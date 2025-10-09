Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Sabrina Rojas compartió en redes sociales la divertida reacción de sus hijos al buscarles al colegio con un look llamativo (Video: Instagram)

Con su característico sentido del humor y su frescura habitual en redes sociales, Sabrina Rojas compartió un divertido momento familiar que rápidamente se volvió viral. En una historia de Instagram, la actriz mostró el ida y vuelta con sus hijos Esperanza y Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro, mientras los iba a buscar al colegio. Todo comenzó cuando la modelo, vestida con un look llamativo, se grabó en el auto y lanzó una pregunta descontracturada pero que desató la sinceridad brutal de sus pequeños.

“En la puerta del cole muy sencilla ella. Claro que ni me bajo, pues mi hija no me habla nunca más si eso sucede. No juzguen, de acá me voy a trabajar”, escribió Sabrina sobre el video, musicalizado con “Cómprame un brishito” de Lali Espósito. En la imagen se la veía impecable, con una campera negra con lentejuelas plateadas y el pelo suelto, lista para una jornada laboral. Sin embargo, su vestuario —que bien podría pasar por un look de salida nocturna— no fue precisamente del agrado de sus hijos adolescentes.

La actriz mostró el intercambio con Esperanza y Fausto, quienes opinaron con humor sobre su vestuario

A los pocos minutos, Rojas decidió registrar la divertida conversación que tuvo con ellos en el auto. “¿Qué pasa si bajo así al colegio?”, les preguntó entre risas. Sin dudarlo, Esperanza fue tajante: “Te mato”. Desconcertada, la actriz repreguntó: “¿No podía bajar así?”. Pero su hija fue aún más lejos con una frase que generó carcajadas entre los seguidores: “Me voy a vivir sola”.

“¿Te vas a vivir sola si yo bajaba con esto?”, insistió Sabrina, divertida por la reacción. “No te conozco”, sentenció Esperanza, marcando el límite con humor. Entre risas, la actriz continuó el juego: “Pero te digo, Espe, soy mamá, te vengo a buscar”. “No te conozco”, repitió su hija con firmeza. “Menos mal que no bajé entonces. Cómo te conozco”, respondió Sabrina de forma alegre, consciente de que había acertado al quedarse dentro del vehículo.

Pero la escena no terminó ahí. En medio del diálogo, Esperanza lanzó un comentario que terminó de coronar el momento: “Era mejor que bajes con la de ayer”, dijo, refiriéndose a otro look de su mamá que, al parecer, era más aceptable para la ocasión. En ese instante, Fausto, el menor, se sumó a la conversación con su típica espontaneidad: “Ma, ¿por qué?”, preguntó intrigado. “Mirá lo que tiene puesto, es una cebra”, respondió su hermana con tono de fastidio adolescente, marcando la diferencia entre las edades y la importancia que cada uno le da al “qué dirán”.

Esperanza, la hija mayor, bromeó con no reconocer a su madre si bajaba del auto vestida así

Sabrina, divertida, quiso seguir el juego con Fausto: “¿A vos no te importaba que yo bajaba así al cole a buscarte y te diga: ‘Hola, mi vida’?”. A lo que el nene, sin dudar, contestó: “No”. “Ay, te amo”, respondió la actriz, entre risas. Finalmente, el niño cerró el momento con una frase totalmente fuera de contexto, propia de la naturalidad infantil: “Ah, encontré la botella”. “Bien”, celebró Sabrina, dándole un broche de oro a la escena familiar.

Recientemente, la actriz, que se encuentra disfrutando a pleno de su soltería, volvió a quedar en el centro de la atención pública. Su vida sentimental, siempre observada con curiosidad por parte del público y los medios, fue objeto de comentarios y rumores en los últimos meses. De hecho, fue protagonista de diversas versiones de romance que la vincularon con distintas figuras del ambiente, entre ellas Marcelo Tinelli, con quien comparte espacio en el programa de streaming Carnaval y también con el influencer Lizard, quien coqueteó con ella durante la gala de los Martín Fierro 2025. Hasta el momento, todos serían rumores y no habría información que indique que estos romances son oficiales.