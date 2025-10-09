José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

José María Muscari repasó sus fracasos teatrales y reveló una anécdota con Palito Ortega (Video: Instagram)

Destacado como uno de los mejores directores teatrales de la actualidad, José María Muscari sorprendió este miércoles al hablar, sin rodeos, de sus grandes fracasos en el mundo del espectáculo. Al ser invitado a El Ejército de la Mañana, programa transmitido a través de Bondi Live, el artista repasó su extensa trayectoria y, con la franqueza que lo caracteriza, reveló cuáles fueron esas obras en las que puso toda su energía, pero que, aun así, no lograron atraer al público.

“Obras mías a las que yo le tenía mucha fe y después la gente no fue”, comenzó diciendo. “Yo hice una obra que me encantó, que fue Plagio, que fue un fracaso también”, confesó. Muscari recordó con precisión ese proyecto que lo marcó por su originalidad, pero que no tuvo el éxito esperado. “Eran diferentes parejas. La misma obra, cuatro noches por semana, actuada por diferentes parejas”, explicó sobre el formato innovador que propuso en aquel entonces.

Luego comparó la repercusión que tuvo Plagio con los números actuales de la cartelera porteña: “Vos la comparás a Plagio con una obra de hoy en día y decís: ‘No, era un éxito’”. Pero enseguida agregó: “Nunca me voy a olvidar que la semana que debutamos vendimos 900 entradas y estábamos deprimidos porque dijimos: ‘No anda’. Hoy una obra de 900 entradas era la más vista de la calle Corrientes”.

El director contó cómo una de sus obras le hizo perder a Palito Ortega el valor de un departamento

Con esa frase, el director reflejó el cambio de época en la industria teatral, donde las expectativas y los parámetros de éxito se modificaron con el tiempo. “Yo sentí de entrada, no cuaja, no engancha”, admitió, recordando su intuición durante los primeros días de funciones.

En la entrevista, Santiago Riva Roy —uno de los conductores del ciclo— lo interrumpió con una pregunta directa sobre su carrera: “Económico. Yendo directamente, ¿metés dos éxitos y un fracaso, dos éxitos y un fracaso?”.

Muscari se tomó un segundo antes de responder: “No tengo una estadística, porque en la conversación que tuvimos hoy, nombré dos fracasos grandes”, reconoció, sin querer disimularlo. Fue entonces cuando contó una de las anécdotas más recordadas de sus comienzos en la producción: “Mi primer fracaso fue estrepitoso. Le hice perder lo que sale un departamento a Palito Ortega, nunca me voy a olvidar”, relató.

Muscari destacó el cambio de época en el teatro y presentó su nuevo proyecto con inteligencia artificial

Con humor y algo de nostalgia, recordó que ese trabajo fue también uno de los primeros en los que participó Sebastián Ortega, quien en ese momento daba sus primeros pasos en la producción teatral. “Recién arrancaba la producción Sebastián Ortega y recuerdo que un día nos dijo: ‘Creo que hay que terminarla porque ya perdimos un departamento’. Y yo dije: ‘Sí, sí, que termine ya’”, contó, entre risas.

Hoy, a más de tres décadas de su debut, el director encara una nueva etapa. Con motivo de sus 30 años en el teatro, presentó Doradas, una propuesta que estrenará en 2026 en el Teatro Nacional Cervantes. La obra —que contará con figuras como Cristina Alberó, Carolina Papaleo y Ginette Reynal— será la primera escrita con inteligencia artificial en el país, una combinación entre arte y tecnología que marca un nuevo desafío en su carrera.

Doradas, la nueva obra de Muscari, será la primera escrita con IA en el Teatro Nacional Cervantes

“Va a ser escrita con la ayuda de la IA. Es, en principio, una aventura”, explicó Muscari a Teleshow, y además destacó que será su debut como director en el Cervantes. “Cumplo treinta años con la profesión y al mismo tiempo está bueno sentirse debutante”, resumió, mezclando orgullo y curiosidad por lo que vendrá.

Con este nuevo proyecto, José María Muscari reafirma su lugar como uno de los creadores más inquietos y versátiles del teatro argentino. A lo largo de su carrera, supo combinar lo popular con lo experimental, el humor con la crítica social y la provocación con la sensibilidad. Doradas representa, en ese sentido, la síntesis de su recorrido: un homenaje a su propia historia artística, pero también una apuesta hacia el futuro, donde la tecnología se cruza con la emoción del escenario.