El emotivo poema que J Rei le dedicó a María Becerra: “Conocimos el sabor del dolor, pero con amor lo condimentamos”

El emotivo poema que le dedicó J Rei a María Becerra

J Rei volvió a demostrar el costado más íntimo y romántico de su relación con María Becerra al dedicarle un poema musical en redes sociales, luego de tres años de puro amor. El artista, sentado al piano, abrió su corazón en un extenso texto declamado a cámara, en el que repasó los vaivenes, aprendizajes y la admiración profunda que siente por su compañera. La publicación, acompañada por la frase “Un poema para mi compañera” y un corazón negro, se volvió viral y recibió la inmediata respuesta de su novia, sellando uno de los gestos de amor más comentados del mundo de la música urbana en los últimos días.

En el video, Rei eligió las palabras y el ritmo justo para transformar en lírica los sentimientos y vivencias de la pareja. “Me puse a pensar en vos y fui al fondo de mi corazón para elegir los sentimientos que te guardo y no podía decir porque eran tantos. Tuve que hacerla corta porque casi más no salgo. Quería escribirte en un solo poema, pero no encontraba letra que a la altura te defina. Así que me inventé un idioma que resuman las palabras y lo entiendan tus ojos cuando me miran”, comenzó el artista, con tono confesional y sensibilidad.

El intérprete recorrió los momentos difíciles, en especial la pérdida de dos embarazos y el riesgo por la vida de la cantante y las transformaciones compartidas: “Hay tantas cosas que perdimos, que ganamos, que aprendimos. Ya no somos como antes, olvidate. Pero no olvides abrazarme si te vas, porque eso me cambia el día por completo, imaginate. Conocimos el sabor del dolor, qué amargor, pero con amor lo condimentamos”.

María y Rei están juntos hace tres años (Foto: Instagram)

Y siguió: "Nuestro piso se movió, el camino se rompió, se jodió y lo repavimentamos. Invente, mi amor, invente, que somos tan jóvenes y estamos re latentes. No te olvides que las montañas más altas y más lindas son producto de gigantes accidentes”.

El poema, plagado de imágenes personales y referencias cómplices, incluyó una declaración de entrega total: “Las cosas sobre vos que me encantan, sobre todo, son las que por aprender me faltan. Si la vida da la espalda, le pateamos bien fuerte las nalgas, después celebramos con una malta. Y si me equivoco en la letra, es porque derramo una lágrima en el táctil, esto no es un acting. Prometo darte en cada estrofa el mismo amor y suavidad que me entregás con las caricias de tus dactilares”.

La dedicatoria siguió: “Tus abrazos son fundamentales, pilares. Somos esos cuentos que no tienen finales. Nuestros corazones se encontraron y pidieron a sus dueños nunca más ser impares. Sos la verdadera por decisión unánime. Ni más ni menos hacés que a mis miedos me les anime. Mis ojos miran a los tuyos para que es unan y me encanta ver cómo se achican como en un anime. Y dame tus momentos oscuros para darle luz. Yo seduzco a la mala vibra y le pego un susto. Si llego justo con buena energía, la ajusto, la dejo a punto para que estés a gusto”.

"Conocimos el sabor del dolor, qué amargor, pero con amor lo condimentamos. Nuestro piso se movió, el camino se rompió, se jodió y lo repavimentamos", Julián hizo referencia a los dos embarazos que perdieron (Foto: Instagram)

En el último tramo, el cantante de “Tu Turrito” fusionó humor, arte y cotidianidad en versos como “Y le das brillo a los ojos de este guacho, como cuando en la ronda me festejaban un oneshot. Te dedico un par de cumbias, pero desde que empecé a escribir estas letras, mi conjunto se volvió más ancho. Y acá ni me falta nada, solo que no faltes vos. Tengo el mate listo y la mecha en marcha, vámonos. Sé que lo sencillo te hace sentir mejor o no, me preguntan cómo te gané, digo: ‘Con oro no’”.

La respuesta de María llegó llena de emoción y sencillez, como un remate perfecto para la declaración pública: “Te amo. Gracias por esto y por todo”, escribió debajo del video, sellando un ida y vuelta de complicidad, afecto y arte en las redes sociales que no tardó en emocionar a fanáticos y colegas por igual.