Pablo Turturiello contó sobre sus planes con Fer Dente para convertirse en padres: “Me muero de ganas”

Pablo Turturiello se sinceró en pleno programa y contó los planes a futuro que tienen con Fer Dente (El fin del mundo - Olga)

A más de un año del inicio de su relación y en la cresta de una temporada que los encuentra felices tanto en lo artístico como en lo personal, Fer Dente y Pablo Turturiello se consolidaron como una de las parejas más queridas y reservadas del espectáculo argentino. Si bien su vínculo se construyó al margen del show y lejos del escándalo mediático, ambos de a poco eligen abrir las puertas de su vida juntos, revelando sueños, proyectos y la armonía que atraviesan en cada etapa. Ahora, fue el propio protagonista de La Sirenita quien se animó a dar detalles de uno de los deseos más íntimos que comparten: formar una familia y convertirse en padres.

El actor uruguayo fue invitado a El fin del mundo, el ciclo de streaming conducido por Lizy Tagliani en Olga, donde dejó asomar su costado más genuino. Con su estilo cálido, la conductora le consultó, sin rodeos y con total respeto: “‘¿Quién hace de hombre?’ Ya no pregunta más esas cosas, ¿no?”. Pablo, lejos de incomodarse, admitió que esas dudas persisten “Sí, se sigue preguntando”, confesó, mientras la charla fluía entre risas, anécdotas y complicidades.

En ese marco distendido, y feliz de hablar de su mundo en pareja, Pablo reveló el profundo anhelo que comparten. “Con Fer queremos ser padres y él siempre dice: ‘Yo voy a ser la mamá’”, relató, despertando una carcajada general en el estudio y subrayando la ternura y el juego que caracteriza a la pareja. La declaración, lejos de ser una anécdota suelta, reafirmó un proyecto que ambos vienen madurando y conversando desde hace tiempo: la paternidad como deseo, horizonte y punto de crecimiento conjunto.

La dupla, que lleva más de un año de novios, en Punta del Este (RS Fotos)

La idea de formar una familia no es nueva para la dupla. En mayo pasado, fue el propio Dente quien se sentó en DDM (América) y se sinceró frente a Mariana Fabbiani sobre el deseo de ser padre. “Me muero de ganas. Tengo un montón de ganas de ser padre”, expresó Fer sin vueltas, ante la repregunta de la conductora, que quiso saber si se trataba de un objetivo a corto plazo o de una simple eventualidad. “¿Es un proyecto que querés? ¿Se despertó el deseo?”, indagó Mariana. Dente fue claro y emocional: “A medida que voy creciendo, obviamente no tengo un reloj biológico a mí que me corre. Pero sí. Desde los 30, yo tengo 35 ahora, que me di cuenta de que es algo que me gustaría atravesar. Sí, recontra”.

Las ganas de ser padres se fueron transformando en uno de los ejes más fuertes de la pareja, que, aun respetando su bajo perfil, fue sumando pasos y muestras de cariño en redes sociales y en público. Su relación comenzó a captar atención a mediados de 2024, cuando eligieron la tranquila localidad de José Ignacio, Uruguay, para una escapada romántica que terminó de encender los rumores de historia de amor. Fue allí, entre paseos por la playa, atardeceres y largos días compartidos, donde Fer y Pablo decidieron exhibir sin tapujos su relación, publicando postales de una felicidad luminosa y palpable.

Fer Dente pasó por el programa de Mariana Fabbiani y contó que tiene ganas de ser padre con Pablo Turturiello (DDM - América)

En las imágenes, se los veía alejados de toda solemnidad, disfrutando con naturalidad la simpleza del mar, el relax, el sol y el privilegio de poder compartir tiempo de calidad sin ataduras laborales ni rutinas de agenda. La autenticidad de sus fotos y mensajes, sin grandes producciones ni frases grandilocuentes, fue lo que conquistó a sus seguidores y colegas, que no tardaron en llenar de mensajes positivos y felicitaciones cada declaración de amor o gesto de ternura.

Así, en medio de proyectos, reconciliaciones y ovaciones sobre las tablas, Fer y Pablo siguen construyendo a la vista de todos una historia de amor plena, con la paternidad en el horizonte y la convicción de que todo es posible si es compartido desde el corazón.