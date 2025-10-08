Marixa Balli habló de los rumores que la involucran en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Marixa Balli habló de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Video: América TV-Intrusos)

Marixa Balli fue protagonista de un mano a mano con Intrusos (América TV) donde dejó al descubierto el pulso real detrás de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el ciclo que desembarca nuevamente con Wanda Nara como conductora en Telefe. Desde que comenzaron las grabaciones, los rumores de lo que sucedía delante de las cámaras la tenían a la exvedette en el centro de la escena y decidió aclarar los dichos que aseguraban en una de las galas salió llorando luego de la jornada de trabajo.

“Se habló mucho de vos en estos días porque se dijo que estabas muy enojada con el jurado. Y también hubo versiones que serías la primera eliminada”, le lanzó el cronista del ciclo de espectáculos de América apenas comenzada la charla. Bien plantada, Marixa respondió: “Bueno, tienen que ver el programa. Me parece que el programa está espectacular, que es muy divertido, muy lindo. Hay mucha sensibilidad también porque es algo que te provoca, es un programa que te provoca todo”.

La conversación avanzó sobre los rumores de angustia y lágrimas en el set. El notero insistió: “Dijo que te vieron muy angustiada, que terminaste llorando”. La respuesta fue tajante: “No, te juro que no. Lo que me divierte es que no sé de dónde sale, porque no pasó eso. Yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó, a lo mejor, llorar. Lloré. Es muy especial este programa. Desde adentro es otra cosa”.

Al hablar del ambiente del programa, Balli fue clara y elogió el grupo, conformado por 23 famosos de diferentes rubros: “El grupo es fantástico”. Las risas se colaron cuando el cronista señaló: “Hubo varios cortes y no de publicidad. Pasaron muchas cosas, ¿no?”. A lo que la expareja de Rodrigo resumió: “Pero todo divertido, todo… La cocina tiene cosas”.

Marixa contó como vive las grabaciones de MasterChef: "Me parece que el programa está espectacular"

Las anécdotas no tardaron en aparecer. Entre chistes y complicidad, el cronista preguntó: “¿Tenés todos los dedos por ahora?”. Marixa reconoció lo que más la desafía: “No, lo único que tengo... El momento del mercado es una cosa que querés llegar a todos, es muy poco tiempo. El canastito es todo de hierro. Mirá cómo me quedó el brazo, porque me choqué con todos. Muy gracioso, pero me duele, porque iba con el canastito, iba cargando, cargando, cargando y me pesaba y me iba chocando... No, es como un autito chocador, es maravilloso”.

La charla también giró sobre los vínculos que trascienden la competencia. Se mencionó la relación entre Wanda y Maxi López, quien se animó a participa del reality y trabajar codo a codo con su exmujer y madre de sus tres hijos. “Hermoso todo. Lo tienen que ver, sí”, se limitó a decir Balli, quitándole dramatismo al asunto. Cuando le consultaron si había visto al novio de Wanda durante las grabaciones, fue puramente sincera: “No, no, amor, no... No lo vi, la verdad es que no lo vi. Solo vi a uno de los hijos, divino, el del medio creo, divino, que lo vi con Maxi charlando, pero estuvo como tomando un tecito ahí, merendando con nosotros, pero no, nada más. Después no, no vi, no vi a nadie, no vi ningún movimiento, ni sabía que iba”.

El detrás de escena termina siempre volviendo al disfrute del juego y la pasión por la cocina. Marixa Balli confiesa: “Yo disfruto minuto a minuto, chicos. Esto no deja de ser una competencia. Cocinera, sabemos todos que lo soy. No importa lo que dure, porque todo este tiempo que estoy pasando ahí, lo estoy pasando bomba”. La declaración sella el clima entre risas y desafíos que se vive puertas adentro del set: “La está pasando bomba, chicos”.