soledad Pastorutti con un ramo de flores en medio de su show

Fue así como Mirtha aprovechó para hacerle una broma a Soledad y lanzó: “Cuando venís yo te doy de comer, vos no me diste nada de comer”. Luego, en medio de las risas del público, La Chiqui elogió la presentación de la oriunda de Arequito y destacó: “He pasado una de las noches más maravillosas de mi vida. A la Sole la conocí de chiquita, era una nena, yo tenía una productora y un día me dice: “Mirá Chiqui, hay una chica que canta, que revolea el poncho, que es una maravilla”. Traela, la presentamos en el programa, fue la primera vez que se presentó en Almorzando con Mirtha Legrand, así que yo un poco de suerte le traje. Estás muy sensual”.

Agradeciendo el elogio, Soledad tomó el micrófono y mencionó que estaba celebrando un nuevo cumpleaños: “Bueno, el tiempo pasa y uno tiene que adaptarse. Hoy estoy cumpliendo 45 años, soy del ’80, soy modelo 80”. Sorprendida por la cifra que acababa de escuchar, Legrand comentó: “¿Cuarenta y cinco? Parecés de veinte”. En la misma línea, Pastorutti le devolvió el gesto diciendo: “Y vos ni te cuento, parecés de veinte también. Es un placer. Estas flores también son para vos. Sos un caso único en el mundo, sos una mujer increíble”.

Soledad Pastorutti celebró sus 45
Soledad Pastorutti celebró sus 45 años con un recital en el teatro Gran Rex, donde cientos de seguidores acudieron con pancartas y mensajes para la artista

Segundos después, Mirtha se dirigió a los presentes en el teatro y afirmó: “Fue un público divino, amoroso, me encantó venir. Todos los años digo: ¿Me retiro o no me retiro? La Chiqui sigue”. En ese momento, Soledad reflexionó en voz alta: “Yo a veces digo lo mismo, pero tengo menos tiempo en escenario, a veces siento que estoy cansada”. Mirtha contestó de inmediato: “Yo no estoy cansada, tengo un poco de sueño nada más, jamás me canso, nunca digo ‘estoy cansada’. A veces digo que voy a dormir un rato. Vine de ver a Julio Bocca, fue un espectáculo fantástico, pero este fue maravilloso. Ahora me voy a mi casa. A todos ustedes, si pudiera los besaría uno por uno. Un besito en la boca o en la mejilla”. Luego de este intercambio, Soledad despidió a su invitada de lujo: “Te agradezco de corazón, quiero que ahora que te vayas todos te aplaudan. Realmente es algo increíble, para mi es un honor recibirte en este Gran Rex. Porque si das suerte, imaginate ahora lo que me queda para futuro”.

De esta manera, La Sole regresó al repertorio que la trajo a Buenos Aires en los ’90, cuando hizo 30 Gran Rex seguidos. A lo largo del show, la artista repasó distintas etapas de su vida, como al inicio, cuando recordaba una antigua charla con su papá en el auto en 1992. Acto seguido una joven Soledad de 17 años aparecía en pantalla, recordando los primeros pasos de la referente del folclore y dando pie a temas como “Canten para papá”, “Pa’l que se va”, “Chacarera de las piedras”, “La vieja” y “Chacarera para mi vuelta”.

La noche también tuvo momentos musicales compartidos. La artista recibió a Milagros Amud, la joven finalista de su team en La Voz Argentina, Ivonne Guzmán.Además, Luciano Pereyra subió al escenario y cantó junto a la Sole en uno de los pasajes más emotivos del recital. Natalia Pastorutti, hermana de la artista, también formó parte del encuentro.

A más de dos décadas de su debut, la referente del folclore se destaca como una de las artistas más trascendentales del país. A lo largo de las dos horas y media de show, Soledad dejó en claro su habilidad para modernizar y revitalizar el género, expandiendo su música y conectando de raíz con nuevas generaciones, marcando así un antes y un después en la escena argentina.

