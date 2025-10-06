Teleshow

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

El futbolista y la actriz sorprendieron a todos al compartir imágenes súper íntimas desde un lujoso hotel en la capital española

Sol de María

Por Sol de María

Mauro Icardi y la China
Mauro Icardi y la China Suárez compartieron románticas imágenes en Madrid durante la fecha FIFA (Captura: Instagram)

En medio de días de fecha FIFA, Mauro Icardi sorprendió al compartir una seguidilla de imágenes desde Madrid que lo muestran en clave íntima junto a la China Suárez: abrazos, besos en el cuello, looks urbanos y un entorno de hotel de lujo. Las postales, celebradas por sus seguidores y replicadas por cuentas de fans, llegaron después del empate de su equipo y encendieron nuevas lecturas sobre su presente en Turquía.

El recorrido que el futbolista subió a sus redes propone una narrativa sencilla y muy clara: dos personas que disfrutan de un rato a solas, cómplices y sin estridencias, en una habitación elegante de la capital española. La primera pista ya la daba la locación: Madrid. Allí, la serie de fotos —con estética limpia, luz cálida y marcos clásicos— alterna entre selfies al espejo, gestos de cariño y un plano a bordo de un avión privado. En el epígrafe, etiquetó a la actriz y sumó corazones y la bandera española, un guiño directo que ubicó la escena y despejó cualquier duda sobre el destino elegido para esta escapada.

El futbolista y la actriz
El futbolista y la actriz se mostraron juntos en un hotel de lujo y a bordo de un avión privado

Una de las postales más comentadas es la selfie en espejo tomada en el cuarto del hotel. La composición es precisa: al fondo se adivina una mesa baja con flores y bandeja de cortesía, sillones tapizados y una lámpara de pantalla que aporta esa luz amarilla, clásica, de habitación premium. Al frente, ella apuesta por un top blanco ceñido y jeans anchos de tiro bajo, combo que devuelve un aire noventoso, reforzado por los lentes oscuros y un bolso de cadena al hombro. Él, en tanto, elige básicos infalibles: remera blanca, pantalón cargo oscuro y zapatillas. El flash, rebotado en el espejo, recorta siluetas y vuelve cinematográfica la escena.

Otro cuadro subraya el costado afectivo: un abrazo cruzado con la actriz apoyada en su hombro, él sosteniendo el teléfono con el brazo tatuado en primer plano y una sonrisa relajada. Aquí los accesorios hablan: reloj dorado de caja robusta y pulseras finas que marcan estilo; ella, con manicure discreta y aros pequeños. No hay poses rígidas ni producción grandilocuente: lo que prima es la naturalidad. La foto que se llevó todos los comentarios es la del beso en el cuello. Ella cierra los ojos y sonríe; él acerca el rostro y deja ese gesto íntimo que funciona como declaración pública. Es una imagen que condensa el tono del posteo entero: cercanía, cotidianeidad, cero esfuerzo por disimular lo que sienten.

La escapada a Madrid de
La escapada a Madrid de Icardi y la China Suárez desató comentarios sobre su presente profesional

En la toma dentro del avión privado, la paleta cambia: campera de tonos tierra con detalles aplicados, minifalda negra y botas altas para ella; él continúa con su línea minimal. El entorno —tapizados claros, iluminación puntual, la ventanilla como círculo de luz— se integra al relato: están en movimiento, juntos, y quieren contarlo.

El telón de fondo de estas postales es conocido. El delantero dejó el estadio tras el 1–1 del clásico entre Galatasaray y Besiktas con valija y bolso, sin dar declaraciones. Horas más tarde, las redes confirmaron lo que ya se sospechaba: llegada a Madrid, suite con vistas, y una secuencia en blanco y negro que subió el volumen del efecto “escapada”. La referencia que terminó por ubicarlo sin margen de error fue la Puerta de Alcalá, encendida en la noche y visible desde el hotel, una postal que nunca falla a la hora de situar a los visitantes en la capital española.

La prensa deportiva turca reaccionó
La prensa deportiva turca reaccionó al viaje de Icardi y la China Suárez tras el clásico ante Besiktas

Ese contraste, fue el que se trasladó a los comentarios. En Turquía, una parte de la hinchada se mostró molesta por el timing: el calendario marca un cruce con İstanbul Başakşehir en breve y, como suele pasar con las grandes figuras, cada gesto se lee en clave profesional. De allí surgieron reproches que hablaron de hinchas del Galatasaray “cansados” y pedidos de “priorizar el entrenamiento”, junto a frases más duras como “terminar tu contrato” o “comportamiento indisciplinado”. También apareció un recordatorio de su rol: “La capitanía es una responsabilidad separada”. El malestar, como tantas veces, saltó rápidamente de las redes a la prensa deportiva local.

