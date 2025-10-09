Teleshow

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Pedro Rosemblat y Andrea Rincón

Las celebridades xeneizes le dedicaron palabras de amor y tristeza al director técnico a través de las redes

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
La despedida de los famosos
La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Andrea Rincón y Pedro Rosemblat

La muerte de Miguel Ángel Russo provocó una oleada de mensajes de despedida en redes sociales, donde figuras del espectáculo, de la música, la actuación, la televisión y los medios, expresaron toda su tristeza por el entrenador de Boca Juniors.

A través de sus cuentas de Instagram, los famosos le dedicaron palabras sentidas, como las que tuvo Mario Pergolini, conductor y exdirigente de Boca: “Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar. Adiós Miguel. Gracias por todo”, acompañando la frase de una imagen conmemorativa del entrenador.

El sentido mensaje de Mario
El sentido mensaje de Mario Pergolini por la muerte de Miguel Ángel Russo (Instagram)

Pedro Rosemblat, hincha reconocido del equipo xeneize, sumó su voz: “Siempre en nuestros corazones Miguel querido”, mientras que Sofía Martínez destacó la felicidad y el legado familiar del entrenador al escribir: “Miguel quería estar donde estaba. Fue su decisión, fueron sus ganas. Era su alegría, y también fue la de su nieto. Gracias Miguel por esa charla en el Mundial de Clubes. Vi a tu familia siempre al lado tuyo y con eso me quedé en ese momento. Ellos son tu principal legado y fueron tu gran sostén hasta final. Gracias Miguel Angel Russo por tanto fútbol”, compartió en sus redes, repasando las emociones que rodearon los últimos años de vida del técnico.

"Por siempre en nuestros corazones,
"Por siempre en nuestros corazones, Miguel querido", le dedicó Miguel Ángel Russo
La despedida del DJ Meme
La despedida del DJ Meme Bouquet

El DJ Meme Bouquet, también fanático de Boca, se mostró sensibilizado por la muerte de Russo y compartió fotos de sus logros y una especial del DT junto a Diego Maradona. “La última copa y uno de los campeonatos más festejados, robándoselos a los primos en la última fecha. Gracias y hasta siempre, Miguel. Alentamos desde la cuarta bandeja”, escribió.

Dalma Maradona, fue otra de las que se sintió movilizada por el fallecimiento: “¡QEPD y gracias por todo! Abrazo a su familia y seres queridos". Mientras que el periodista Gastón Edul se sumó las demostraciones hacia Russo. “Falleció Miguel Ángel Russo. 50 años en el fútbol como jugador y entrenador. Persona respetada y querida por todos”, destacó, junto a una foto.

La publicación de Dalma Maradona
La publicación de Dalma Maradona en memoria de Miguel Ángel Russo
Iván Noble, fanático de Boca
Iván Noble, fanático de Boca Juniors, replicó una memorable foto de Russo
Las conmovedoras palabras de Sofi
Las conmovedoras palabras de Sofi Martínez
Gastón Edul, a flor de
Gastón Edul, a flor de piel: "Persona respetada y querida por todos"

Morena Beltrán replicó un significativo video del entrenador: “Esto se cura con amor. Nada más. Así que a todos ellos, muchas gracias”, relacionado a una conferencia de prensa que dio en el equipo Millonarios de Colombia y su agradecimiento por unas complicaciones de salud que había tenido.

Andrea Rincón, otra fanática de Boca Juniors, despidió a Russo con una fotografía del entrenador junto a Maradona. Daniel Osvaldo replicó la publicación que dio el club xeneize junto a un corazón negro de luto. “Buen viaje, Miguel. Gracias por todo”, fueron las palabras de Iván Noble, que acompañó con una foto de Russo besando la Copa Libertadores 2007 con Boca, el logro más resonante de su carrera.

Andrea Rincón replicó una foto
Andrea Rincón replicó una foto de Russo con Diego Maradona
Morena Beltrán y un conmovedor
Morena Beltrán y un conmovedor momento de Miguel Ángel Russo

La muerte de Russo se produjo tras un deterioro prolongado en su estado de salud. Durante los últimos meses, el entrenador de Boca Juniors debió alejarse de sus funciones debido a un debilitamiento general y complicaciones derivadas de una infección urinaria que motivó su internación en el Instituto Fleni. El lunes anterior a su fallecimiento, se supo que había pasado a internación domiciliaria y atravesaba una etapa delicada.

Con 69 años, Russo exhibía una trayectoria extensa y reconocida como director técnico en el fútbol argentino, consolidándose al frente de equipos como Boca Juniors, Rosario Central y San Lorenzo. Los logros conseguidos con estos clubes lo ubicaron entre las figuras más respetadas del ambiente, con títulos y distinciones que permanecen en la memoria colectiva del deporte nacional.

El año 2017 representó un momento decisivo para uno de los técnicos más experimentados del fútbol argentino, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de vejiga junto con la detección de un tumor en la próstata. Este doble golpe en su salud no lo apartó inmediatamente de la actividad profesional; pese a las complicaciones médicas que enfrentó desde entonces, el entrenador siguió vinculado al deporte y mostró resiliencia durante el proceso. A pesar del panorama adverso, el múltiple campeón mantuvo una actitud positiva, combinando los tratamientos con su pasión por el fútbol y dejando testimonio de fortaleza ante la enfermedad.

Temas Relacionados

Miguel Angel RussoMario PergoliniDalma MaradonaAndrea Rincón

Últimas Noticias

José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

El director teatral sorprendió al confesar que una de sus primeras obras representó una gran pérdida para el cantante. Además, el artista repasó cómo cambiaron los parámetros del éxito en Argentina

José María Muscari recordó su

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

La modelo, que compartió una llamativa producción de fotos, citó una frase de Frida Kahlo para expresar cómo se siente en este momento de su vida

La reflexión de Evangelina Anderson

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

La hija del empresario chocolatero analizó los looks de la actriz y el futbolista y fue tajante con su devolución

La crítica de Marta Fort

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”

La conductora de SQP dio el nombre del participante que luego de un día de grabación habría decidido no volver al certamen de cocina

Yanina Latorre contó el escándalo

La divertida discusión de La Joaqui y Luck Ra por cómo fue el inicio de su relación

La referente de RKT y el cordobés contaron los detalles de uno de los momentos más especiales de su relación: su primer beso

La divertida discusión de La
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición puso un límite

La oposición puso un límite de tiempo al Gobierno para aprobar el Presupuesto antes del recambio legislativo

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que los rehenes

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

TELESHOW
La despedida de los famosos

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Andrea Rincón y Pedro Rosemblat

José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”