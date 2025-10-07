La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comenzaron a entrenar juntas

El barrio de Núñez se transformó en el escenario de una nueva dinámica entre tres figuras muy reconocidas del ambiente local: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes. Las tres comparten residencia en el exclusivo Chateau Libertador y, si bien los encuentros casuales son moneda corriente en pasillos y espacios comunes, un nuevo factor las une: la grabación de MasterChef Celebritys (Telefe), lo que multiplica el tiempo compartido y propicia la construcción de vínculos más fluidos y camaradería.

En las últimas horas, Evangelina Anderson dejó ver a través de sus redes sociales que encontró nuevas compañeras de entrenamiento. A las 08:30 de la mañana, junto a Valentina Cervantes, coincidieron en el gimnasio del edificio y estrenaron el “grupito de spinning del Chateau”, según escribió Eva, marcando el inicio de una amistad y rutina de actividad física compartida. La postal conjunta, sonrientes y junto a otras amigas, mostró el germen de un círculo deportivo que promete seguir creciendo entre risas, exigencia y apoyo mutuo.

Las redes sociales de ambas dan cuenta de la dedicación y la exigencia que imprimen a cada entrenamiento, aportando motivación a sus seguidores. Tiene lógica: Evangelina estuvo muchos años en pareja con el exfutbolista Martín Demichelis y Valu es la actual novia y madre de los hijos de Enzo Fernández. Ambos futbolistas, formados en River Plate y parte de la selección nacional, acostumbraron a sus parejas a las rutinas y el profesionalismo del deporte de alto rendimiento.

Esta cercanía con el mundo del fútbol seguramente influyó en la disciplina, el entusiasmo y el compromiso que Eva y Valentina ahora trasladan a sus propias rutinas, balanceando trabajo, maternidad, vida pública y bienestar físico mientras abren espacio a nuevos lazos de amistad. El gimnasio, en este caso, resultó punto de encuentro, motor de una relación y escenario para el inicio de un nuevo equipo.

Con respecto al mundo de las botineras, Valu estuvo como conductora invitada en Resu en vivo y abrió una ventana a la intimidad del grupo de WhatsApp que comparten las parejas de los jugadores de la selección argentina y lo definió con una frase clara: “Es muy lindo”. Lejos de las versiones que hablan de tensiones o “internas”, la influencer y madre de dos hijos con el mediocampista del Chelsea describió un espacio de coordinación práctica, camaradería y respeto, que cobra vida sobre todo en épocas de competencia como la Copa América o el Mundial.

Consultada en el streaming sobre cómo se maneja el grupo, la modelo fue tajante al derribar uno de los mitos más repetidos. “No, ahí están todas”, respondió cuando le preguntaron si ese chat del que “tanto se hablaba” existía y si algunas habían sido expulsadas. Luego, fue más específica: “Nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separa, sale sola la chica. Nadie echa a nadie. No, sería horrible”, afirmó, marcando el tono general de un espacio donde prima la cordialidad y las decisiones personales.

“Ahora no se habla, pero más adelante sí se va a empezar a hablar”, adelantó sobre el calendario cercano. “No, capaz en el año no, pero cuando vienen tipo Copa América, Mundial, ahí se habla un poco más”, explicó. En esos períodos, las parejas se ponen de acuerdo sobre cuestiones prácticas vinculadas a las fechas de los partidos: horarios, traslados, reencuentros y, en general, cómo organizarse para acompañar a los futbolistas en viajes o concentraciones.

En la charla en vivo también hubo lugar para la curiosidad sobre el “tono” del chat. ¿Se comparten memes, chicanas, charlas de todos los días? La propia Valentina bajó el volumen a las expectativas: durante la mayor parte del año, la conversación es intermitente. Sin embargo, cuando hay competición con la Selección, cobra ritmo y ellas incluso se organizan para verse fuera de la pantalla. “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”, contó, a modo de radiografía de una comunidad que se activa en torno a los compromisos del equipo.

Una de las preguntas inevitables en el estudio fue si Tini Stoessel integra el chat. Valentina eligió el terreno de la honestidad y la prudencia, sin alimentar especulaciones: “Ay, ¿sabés que no sé? Tendría que chequear, pero debe estar”, dijo. Y ante la repregunta al pasar —“O capaz cuando se case”—, aclaró una confusión frecuente: “No hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”. Con esa frase, despejó la idea de que el grupo tenga requisitos formales de ingreso. No hay ceremoniales ni credenciales: la pertenencia se teje en torno a los vínculos reales con los jugadores y al circuito cotidiano que rodea a la Selección.