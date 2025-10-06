Escándalo con Mauro Icardi en Galatasaray: el enojo de los ultras por sus fotos subidas de tono y lapidaria frase de una leyenda

La foto subida de tono de Mauro Icardi que enojó a los fanáticos del Galatasaray

Mauro Icardi a quedar en el centro de una polémica escena luego de una serie de publicaciones subidas de tono en su cuenta de Instagram. Las fotos del delantero argentino, donde aparece en actitud relajada durante una estadía en Madrid, generaron una ola de reacciones negativas entre los seguidores turcos del Galatasaray. El futbolista de 32 años, considerado una de las figuras más relevantes del club, compartió imágenes en las que se lo ve de espaldas, con una toalla atada a la cintura, acompañadas únicamente por la palabra “Madrid” y un emoji de corazón negro. Esta exposición en redes sociales, lejos de pasar desapercibida, provocó un fuerte malestar entre los fanáticos, quienes cuestionaron su profesionalismo y compromiso con el equipo.

El viaje de Icardi a España se produjo poco después del empate 1 a 1 entre el Galatasaray y el Besiktas, un clásico del fútbol turco. Tras el partido correspondiente a la octava jornada de la Trendyol Süper Lig, el futbolista optó por no hacer declaraciones a la prensa y partió hacia Madrid junto a su pareja, la China Suárez, y el peluquero de ella, Juanma Cativa. Esta escapada romántica fue interpretada por los hinchas como una señal de falta de dedicación, especialmente porque consideran que el jugador no ha recuperado su mejor forma física desde su regreso tras una lesión.

Las críticas en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Entre los comentarios más destacados, un usuario expresó: “Te queremos, pero deja de publicar todo el tiempo fotos de tus vacaciones. No cae bien, nos duele a todos verte en la cancha así. Queremos que vuelva el luchador Icardi, pero eso solo sucederá si publicas fotos en el gimnasio o trabajando en vos mismo”. Otro seguidor del club manifestó: “Te amamos y te respetamos, pero ponte las pilas”, en un claro pedido para que el delantero retome su nivel y se enfoque en el equipo. Las reacciones incluyeron frases como “Por favor, no soporto verte así”, “Si es posible quedate ahí, no vuelvas”, “Tenés un comportamiento absolutamente grosero”, “Es inaceptable” y “Será mejor que corras al partido en lugar de correr a las vacaciones”.

El descontento de los aficionados se centra en la percepción de que Icardi no ha tomado en serio su proceso de rehabilitación. Un usuario fue más allá al señalar: “Entrena, pesas 90 kg, sigues tomando unas vacaciones en vez de trabajar extra, 0 profesionalismo”, mientras que otro añadió: “Mejor sería quedarse en Estambul y entrenar duro para un regreso real. Necesitas perder algunos kilos para estar en forma. Para ser honesto echamos de menos al verdadero rey, pero no vemos ninguna pelea de tu lado. ¡Solo piensa hermano!”. La insistencia en la necesidad de que el delantero recupere su estado físico y su entrega en el campo se repitió en numerosos mensajes.

La fuerte crítica de una leyenda del Galatasaray a Mauro Icardi

Asimismo, la leyenda del Galatasaray, Hasan Şaş, criticó públicamente a Mauro Icardi y Leroy Sane, las máximas figuras del equipo, tras el empate ante Beşiktaş. El ex jugador, en declaraciones al canal de YouTube SporON recogidas por Hurriyet, instó a ambos futbolistas a evitar las vacaciones durante los días libres y a permanecer en Kemerburgaz para entrenar. “Deben esforzarse más, no generar dudas. Si tienen cuatro días de descanso, que no se vayan, que entrenen y hagan sacrificios”, reclamó Şaş. Las palabras del ex internacional turco generaron debate en redes sociales, especialmente por su énfasis en que el club debe mostrar un fútbol acorde a su historia.

A pesar de la presión y las críticas, Mauro Icardi no respondió públicamente a los cuestionamientos. Durante su estadía en Madrid, se lo vio paseando y realizando compras junto a la China Suárez y su estilista, sin mostrar señales de preocupación por el malestar generado entre los seguidores del club turco.

Las románticas postales en Madrid que Mauro Icardi publicó junto a la China Suárez: Besos en el cuello

Mientras tanto, la vida personal de Icardi también sigue siendo noticia. La Justicia archivó una denuncia presentada en su contra por Wanda Nara y Maxi López, al considerar que no existían pruebas suficientes. El futbolista celebró la decisión judicial y lanzó críticas hacia su ex pareja.