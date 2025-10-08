Teleshow

Marixa Balli habló de los rumores que la involucran en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Ante los comentarios sobre ser la primera eliminada del reality de cocina, la empresaria decidió aclarar los tantos

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Marixa Balli habló de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Video: América TV-Intrusos)

Marixa Balli fue protagonista de un mano a mano con Intrusos (América TV) donde dejó al descubierto el pulso real detrás de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el ciclo que desembarca nuevamente con Wanda Nara como conductora en Telefe. Desde que comenzaron las grabaciones, los rumores de lo que sucedía delante de las cámaras la tenían a la exvedette en el centro de la escena y decidió aclarar los dichos que aseguraban en una de las galas salió llorando luego de la jornada de trabajo.

“Se habló mucho de vos en estos días porque se dijo que estabas muy enojada con el jurado. Y también hubo versiones que serías la primera eliminada”, le lanzó el cronista del ciclo de espectáculos de América apenas comenzada la charla. Bien plantada, Marixa respondió: “Bueno, tienen que ver el programa. Me parece que el programa está espectacular, que es muy divertido, muy lindo. Hay mucha sensibilidad también porque es algo que te provoca, es un programa que te provoca todo”.

La conversación avanzó sobre los rumores de angustia y lágrimas en el set. El notero insistió: “Dijo que te vieron muy angustiada, que terminaste llorando”. La respuesta fue tajante: “No, te juro que no. Lo que me divierte es que no sé de dónde sale, porque no pasó eso. Yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó, a lo mejor, llorar. Lloré. Es muy especial este programa. Desde adentro es otra cosa”.

Al hablar del ambiente del programa, Balli fue clara y elogió el grupo, conformado por 23 famosos de diferentes rubros: “El grupo es fantástico”. Las risas se colaron cuando el cronista señaló: “Hubo varios cortes y no de publicidad. Pasaron muchas cosas, ¿no?”. A lo que la expareja de Rodrigo resumió: “Pero todo divertido, todo… La cocina tiene cosas”.

Marixa contó como vive las
Marixa contó como vive las grabaciones de MasterChef: "Me parece que el programa está espectacular"

Las anécdotas no tardaron en aparecer. Entre chistes y complicidad, el cronista preguntó: “¿Tenés todos los dedos por ahora?”. Marixa reconoció lo que más la desafía: “No, lo único que tengo... El momento del mercado es una cosa que querés llegar a todos, es muy poco tiempo. El canastito es todo de hierro. Mirá cómo me quedó el brazo, porque me choqué con todos. Muy gracioso, pero me duele, porque iba con el canastito, iba cargando, cargando, cargando y me pesaba y me iba chocando... No, es como un autito chocador, es maravilloso”.

La charla también giró sobre los vínculos que trascienden la competencia. Se mencionó la relación entre Wanda y Maxi López, quien se animó a participa del reality y trabajar codo a codo con su exmujer y madre de sus tres hijos. “Hermoso todo. Lo tienen que ver, sí”, se limitó a decir Balli, quitándole dramatismo al asunto. Cuando le consultaron si había visto al novio de Wanda durante las grabaciones, fue puramente sincera: “No, no, amor, no... No lo vi, la verdad es que no lo vi. Solo vi a uno de los hijos, divino, el del medio creo, divino, que lo vi con Maxi charlando, pero estuvo como tomando un tecito ahí, merendando con nosotros, pero no, nada más. Después no, no vi, no vi a nadie, no vi ningún movimiento, ni sabía que iba”.

El detrás de escena termina siempre volviendo al disfrute del juego y la pasión por la cocina. Marixa Balli confiesa: “Yo disfruto minuto a minuto, chicos. Esto no deja de ser una competencia. Cocinera, sabemos todos que lo soy. No importa lo que dure, porque todo este tiempo que estoy pasando ahí, lo estoy pasando bomba”. La declaración sella el clima entre risas y desafíos que se vive puertas adentro del set: “La está pasando bomba, chicos”.

Temas Relacionados

Marixa BalliMasterchef CelebritysWanda Nara

Últimas Noticias

Antonela Roccuzzo habló con Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo

La esposa de Lionel Messi respondió con humor y sinceridad a las versiones que circulaban en redes sociales

Antonela Roccuzzo habló con Ángel

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

La influencer respondió a las consultas de sus seguidores y contó como sus dos hijos tomaron la feliz noticia, cómo se sintió en estos cinco meses y el miedo que tuvo tras la llegada de Toribio

Juana Repetto se sinceró acerca

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

En su charla con el equipo de Cortá por Lozano, la influencer habló de la recuperación del padre de sus hijas y dio a conocer su mirada sobre el futuro de su vínculo en medio de las mejorías de su salud

Daniela Celis se sinceró ante

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

El delantero mostró su regreso a Estambul desde un avión privado, completamente vacío, para retomar los entrenamientos del Galatasaray tras sus minivacaciones en la capital española con la China Suárez

Mauro Icardi emprendió la vuelta

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

La joven de 16 años está en pareja con un vecino y detalló como nació el vínculo y las razones por las que no comparte su rostro públicamente

Muna Pauls contó el motivo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chubut: se registraron ráfagas de

Chubut: se registraron ráfagas de viento que superaron los 200 km/h y hubo destrozos en algunas localidades

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

Receta de pletzalej, rápida y fácil

Identifican una mutación genética que causa una forma rara de diabetes en bebés

Elecciones 2025, en vivo: “¿Dicen que no hay plata y quiere que haya plata para reimprimir las boletas?“, cuestionó Randazzo

INFOBAE AMÉRICA
¿Venezuela está a punto de

¿Venezuela está a punto de implosionar?

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

TELESHOW
Antonela Roccuzzo habló con Ángel

Antonela Roccuzzo habló con Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales