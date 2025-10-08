Teleshow

El particular video de Melody Luz y la pregunta de Alex Caniggia a sus seguidores: “¿Se viene el hermanito?”

El mediático sorprendió al compartir imágenes junto a su pareja y su hija, generando especulaciones sobre la llegada de un nuevo integrante

Sol de María

Por Sol de María

Alex Caniggia bromeó sobre un posible embarazo de Melody Luz y enciendió las redes sociales (Video: Instagram)

Alex Caniggia volvió a generar revuelo en las redes con una serie de historias que mezclaron humor, ternura y confusión. En sus recientes publicaciones, el mediático compartió un video de Melody Luz y su hija Venezia, acompañadas de una pregunta dirigida a sus seguidores: “¿Se viene el hermanito?”.

En la primera parte del video, se ve a Melody sentada en un sillón, con un top deportivo y la panza al descubierto, mientras Alex la graba y etiqueta tanto a ella como a su hija. En tono de broma, el hijo de Mariana Nannis asegura: “Bueno, gente, quería contarles que sí, está embarazada. No es de comida. Está embarazada de cinco meses, del hermano de Vene”. Acto seguido, le habla a su pequeña: “Vene, se viene el hermanito, ¿qué pensás?”.

Sin embargo, la bailarina no tardó en desmentirlo entre risas y algo de timidez: “No estoy embarazada”, respondió, dejando claro que se trataba de una humorada del conductor. Pero Alex continuó con el juego y hasta bautizó imaginariamente al supuesto bebé: “Se viene el Giorgio, gente, por fin. Era la hora”, dijo con su característico tono entre exagerado y cómico.

El video de Melody Luz y la pregunta de Alex Caniggia generaron confusión y humor entre sus seguidores

En otro tramo del video, Venezia, de dos años de edad, aparece comiendo tranquila mientras su padre insiste con la pregunta sobre el “hermanito”. “Vene quiere comer, no le importa nada”, comentó entre risas.

Aunque todo indica que se trató de una broma, la ocurrencia de la pareja volvió a llamar la atención de sus seguidores, que llenaron las redes de comentarios entre la duda y el humor por la posible llegada de un nuevo integrante a la familia.

Recientemente, Alex mostró en su cuenta de Instagram que viajó junto a la madre de Venezia hacia Rosario, lugar donde la bailarina debía presentarse con una obra. “Con todo mi mujer hermosa, hoy la rompés toda”, escribió junto a una imagen de Luz en el escenario y un emoji de corazón.

La pareja comparte momentos familiares y muestras de apoyo mutuo en redes sociales

“No se si te vas de viaje o a la obra. ¿Estás nerviosa?, ¿Estas concentrada?, ¿Te chu...todo un huevo?”, le decía Caniggia a Melody al ver que la joven caminaba por el hotel con una pequeña valija. Con algunos nervios, la bailarina se dio vuelta y contestó: “Ahora sí, un poco, estoy concentrada, estoy tranquila en eso. No me chu...un huevo”. Fue entonces cuando el influencer se dirigió a sus seguidores y les pidió su opinión: “¿Está tensa o no gente? Encuesta”.

Tras el éxito de la función, Alex publicó ante sus millones de seguidores una story en la que compartía una foto del espectáculo junto a una emotiva frase dedicada a la madre de su hija: “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón. Te amo, la rompiste toda”.

Alex Caniggia acompañó a Melody Luz en su presentación teatral en Rosario

De igual forma, Luz reposteó la imagen de Caniggia y agregó: “Lo mismo digo de vos mi amor, te banco en todos los países que te toque conquistar, te amo”. Al día siguiente, tras el espectáculo de Luz, los enamorados compartieron una imagen disfrutando de las comodidades del hotel donde se alojaban. “Buen día, acá con mi mujer hermosa de mi vida”, escribió Alex junto a una serie de emojis de corazón rojo.

Además, en una publicación hecha por el mediático, aparecen palabras de amor dirigidas a la madre de su hija. “Qué hermoso es acompañar a la mujer de mi vida en este camino, viéndola cumplir sus sueños. Qué lindo la pasamos Amore Mio, te amo enana. Hoy en Rosario, una ciudad increíble, llena de energía, gente hermosa y buenas vibras”. Ella, por su parte, respondió públicamente: “Te amo, mi amor. Gracias por ser mi compañero y estar en mis momentos importantes, acá voy a estar para los tuyos”.

