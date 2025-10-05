Transparencias, espalda al descubierto y delineado azul: el audaz look de Juana Viale en su programa

Juana Viale apostó a la gasa estampada de Gino Bogani, el pantalón palazzo y un make up en azul que marcó tendencia (Almorzando con Juana - El Trece)

El mediodía de los domingos ya tiene marca propia en la televisión argentina y se llama Almorzando con Juana (El Trece). Cada semana, el ciclo se convierte en mucho más que una comida compartida, una ronda de anécdotas o un repaso de actualidad: en el estudio, la conductora Juana Viale transforma el ritual doméstico en una verdadera pasarela, en un cruce de energía, moda y magnetismo siempre renovado. Con la llegada de la primavera, la nieta de Mirtha Legrand se luce y reafirma su estatus como referente fashionista, esperada y observada por una audiencia que disfruta de cada detalle: desde un guiño espontáneo hasta el detalle del look construido de la mano de su cómplice y diseñador de cabecera, Gino Bogani.

En la última emisión, Juana volvió a dejar huella y tocó la fibra sensible tanto del público como de los más atentos al universo de la moda. Como de costumbre, comenzó con la espontaneidad y simpatía que la caracterizan, saludando a cámara: “Hola, hola, hola. ¿Cómo están en sus casas? Ya estamos en octubre, no nos queda nada para terminar el año. Qué alegría. Y después también vienen prontamente las elecciones. Bueno, temas importantes, hoy juega Boca a las siete de la tarde, ¿Y qué más? Mucho calor en Singapur. Sí, están usando ruedas blandas porque hace mucho calor. Y bueno, el clima que nos acompaña, típico de octubre, es increíble".

Y continuó haciendo hincapié en los últimos acontecimientos de la semana. “¿Qué más pasó? La caminata Luján, los Martín Fierro que perdimos una vez más... Bueno, ganamos lecciones de vida. Estuvo bien polémico igual. Pero bueno, estamos felices de haber sido nominados. Vamos a seguir intentándolo hasta que llenemos de Martín Fierro como la señora Legrand”, relató entre risas y entusiasmo, acercándose a los seguidores argentinos y sumando picardía.

El outfit completo de la conductora que le diseñó Gino Bogani para la ocasión (Story Lab)

Sin perder el ritmo, Juana dedicó unos minutos a revelar y explicar el look elegido para el programa, una apuesta a todo o nada por lo novedoso y la elegancia. “Tengo un conjunto de pantalón en gaza estampada, drapeado, dejando la espalda desnuda. Todo por una espalda, chicos, estamos muy mal. Y con manguitas anudadas, que está buenísimo esto para los aires acondicionados que manejamos en el estudio”, anunció orgullosa, dejando en claro la complicidad con Bogani, responsable del diseño exclusivo para esta edición del ciclo.

El outfit generó elogios inmediatos y se ancló en las tendencias de temporada: colores pasteles, estampados florales, géneros livianos, escotes y juego de transparencias, acompañados por pantalón palazzo y detalles de mangas sueltas, idóneos para los vaivenes de temperatura del set y del octubre primaveral. La espalda realzó la silueta y la mezcla de texturas dieron como resultado un look fresco pero de alto impacto, que Juana supo llevar con la misma naturalidad con la que conduce su mesa.

Juana completó su look con un peinado relajado y maquillaje a la par de su conjunto (Story Lab)

El despliegue estilístico no terminó en la ropa. La conductora dedicó lugar a los detalles de belleza y peinado, completando la propuesta con la misma atención y profesionalismo de siempre: “Y me peinó Juan Fojo, que hicimos algo con buclerita, suelto, relajadísimo, para que no haya viento. Y me maquilló Cris Sepúlveda con un delineado azul, con rímel azul”, señaló, sumando información para los fanáticos de su estilo. El cabello suelto y apenas ondeado sumó frescura y movimiento, mientras que el maquillaje en tonos azules le aportó un guiño de modernidad y luminosidad al rostro, reforzando la sensación de que primavera y renovación van de la mano.

Ya sea admirada, copiada o incluso criticada, la conductora consiguió que cada aparición sea un hecho en sí mismo, un pequeño evento que trasciende la mesa y le da sentido propio a la consigna de que la televisión puede ser también un laboratorio de estilo. Así, fiel a Bogani y a su temple de anfitriona, la nieta de Mirtha despliega su magnetismo, invitando a experimentar la primavera tanto en el colorido de un plato como en la osadía de una espalda descubierta.