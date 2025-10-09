Teleshow

La exorbitante suma de dinero que pagó Mauro Icardi por su escapada a Madrid con la China Suárez

El delantero del Galatasaray y la actriz de Casi Ángeles disfrutaron de tres días en España, en compañía de Juanma Cativa, el peluquero de ella. Cuánto gastó el futbolista

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

La exorbitante suma de dinero que pagó Mauro Icardi para su escapada a Madrid con la China Suárez

En un nuevo capítulo de la historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez decidieron hacer una pequeña escapada romántica a Madrid, dejando de lado por un tiempo los entrenamientos del Galatasaray, donde disfrutaron de tres jornadas de relax y sol. Sin embargo, aunque la pareja vive su romance a pleno, en esta oportunidad contaron con la presencia de Juanma Cativa, el peluquero de la actriz. El estilista aprovechó su estadía en Madrid para peinar a Lali Espósito durante sus shows en la ciudad, pero se alojó en la misma suite que Mauro y la China, según contó el periodista español Roberto Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen.

En la entrevista, Antolín reveló la exorbitante suma de dinero que Icardi gastó en el alojamiento en un exclusivo hotel de la zona de Salamanca.

Ellos llegaron acá el domingo, en avión privado, que son cuatro horas y media. Llegaron a Madrid, Icardi y la China Suárez”, comenzó diciendo el periodista en comunicación con Mitre live. Y siguió: “Ese domingo salieron de fiesta a un boliche, llamado Discoteca Fit en la calle Princesa, en el centro de Madrid, al lado de plaza España”.

Cuando Etchegoyen le consultó sobre el precio de la entrada, el español aclaró que en esa ocasión el jugador del Galatasaray no tuvo que desembolsar dinero. “Los invitaron gratis, estuvieron en un reservado VIP”.

Acto seguido, destacó la importante cifra que pagó por la exclusiva suite en el hotel. “Alquiló una suite, desde el domingo, que le ha costado 3300 euros al día”. Esto quiere decir que gastaron alrededor de 10 mil euros en el alojamiento, puesto que llegaron el domingo y regresaron a Turquía el martes por la tarde.

Icardi y la China estuvieron
Icardi y la China estuvieron tres días en Madrid

Es una suite para tres personas, porque el peluquero (Juanma Cativa) también se alojó ahí. Tiene 78 metros cuadrados y fue en el hotel Ritz de Madrid”, precisó Roberto. Luego agregó detalles de la relación: “Me contaron que jamás vieron a una pareja tan enamorada”.

En esa misma línea, contó: “Me dicen también que nunca han visto a una pareja tan fogosa en la noche, en la tarde, por la mañana, en las artes amatorias. Lo que me trasladan es que la fogosidad es increíble porque están súper enamorados. No se despegan del lado del otro’”.

Regresando al tema central de la conversación, reveló que el lunes fueron a cenar a un restaurante de comida italiana y los presentes quedaron sorprendidos: “Me dicen que jamás han visto alguien tan generoso como Mauro Icardi a la hora de pagar. En todo. Mira que los futbolistas, sobre todo acá en España suelen ser bastante tacaños, de hecho, quieren que les inviten a todo. No es el caso de Mauro Icardi, que donde ha ido ha dilapidado dinero. Pero por su generosidad, me hablan muy bien de un trato educado por parte de los dos, de felicidad plena y absoluta”.

Las acarameladas selfies de Icardi
Las acarameladas selfies de Icardi y Suárez en Madrid

“El restaurante no es de los más caros de Madrid, que está en el barrio de Salamanca. Son tres comensales, hay que recordar, la cuenta salió acerca de unos cuatrocientos euros. No es caro. Para ser un restaurante de ese calado, tres comensales, no es nada caro. Cuatrocientos euros pagó la cuenta, es lo que me dicen. Sé que en Argentina igual es un disparate cuatrocientos euros por una cena, pero acá en Madrid, en ese restaurante y en la zona donde está es barato”, cerró el tema de los gastos Antolín.

A esto habría que sumarle lo que costó el avión privado de ida y vuelta, en tan solo tres días de estas minivacaciones, que disfrutaron a pleno y que compartieron tmbién junto al peluquero de la China, que es un amigo entrañable de la actriz, y a quien invitan con asiduidad. .

