Fernando Dente habló sobre su deseo de ser padre junto a su novio: “Me muero de ganas”

Desde su talento sobre el escenario, hasta su mirada como productor teatral, Fernando Dente vive un gran momento laboral. Como si fuera poco, última detalles para la presentación de Despertar de primavera, un musical que lo tendrá en el rol de director. Pero más allá de lo artístico, el actor decide poner pausa y reflexionar sobre qué quiere en su vida. Es ahí donde aparece el deseo de ser padre junto a su novio, Pablo Turturiello.

Después de años de relación y viajes juntos, Dente abrió su corazón en una charla distendida pero cargada de emociones junto a Mariana Fabbiani. Allí, mientras hablaba con cariño y admiración de su amiga la China Suárez, el artista expresó su deseo de vivir la paternidad.

“Te aviso que estuvimos hablando de vos por la China”, comenzó diciéndole Fabbiani al recibirlo en DDM (América). Con una sonrisa en su cara, el actor comentó: “Me da mucha risa, pobre la China me debe odiar”. Acto seguido, la conductora repasó algunos de los besos entre el artista y la actual novia de Mauro Icardi que fueron grabados por las cámaras: “Sos una víctima más de la China. Hubo chape”.

Fernando Dente expresó su deseo de vivir la paternidad

Mientras observaba las imágenes, Dente expresó: “Ese es uno de todos los que tengo con la China”. Asombrada, Fabbiani destacó la belleza de Suárez y bromeó: “Ah, no. Eso es un chape que te habrá hecho replantearte la vida. Era como el desafío. Sobrevivir a la China...”.

En esa línea, Fernando contó cómo empezó su vínculo con la actriz y las intenciones iniciales que tenía ella. “Yo dije: “Si con esto no vuelvo...”. Pasé la prueba, pura sangre, pura sangre. Yo lo pensé porque acá nos conocimos (en un programa de televisión). Nos conocíamos de cruzarnos. El chiste de esto es que ella una vez vino a ver Casi Normales, que era una obra que yo hacía. Ella me mandó un mensaje, nos seguíamos, buena onda, y me mandó felicitándome y puso: “Sos hipnótico”. Yo le dije: “Qué divina China. Un beso a vos y a tu hija tan linda”. O sea, no registré nada. Después, cuando nos conocimos, me contó: “Bol..., a mi me habías encantado”.

Fer Dente junto a su novio en Punta del Este (RS Fotos)

Entre risas, Fabbiani dijo: “Era con onda. Como da el primer paso la China, esta era la prueba”. Luego, Dente continuó con la anécdota y detalló cómo evolucionó su relación con Suárez: “Y bueno, nos cag... de risa y nos hicimos amigos. Re buena onda. Me había venido a ver al teatro, escondida, estuvo bien. Y después vino a Tu cara me suena, que hicimos lo de Moulin Rouge. Y después ella se fue a filmar Absurda, esta peli que está increíble. Y había un personaje muy chiquitito, como de un chico que ella se chapaba, y me dijo: “¿Te divierte venir?”. Y fui. Y ese fue un paso fuerte. Y ahí dije: “Si, acá ya no me pasa. Porque una cosa es la canción, pero hay una escena así”. Y bueno, la verdad es que es tan hermosa como divina, siempre lo digo. Lo que me pasó me lo guardo para mí”.

Ante el suspenso del invitado, Mariana expresó: “Alguna duda así, entró. Un caballero. Los caballeros no hablan. Fue entonces cuando Dente también destacó la personalidad de la cantante y sus fortaleza para llevar su carrera y la vida de sus hijos: “Ahora hace mucho que no charlo ni nada. Pero siempre me pareció una chica muy divina. Muy, muy especial. Cuando charlas con ella es muy segura. Muy para adelante. Ella es un poco más chica que yo, no sé cuántos pibes tiene. Y a mí para pensar en uno pienso y pienso y pienso”.

Así las cosas, Fabbiani aprovechó para preguntarle: “¿Te darían ganas de tener hijos?”. Con total seguridad, el actor dijo: “Me muero de ganas. Tengo un montón de ganas de ser padre”. Con la idea de ahondar un poco más en su deseo, la conductora consultó: “¿Es un proyecto que querés?. ¿Se despertó el deseo?”. Por último, Fernando cerró diciendo: “A medida que voy creciendo, obviamente no tengo un reloj biológico a mí que me corre. Pero sí. Desde los 30, yo tengo 35 ahora, que me di cuenta de que es algo que me gustaría atravesar. Sí, recontra”.