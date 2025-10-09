Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Eugenia Tobal habló de su participación en MasterChef (Video: América TV- Intrusos)

Eugenia Tobal decidió regresar a la pantalla chica luego de varios años alejada de la televisión. En este contexto, fue protagonista de un mano a mano con Intrusos (América TV) donde habló de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el ciclo que desembarca nuevamente con Wanda Nara como conductora en Telefe.

Durante la charla, la actriz relató un accidente doméstico que sufrió en medio de la preparación para el programa: “Me corté en casa. Le estaba enseñando a mi marido a usar la mandolina y yo recanchera le dije: ‘Bueno, ahora le tenés que poner el protector’. Y me corté el dedo, me saqué un pedacito de dedo, pero rápidamente fui a las Lomas y ya está. Nada, ya está. Gajes del oficio”. A pesar del inconveniente, Tobal se mostró tranquila y destacó que pudo resolver la situación sin mayores consecuencias.

Consultada por los primeros días de grabación, reconoció la intensidad que implica el formato y el alto nivel de exigencia: “Mucho estrés, mucha emoción. Todavía no lo estamos disfrutando el 1.000 porque es mucha presión y mucho nervio”. Consultada acerca de los rumores que circularon sobre que Marixa Balli se había ido llorando de una de las jornadas de trabajo, fue tajante: “Marixa es una genia. Nos emocionamos todos, chicos. Es que entre los nervios, la emoción, el que te juzguen, el que cocinas y algunos cocina más, menos, pero todo es una muestra de lo que uno sabe hacer y nada, es mucho nervio. Se van a sorprender con Marixa”.

Eugenia habló de su participación en MasterChef

Una de las cosas más esperadas de esta nueva temprada es el encuentro entre la actriz y Wanda, puesto que ambas tienen en común que sus parejas las engañaron con la China Suárez. En el caso de Tobal se trató de Nicolás Cabré, con quien luego Suárez tuvo a su primera hija, y en el caso de Nara se trata de Mauro Icardi, con quien actualmente la actriz de Casi Ángeles se encuentra en una relación.

Sin embargo, este cruce parece no llegar. “No nos cruzamos mucho, pero Wanda es lo más”, fue todo lo que dijo la actriz de Sos mi hombre acerca del vínculo que tiene con la presentadora del reality de cocina. Esta frase en el piso de América hizo un poco de ruido y dieron inicio a un debate, en el que llegaron a la conclusión de que MasterChef estaba muy “wandanizado”.

“Ellos creen que Wanda Nara es el futuro, es lo que va. Le ponen a los ex, a los que se va a putear. Le hacen un reality para ella”, opinó Rodrigo Lussich. Ante esto, Paula Varela contó: “Me dicen que ya hubo cruce con el ex, o sea, cruce de tirarse chicanas con Maxi López y con Luis Ventura”.

Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity: "Practicando" (Video: Instagram)

Desde que se supo que iba a ser parte de esta nueva edición, en sus redes compartió como se prepara para hacer frente a los tres jurados del certamen. En esta ocasión, mostró algo dulce. Eugenia optó por hacer un video exponiendo su merengue italiano, usado como parte de una torta que parecería ser un lemon pie. En la grabación, se la escucha decir: “¡Mirá! Ahora la van a probar mis tres jurados importantes", mientras enfoca a su hija Ema y otros dos niños.

Uno de los menores, le puso puntaje antes de probar la preparación. “Un millón de cien”, se lo escucha decir, mientras que la actriz continuó presumiendo su receta: “Mirá el merengue, este. Me salió tremendo”, contó a sus seguidores. Así, Tobal está lista para hacer frente a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, que son implacables a la hora de dar las devoluciones.