Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La actriz y el cantante compartieron imágenes llenas de complicidad y ternura, disfrutando del sol y el mar

Sol de María

Sol de María

Luisana Lopilato y Michael Bublé
Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron románticas postales tras sus vacaciones en Europa

Luisana Lopilato y Michael Bublé volvieron a conquistar las redes con una serie de postales que reflejan el gran momento que atraviesan como pareja. Después de sus vacaciones en Europa, la actriz y el cantante canadiense compartieron imágenes disfrutando de un paseo en yate bajo el sol, rodeados de mar, montañas y mucha complicidad.

Me miro y me sorprendo: ¿será posible mirarte con más amor que el primer día?”, escribió Luisana en el pie de foto, junto a un corazón y un emoji de enamorada, mencionando a su esposo. En la publicación, que en pocas horas superó los 125 mil “me gusta”, la pareja se mostró abrazada, sonriendo y disfrutando del paisaje, en una secuencia de fotos donde la ternura y la conexión son protagonistas.

La pareja disfruta de un
La pareja disfruta de un paseo en yate y recibió elogios en redes sociales
Luisana Lopilato y Michael Bublé
Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran 17 años de amor y complicidad

En las imágenes, la actriz de Casados con hijos lució una malla rosa enteriza, mientras que el intérprete de Haven’t Met You Yet viste una remera negra y gorra naranja. Sentados sobre la cubierta del yate, se los ve relajados, entre risas y abrazos, disfrutando de un momento de calma en medio de sus ajetreadas agendas.

Los comentarios de la publicación se llenaron rápidamente de mensajes cariñosos: “Hermosos los dos”, “el amor verdadero existe”, “qué pareja tan linda”, escribieron los usuarios. La publicación también recibió reacciones de celebridades argentinas, como Marley, Rusherking y Justina Bustos, quienes le dejaron su “me gusta” a las fotos.

Enamorados y cómplices: la actriz
Enamorados y cómplices: la actriz y el cantante compartieron una selfie desde el yate con una vista soñada de fondo
La actriz posó con un
La actriz posó con un traje de baño rosa mientras navegaban por aguas cristalinas rodeadas de montañas

Recientemente, la actriz argentina, radicada hace tiempo en Vancouver, donde formó una familia con el cantante, deslumbró en la pasarela de París como parte de la semana de la moda. Con su look total red, se destacó en el evento realizado frente al Hôtel de Ville, donde cosechó todo tipo de elogios, empezando por los de su marido.

Una vez que bajó la adrenalina por el desfile, Luisana se permitió compartir algunas postales íntimas junto a su familia en la Ciudad Luz. Como si fuera la cenicienta de su propia historia, dejó atrás el outfit de gala para lucir un blazer negro, jeans celestes y zapatillas. Sin perder jamás el glamour, un look más acorde para recorrer los paisajes de ensueño de la capital francesa.

Luisana Lopilato deslumbró en la
Luisana Lopilato deslumbró en la pasarela de París durante la semana de la moda

En sus redes sociales, mostró parte de la recorrida por sitios emblemáticos como la Torre Eiffel o el Puente de las Artes, sobre el Río Sena. Luisana posó sola, con su marido y con sus cuatro hijos, Noah, Vida, Cielo y Elías, en una postal familiar para el recuerdo. A los cinco se los ve de espaldas, de acuerdo con la tradición de la actriz y el cantante de exponerlos lo menos posible.

“Algunas fotos de París y todo el amor que hizo este viaje inolvidable”, escribió a modo de síntesis. Bublé replicó la publicación y sumó un sticker con su rostro y un corazón. La ratificación de un amor mutuo que nació a primera vista luego de una función del canadiense en el Gran Rex de Buenos Aires y que se reinventa a cada paso que dan diecisiete años después.

La actriz compartió momentos familiares
La actriz compartió momentos familiares en París junto a Michael Bublé y sus hijos

Todo esto ocurrió luego del evento que reunió a Luisana con figuras de todos los tiempos, como Jane Fonda, Eva Longoria, Helen Mirren, Kendall Jenner, Viola Davis, Andie MacDowell y Cara Delevingne, consolidando una pasarela que celebró la igualdad, la libertad y la belleza en todas sus formas. El look elegido por Luisana Lopilato se integró al concepto del desfile: lució un vestido rojo ajustado, de escote en V, con aberturas laterales y falda sirena, acompañado de sandalias taco alto off white, cabello suelto con ondas y labios pintados en tono rojo.

Bublé fue testigo privilegiado del desfile y mostró a viva voz su orgullo en las redes: “Nada es más glamoroso que ver a mi chica brillar en la pasarela. No podría estar más orgulloso, no podría estar más feliz”, expresó el intérprete, quien compartió en su cuenta de Instagram imágenes y videos retratando la emoción del momento junto a su esposa. Por su parte, Luisana se mostró fiel a sus raíces bajo los flashes de la moda mundial. “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”, destacó.

