Teleshow

Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

La pareja de Enzo Fernández habló de su rol como administradora, compartió cómo es la relación con las parejas de los futbolistas y desmintió rumores de conflictos. Qué dijo sobre Tini Stoessel

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Valentina Cervantes reveló la intimidad del grupo de WhatsApp de las parejas de la selección argentina (Video: Resu en Vivo, Instagram)

En una entrevista en Resu en vivo, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, abrió una ventana a la intimidad del grupo de WhatsApp que comparten las parejas de los jugadores de la selección argentina y lo definió con una frase clara: “Es muy lindo”. Lejos de las versiones que hablan de tensiones o “internas”, la influencer y madre de dos hijos con el mediocampista del Chelsea describió un espacio de coordinación práctica, camaradería y respeto, que cobra vida sobre todo en épocas de competencia como la Copa América o el Mundial.

Consultada en el streaming sobre cómo se maneja el grupo, la modelo fue tajante al derribar uno de los mitos más repetidos. “No, ahí están todas”, respondió cuando le preguntaron si ese chat del que “tanto se hablaba” existía y si había quienes habían sido expulsadas. Luego, fue más específica: “Nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separa, sale sola la chica. Nadie echa a nadie. No, sería horrible”, afirmó, marcando el tono general de un espacio donde prima la cordialidad y las decisiones personales.

El chat de las parejas
El chat de las parejas de los jugadores funciona como espacio de apoyo y coordinación durante torneos

Esa explicación coincide con lo que se había difundido, sobre supuestas internas y rumores. Según su testimonio, el grupo existe, funciona y tiene una lógica propia. Valentina, quien participa en la próxima temporada de MasterChef Celebrity, puntualizó que el chat tiene épocas “altas” y “bajas” de actividad.

“Ahora no se habla, pero más adelante sí se va a empezar a hablar”, adelantó sobre el calendario cercano. “No, capaz en el año no, pero cuando vienen tipo Copa América, Mundial, ahí se habla un poco más”, explicó. En esos periodos, las parejas se ponen de acuerdo sobre cuestiones prácticas vinculadas a las fechas de los partidos: horarios, traslados, reencuentros y, en general, cómo organizarse para acompañar a los futbolistas en viajes o concentraciones.

No existen internas ni expulsiones
No existen internas ni expulsiones en el grupo, según la pareja de Enzo Fernández

En la charla en vivo también hubo lugar para la curiosidad sobre el “tono” del chat. ¿Se comparten memes, chicanas, charlas de todos los días? La propia Valentina bajó el volumen a las expectativas: durante la mayor parte del año, la conversación es intermitente. Sin embargo, cuando hay competición con la Selección, cobra ritmo y ellas incluso se organizan para verse fuera de la pantalla. “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”, contó, a modo de radiografía de una comunidad que se activa en torno a los compromisos del equipo.

Una de las preguntas inevitables en el estudio fue si Tini Stoessel integra el chat. Valentina eligió el terreno de la honestidad y la prudencia, sin alimentar especulaciones: “Ay, ¿sabés que no sé? Tendría que chequear, pero debe estar”, dijo. Y ante la repregunta al pasar —“O capaz cuando se case”—, aclaró una confusión frecuente: “No hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”. Con esa frase, despejó la idea de que el grupo tenga requisitos formales de ingreso. No hay ceremoniales ni credenciales: la pertenencia se teje en torno a los vínculos reales con los jugadores y al circuito cotidiano que rodea a la Selección.

La actividad del grupo aumenta
La actividad del grupo aumenta en competencias como la Copa América o el Mundial

Otro tópico que suele despertar interés es con quiénes mantiene una relación más cercana. La influencer no eligió nombres para diferenciar afinidades: “Con todas”, dijo, y agregó que a lo largo de los años conoció a varias, incluyendo a quienes ya no forman parte del chat por cambios en sus vidas. “He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel (Di María), que me ayudó un montón”, reveló. La mención condensa el espíritu de esa trama: más que un espacio de competencia, se trata de una red de apoyo flexible que acompaña mudanzas, maternidades, distancias y las exigencias de la carrera profesional de los futbolistas.

Temas Relacionados

Valentina Cervantesselección argentina

Últimas Noticias

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Se anunciaron las grandes figuras y espectáculos que serán parte de la temporada 2026. Las exitosas obras que llegan a la ciudad balnearia, las novedades y los clásicos que se vienen

Florencia Peña, la dupla de

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

La ex Gran Hermano se refirió en Cortá por Lozano a lo duro que fue, emocional y físicamente, la internación del padre de sus hijos. ¿Piensa en una segunda oportunidad con su expareja?

Daniela Celis contó cuántos kilos

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

El futbolista y la actriz sorprendieron a todos al compartir imágenes súper íntimas desde un lujoso hotel en la capital española

Mauro Icardi y la China

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

Antes del estreno de la competencia de cocina, la conductora habló de los famosos de esta temporada, incluido su exmarido y padre de sus tres hijos

Wanda Nara, sobre Maxi López

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”

La conductora criticó la interpretación sexista de un video viral, señalando la doble vara de género y cuestionó el trato desigual hacia las mujeres

El descargo de Sabrina Rojas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Extenso show musical y un

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones con una terapia basada en nanopartículas

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

Detuvieron e imputaron a una mujer en Neuquén por gastar más de $13 millones con tarjetas ajenas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Madagascar: el presidente

Tensión en Madagascar: el presidente designó a un militar como primer ministro para intentar contener las protestas

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

TELESHOW
Gustavo Cordera suspendió shows en

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”