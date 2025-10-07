Teleshow

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

La cantante se refirió al comportamiento de su mascota, llamada Rodrigo Bueno, quien parece discernir la intención de quienes se acercan a su dueña

Lucas Terrazas

Entre confesiones de su relación con Luck Ra o datos de su vida personal, La Joaqui sorprende con cada una de sus apariciones en el programa Rumis (La Casa Streaming). Así las cosas, en un nuevo capítulo del ciclo, la cantante llamó la atención de sus seguidores y a sus compañeros al revelar el poder de detección de su mascota.

Todo comenzó cuando los conductores recibieron a uno de sus compañeros al aire y este se acercó a saludar a La Joaqui. “Está con nosotros Santi Gallo. Aplauso, producción. Ya está ladrando Rodrigo Bueno”, alertó Lizardo Ponce. Inmediatamente, entre risas, la cantante reveló ante los presentes: “No le gusta que se me acerquen hombres heterosexuales, te juro que lo que digo es verdad. Por alguna razón. No sé si es como que es un complejo de edipo de perro”.

Mientras los jóvenes intentaban asimilar la situación, La Tía Sebi quiso comprobarlo. “Voy a hacer la prueba”, comentó segundos antes de abrazar a la joven. Sin embargo, el joven perteneciente a la comunidad LGBT pudo acercarse a su compañera sin que la perra ladrara. “A ver, se va a acercar Sebi. Ah, con Sebi. Nada. Nada”, dijo sorprendido Ponce, quien también quiso comprobarlo: “A ver otro gay”. Nuevamente, la mascota no emitió sonido alguno.

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra

En una nueva prueba de la insólita teoría, Santiago se volvió a acercar a la referente de RKT. Inmediatamente, cuando el joven puso una mano sobre el hombro de la cantante, su perra comenzó a ladrar. “Te lo juro, no sé, lo voy a hablar con la veterinaria. Y se llama Rodrigo Bueno y es mujer”, resaltó La Joaqui, refiriéndose al nombre y al comportamiento de su mascota. En esa línea, Poggio bromeó con el nombre del animal: “Es de la comunidad”, a lo que la Tía Sebi dijo: “Y en verdad es transgénero”.

Anonadado por la situación, Lizardo lanzó: “Pero no lo puedo creer”. Continuando con el testeo, la mesa le pidió a otro joven que se acercara a la figura de la música urbana. Al ver que la perra no ladraba, los panelistas lanzaron entre risas: “Rodri, sos gay”. Luego, fue el turno de otro compañero. Esta vez, la perrita emitió un pequeño sonido. “Ah, a la mitad. Bisexual”, comentó el conductor, quien cerró entre risas diciendo: “Funciona, tenemos un detector acá”.

La Joaqui habló del extraño comportamiento de su mascota

Días atrás, La Joaqui volvió a participar del mismo programa y sorprendió al revelar cómo la tiene agendada Luck Ra. “Chicos, el hijo de pu... de mi novio me tiene agendada como La Joaqui”, mencionó entre risas, y explicó que nunca cambió el nombre desde que se conocieron. “Yo le digo: Pero Facu, al menos poneme Joaquina”, agregó. Lizardo Ponce no quiso quedarse afuera: “Pará, ¿y vos cómo lo tenés?”, y La Joaqui respondió con sinceridad: “Facu con una estrella al lado. O sea que yo sabía que algo más iba a ser, porque lo del emoji significa mucho”. La Tía Sebi analizó entre risas: “Facu, pero de bronca”.

Con la idea de buscar alguna explicación a la decisión del cuartetero, Lizardo dijo: “La Joaqui me da como muy La Joaqui artista, ¿entendés?”. La Tía Sebi quiso saber: “¿Vos cómo, cómo te gustaría que Facu te agende?”, y Lola propuso: “Para mí, Joaqui”. El conductor barajó otras alternativas: “Joaquita”, “Joaqui corazón”, pero la referente del RKT aclaró su preferencia vinculada a viejas costumbres: “En la ‘a’. Yo soy de la generación en la que todavía cuando te mandabas mensajes y querías que esté tu amor primero ponías, ponele, el nombre que sea y primero ‘aaa’ para que te aparezca primero en la lista”.

