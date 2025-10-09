Teleshow

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

La primogénita de la actriz y Pablo Echarri tuvo su debut como modelo y ahora se animó a trabajar codo a codo con su mamá

Nancy Dupláa y su hija
Nancy Dupláa y su hija Morena Echarri se animaron a hacer una sesión de fotos juntas (Foto: Instagram)

Días atrás, Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, sorprendió a todos al irrumpir oficialmente en el universo del modelaje. Ahora, la joven de 22 años se animó a posar con su mamá en una sesión de fotos que demostró la complicidad y el parecido que hay entre ambas.

El resultado dejó a la vista tanto la buena relación entre madre e hija como la notable similitud que las une. La elección estética acompañó la intimidad del encuentro: ambas lucieron batas de satén negras y posaron en un entorno de tonalidades suaves, con una iluminación cálida y fondo beige que destacó la centralidad de su vínculo y la armonía de la composición.

La secuencia de imágenes logró captar la naturalidad y el afecto que comparten. En una de las fotografías más comentadas, Morena apoya el mentón sobre su mano, que descansa relajada en el hombro de Nancy, mostrando de modo sutil el tatuaje en el dorso de su mano. Ambas sonríen suavemente y mantienen sus rostros muy próximos, transmitiendo una conexión palpable a través de la mirada, enmarcada por la calidez de la luz y el fondo neutro. En otra escena, la hija de los actores inclina su cabeza hasta apoyar la sien sobre el hombro de su madre, quien responde con una sonrisa amplia y relajada, mientras ella mira hacia arriba y a la derecha. Este gesto transmite confianza y una entrega afectiva genuina, subrayada por el contraste entre la pose distendida y la escenografía minimalista.

Batas de saten negro y
Batas de saten negro y joyas fueron los elegidos de Nancy y Morena para su primer trabajo juntas
Madre e hija no solo
Madre e hija no solo deslumbraron para las cámaras, sino también mostraron el gran parecido que tienen

A medida que avanza la producción, el juego de posiciones y gestos afectuosos suman nuevas capas de sentido al retrato familiar. Nancy abraza a Morena por la cintura, apoyando la barbilla en el hombro de su hija, mientras Morena reconoce la cámara con un aire sereno y labios apenas curvados, una imagen donde los accesorios como aros plateados y una pulsera dorada realzan aún más la sofisticación del set. La sobriedad del fondo y la intensidad del negro en las batas dirigen la atención hacia los rostros y las manos, elementos centrales de la narrativa visual.

Uno de los aspectos destacados de la serie fotográfica es el guiño al detrás de escena. En una de las últimas postales, Nancy abraza a Morena desde atrás, apoyando con cariño el mentón en su hombro mientras Morena, seria y concentrada, dirige su mirada al frente.

Esta producción no solo marca un segundo paso en la proyección de Morena en el mundo del modelaje —tras su debut individual—, sino que abre una ventana emotiva a la relación con su madre en un escenario donde el afecto y el orgullo familiar se evidencian en cada gesto y cada sonrisa. Nancy Dupláa se muestra no solo como referente reconocida del espectáculo, sino también como una madre que acompaña, apoya y celebra el crecimiento de su hija, reafirmando el lazo entre dos generaciones que se potencian y se reconocen en cada plano compartido.

Morena y Nancy se mostraron
Morena y Nancy se mostraron felices de tener la oportunidad de trabajar codo a codo (Foto: Instagram)

El paso de Morena por el mundo de la moda no es casual. Más allá de la herencia genética y la influencia de dos de los actores más admirados de la pantalla argentina, la joven había mostrado interés por el diseño y la confección de prendas propias, dando cuenta de una búsqueda creativa y personal más allá del linaje familiar. Su presencia rápida en campañas, repercusión en redes y celebrados editoriales de marca confirman que hay demanda e interés genuino, tanto en las firmas como en el público, y consolidan a la hija de Dupláa y Echarri como modelo, influencer y posible referente de futuros lanzamientos del fashion system local.

