Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Juana Repetto relató su experiencia en Tinder tras separarse de Sebastián Graviotto y quedar embarazada (Video: Instagram)

Fiel a su estilo directo y con humor, Juana Repetto reveló cómo fue su paso por las apps de citas tras separarse de Sebastián Graviotto, el padre de su hijo menor y el bebé en camino. Durante una charla con Mami Albañil y Vicky Gils en su podcast Más minas que mamás, emitido en Resu, la actriz contó detalles de su experiencia en una de estas aplicaciones, donde intentó regresar al mundo de las citas en medio de su proceso personal.

“'Matcheé’ con un par y estaba chateando con algún que otro chaboncito. Y abandoné”, relató entre risas, admitiendo que la situación le resultó incómoda una vez que se enteró que estaba embarazada tras un encuentro íntimo con su expareja. Luego, agregó: “Debería volver a entrar, pero me lo bajé y... ¡pa! me embaracé. ¿Ahora qué hago?”.

Con su característico sentido del humor, Juana recordó que llegó a crear un perfil alternativo: “Puse fotos medio pixeladas para que pareciera que eran robadas. Me puse otro nombre y todo. Es muy gracioso cuando charlás un rato y tenés que confesar que sos vos”.

La actriz compartió anécdotas sobre su paso por apps de citas y la creación de un perfil alternativo

Durante la conversación, Mami Albañil y Vicky Gils compartieron sus propias anécdotas sobre las apps de citas, y bromearon con Juana sobre su situación. “Podés poner: ‘Actualmente embarazada esperando el sugar’”, lanzó Gils, a lo que Juana respondió entre carcajadas: “No, porque es un alter ego mío. Primero pagué un mes. Yo me metí en una que paga cualquier doña que no quiere que la vean. Si vos likeás a alguien, te ve, si no, no le aparecés. Me puse otro nombre, todo”.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, hoy embarazada de su tercer hijo —un varón— nuevamente junto a Graviotto, se mostró relajada al hablar de su vida amorosa y de cómo atravesó la soltería tras la separación. Su relato, espontáneo y sin filtros, volvió a demostrar por qué Juana es una de las figuras más genuinas del espectáculo: capaz de reírse de sí misma incluso en los momentos más imprevisibles.

Hace apenas unas horas, sorprendió a sus seguidores al publicar una foto completamente desnuda en el baño, donde dejó ver su panza de embarazada con total naturalidad. La actriz, que atraviesa una nueva etapa de gestación, compartió la imagen en blanco y negro frente al espejo empañado y acompañó la postal con una frase fiel a su estilo: “¿Es un montón? No sé si es divina o me pasé tres puentes”.

Juana sorprendió a sus seguidores con una foto desnuda mostrando su embarazo y celebrando el amor propio

La publicación, realizada desde su hogar en Buenos Aires, muestra a la actriz cubriéndose el pecho con una mano y dejando al descubierto su embarazo. Fiel a su mensaje de siempre, volvió a destacar por su autenticidad y por celebrar el cuerpo en todos sus procesos, sin filtros ni retoques. En los últimos años, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se convirtió en una de las difusoras locales del amor propio, la maternidad consciente y el respeto por los cambios físicos que implica la gestación.

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios cariñosos. “Amo, te pasaste tres puentes de increíble”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Tres puentes se pasan las personas que no hacen lo que se les dé la gana. Hermosa”. Por su parte, una de sus seguidoras bromeó: “Es tres pueblos, ja, ja, pero vos subí la foto de cuerpo como quieras”.

La imagen, que en pocas horas cosechó miles de likes, fue celebrada por sus seguidores como un gesto de empoderamiento y ternura, en una etapa donde la actriz demuestra, una vez más, que la belleza real también se encuentra en lo cotidiano y en la transformación del cuerpo durante el embarazo.