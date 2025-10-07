Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

Valentina Cervantes reveló la intimidad del grupo de WhatsApp de las parejas de la selección argentina (Video: Resu en Vivo, Instagram)

En una entrevista en Resu en vivo, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, abrió una ventana a la intimidad del grupo de WhatsApp que comparten las parejas de los jugadores de la selección argentina y lo definió con una frase clara: “Es muy lindo”. Lejos de las versiones que hablan de tensiones o “internas”, la influencer y madre de dos hijos con el mediocampista del Chelsea describió un espacio de coordinación práctica, camaradería y respeto, que cobra vida sobre todo en épocas de competencia como la Copa América o el Mundial.

Consultada en el streaming sobre cómo se maneja el grupo, la modelo fue tajante al derribar uno de los mitos más repetidos. “No, ahí están todas”, respondió cuando le preguntaron si ese chat del que “tanto se hablaba” existía y si había quienes habían sido expulsadas. Luego, fue más específica: “Nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separa, sale sola la chica. Nadie echa a nadie. No, sería horrible”, afirmó, marcando el tono general de un espacio donde prima la cordialidad y las decisiones personales.

El chat de las parejas de los jugadores funciona como espacio de apoyo y coordinación durante torneos

Esa explicación coincide con lo que se había difundido, sobre supuestas internas y rumores. Según su testimonio, el grupo existe, funciona y tiene una lógica propia. Valentina, quien participa en la próxima temporada de MasterChef Celebrity, puntualizó que el chat tiene épocas “altas” y “bajas” de actividad.

“Ahora no se habla, pero más adelante sí se va a empezar a hablar”, adelantó sobre el calendario cercano. “No, capaz en el año no, pero cuando vienen tipo Copa América, Mundial, ahí se habla un poco más”, explicó. En esos periodos, las parejas se ponen de acuerdo sobre cuestiones prácticas vinculadas a las fechas de los partidos: horarios, traslados, reencuentros y, en general, cómo organizarse para acompañar a los futbolistas en viajes o concentraciones.

No existen internas ni expulsiones en el grupo, según la pareja de Enzo Fernández

En la charla en vivo también hubo lugar para la curiosidad sobre el “tono” del chat. ¿Se comparten memes, chicanas, charlas de todos los días? La propia Valentina bajó el volumen a las expectativas: durante la mayor parte del año, la conversación es intermitente. Sin embargo, cuando hay competición con la Selección, cobra ritmo y ellas incluso se organizan para verse fuera de la pantalla. “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”, contó, a modo de radiografía de una comunidad que se activa en torno a los compromisos del equipo.

Una de las preguntas inevitables en el estudio fue si Tini Stoessel integra el chat. Valentina eligió el terreno de la honestidad y la prudencia, sin alimentar especulaciones: “Ay, ¿sabés que no sé? Tendría que chequear, pero debe estar”, dijo. Y ante la repregunta al pasar —“O capaz cuando se case”—, aclaró una confusión frecuente: “No hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”. Con esa frase, despejó la idea de que el grupo tenga requisitos formales de ingreso. No hay ceremoniales ni credenciales: la pertenencia se teje en torno a los vínculos reales con los jugadores y al circuito cotidiano que rodea a la Selección.

La actividad del grupo aumenta en competencias como la Copa América o el Mundial

Otro tópico que suele despertar interés es con quiénes mantiene una relación más cercana. La influencer no eligió nombres para diferenciar afinidades: “Con todas”, dijo, y agregó que a lo largo de los años conoció a varias, incluyendo a quienes ya no forman parte del chat por cambios en sus vidas. “He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel (Di María), que me ayudó un montón”, reveló. La mención condensa el espíritu de esa trama: más que un espacio de competencia, se trata de una red de apoyo flexible que acompaña mudanzas, maternidades, distancias y las exigencias de la carrera profesional de los futbolistas.