La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

En medio de la polémica por el premio que ganó la figura de Telefe, la nieta de Mirtha Legrand -que estaba nominada en la misma terna- dio su opinión sobre el merecimiento

Juana Viale defendió el premio Martín Fierro a Susana Giménez y evitó la polémica (Video: Puro Show, Eltrece)

La polémica por los Premios Martín Fierro sigue encendida. Después de una semana, los comentarios, declaraciones cruzadas y debates sobre las ternas aún dominan las conversaciones del mundo del espectáculo. La principal controversia giró en torno a la categoría de Mejor Conducción Femenina, donde la ganadora fue Susana Giménez.

Su victoria generó reacciones dispares: Verónica Lozano expresó su malestar por haber perdido frente a la diva, y en redes sociales muchos se preguntaron si el premio debía recaer en una figura que, según algunos, no había tenido demasiada actividad televisiva durante el último año. En ese contexto, Juana Viale, que también estaba nominada, decidió hablar y fue clara en su postura.

Consultada por un cronista de Puro Show (Eltrece) sobre el comentario popular de que Susana Giménez está “fuera de competencia”, Juana respondió con tranquilidad, pero sin dejar dudas sobre su respeto hacia la conductora: “Es genial que gane Susana. Es una genia que tiene años en la conducción. Me parece que se lo merece, mientras haga, no hay discusión. Vas a morir ahí”, expresó entre risas.

La nieta de Mirtha Legrand
La nieta de Mirtha Legrand destacó la trayectoria de Susana Giménez tras la controversia en los Martín Fierro (PRENSA TELEFE)

La nieta de Mirtha Legrand fue una de las figuras presentes en la ceremonia y evitó entrar en polémicas con sus colegas. Ante la consulta sobre las críticas de Vero Lozano, que había cuestionado el triunfo de Susana porque “no hizo muchos programas”, Juana respondió con serenidad: “No sé si es una cuestión de cantidad tampoco”, sostuvo.

De esa manera, marcó distancia de las comparaciones y destacó la trayectoria de la diva de los teléfonos por encima de cualquier otro argumento. Más adelante, la conversación giró hacia el rol de APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, encargada de definir las ternas y los ganadores. Juana fue tajante al respecto: “Para mí las preguntas en verdad se las tienen que hacer a APTRA. Son más de cien socios los que votaron y ellos son los que eligen o no eligen, básicamente”.

El cronista insistió en preguntarle si consideraba que algunos premios eran elegidos “a dedo”, una sospecha que Marley había deslizado horas antes en el mismo programa de televisión. Sin embargo, Viale volvió a mostrarse prudente: “No sabría decirlo. No sabría decirles”, respondió. Y cuando en otro momento fue consultada sobre si creía que había favoritismos, aclaró: “No, no creo. Es por votación, para mí”.

La polémica por la Mejor Conducción Femenina en los Martín Fierro sigue generando debate en el espectáculo (Video: LAM, América TV)

Durante toda la entrevista, Juana mantuvo un tono distendido, sin dramatizar el resultado ni mostrarse afectada por la falta de reconocimiento. En un momento, subrayó que para ella los premios no son una competencia, sino una celebración del trabajo artístico: “Yo no voy a competir. Hago mi trabajo, lo disfruto, y después salen los Martín Fierro y está espectacular. Ya que te nominen, para mí, es una fiesta”.

Esa idea se repitió varias veces a lo largo de la charla. Juana se diferenció de quienes se van del evento con enojo o frustración por no haber ganado. Cuando le preguntaron si entendía esas reacciones, respondió con sinceridad: “No sé, me parece que todos queremos ganar al fin de cuentas, pero me parece que no es el fin, el leitmotiv del laburo. No sé si ustedes lo hacen para ganarse un Martín Fierro. Me parece que no.”

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando se le consultó si su abuela, Mirtha Legrand, se había enojado por no haber sido nominada. Los rumores sobre un supuesto malestar de la histórica conductora habían circulado con fuerza desde la gala. Juana, sin embargo, fue categórica: “¿A mi abuela? No. No la ternaron, pero no significa que se haya enojado”.

Además, aclaró que su familia tomó con naturalidad el hecho de no haber sido incluida en las ternas: “No la ternaron, pero no sé si eso significa… Pero bueno, es así. Hay muchas. Para mí las preguntas se las tienen que hacer a todos los miembros de APTRA.”

