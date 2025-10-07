Teleshow

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

Las modelos que comparten los espacios comunes del inmueble ubicado en Nuñez unieron fuerzas para hacerle frente a la rutina de ejercicio

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Evangelina Anderson y Valentina Cervantes
Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comenzaron a entrenar juntas

El barrio de Núñez se transformó en el escenario de una nueva dinámica entre tres figuras muy reconocidas del ambiente local: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes. Las tres comparten residencia en el exclusivo Chateau Libertador y, si bien los encuentros casuales son moneda corriente en pasillos y espacios comunes, un nuevo factor las une: la grabación de MasterChef Celebritys (Telefe), lo que multiplica el tiempo compartido y propicia la construcción de vínculos más fluidos y camaradería.

En las últimas horas, Evangelina Anderson dejó ver a través de sus redes sociales que encontró nuevas compañeras de entrenamiento. A las 08:30 de la mañana, junto a Valentina Cervantes, coincidieron en el gimnasio del edificio y estrenaron el “grupito de spinning del Chateau”, según escribió Eva, marcando el inicio de una amistad y rutina de actividad física compartida. La postal conjunta, sonrientes y junto a otras amigas, mostró el germen de un círculo deportivo que promete seguir creciendo entre risas, exigencia y apoyo mutuo.

Las redes sociales de ambas dan cuenta de la dedicación y la exigencia que imprimen a cada entrenamiento, aportando motivación a sus seguidores. Tiene lógica: Evangelina estuvo muchos años en pareja con el exfutbolista Martín Demichelis y Valu es la actual novia y madre de los hijos de Enzo Fernández. Ambos futbolistas, formados en River Plate y parte de la selección nacional, acostumbraron a sus parejas a las rutinas y el profesionalismo del deporte de alto rendimiento.

Esta cercanía con el mundo del fútbol seguramente influyó en la disciplina, el entusiasmo y el compromiso que Eva y Valentina ahora trasladan a sus propias rutinas, balanceando trabajo, maternidad, vida pública y bienestar físico mientras abren espacio a nuevos lazos de amistad. El gimnasio, en este caso, resultó punto de encuentro, motor de una relación y escenario para el inicio de un nuevo equipo.

Con respecto al mundo de las botineras, Valu estuvo como conductora invitada en Resu en vivo y abrió una ventana a la intimidad del grupo de WhatsApp que comparten las parejas de los jugadores de la selección argentina y lo definió con una frase clara: “Es muy lindo”. Lejos de las versiones que hablan de tensiones o “internas”, la influencer y madre de dos hijos con el mediocampista del Chelsea describió un espacio de coordinación práctica, camaradería y respeto, que cobra vida sobre todo en épocas de competencia como la Copa América o el Mundial.

Consultada en el streaming sobre cómo se maneja el grupo, la modelo fue tajante al derribar uno de los mitos más repetidos. “No, ahí están todas”, respondió cuando le preguntaron si ese chat del que “tanto se hablaba” existía y si algunas habían sido expulsadas. Luego, fue más específica: “Nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separa, sale sola la chica. Nadie echa a nadie. No, sería horrible”, afirmó, marcando el tono general de un espacio donde prima la cordialidad y las decisiones personales.

Valentina Cervantes dio detalles sobre el grupo de WhatsApp de las parejas de los jugadores de la selección: "Es muy lindo" (Video: Luzu TV)

“Ahora no se habla, pero más adelante sí se va a empezar a hablar”, adelantó sobre el calendario cercano. “No, capaz en el año no, pero cuando vienen tipo Copa América, Mundial, ahí se habla un poco más”, explicó. En esos períodos, las parejas se ponen de acuerdo sobre cuestiones prácticas vinculadas a las fechas de los partidos: horarios, traslados, reencuentros y, en general, cómo organizarse para acompañar a los futbolistas en viajes o concentraciones.

En la charla en vivo también hubo lugar para la curiosidad sobre el “tono” del chat. ¿Se comparten memes, chicanas, charlas de todos los días? La propia Valentina bajó el volumen a las expectativas: durante la mayor parte del año, la conversación es intermitente. Sin embargo, cuando hay competición con la Selección, cobra ritmo y ellas incluso se organizan para verse fuera de la pantalla. “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”, contó, a modo de radiografía de una comunidad que se activa en torno a los compromisos del equipo.

Una de las preguntas inevitables en el estudio fue si Tini Stoessel integra el chat. Valentina eligió el terreno de la honestidad y la prudencia, sin alimentar especulaciones: “Ay, ¿sabés que no sé? Tendría que chequear, pero debe estar”, dijo. Y ante la repregunta al pasar —“O capaz cuando se case”—, aclaró una confusión frecuente: “No hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”. Con esa frase, despejó la idea de que el grupo tenga requisitos formales de ingreso. No hay ceremoniales ni credenciales: la pertenencia se teje en torno a los vínculos reales con los jugadores y al circuito cotidiano que rodea a la Selección.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonValentina CervantesMartín DemichelisEnzo FernándezChateau LibertadorNuñezWanda NaraFútbol

Últimas Noticias

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

Durante su primera salida tras el accidente, la influencer habló sobre el estado de salud del padre de las gemelas

La emoción de Daniela Celis

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

La pareja no dudó en mostrarse junta a la salida de las grabaciones de Masterchef

El romance de Wanda Nara

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

Con grandes figuras nacionales entre el público, la intérprete de “Obsesión” despidió su tour español ante la ovación de colegas y fans

Los famosos argentinos que fueron

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La conductora de ESPN armó las valijas y durante el fin de semana estuvo en Tucumán junto a sus afectos más cercanos. Contención y risas en medio del revuelo de la separación

La escapada de Chechu Bonelli

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

El joven dejó atrás la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno y sigue adelante con su recuperación. Las reacciones de sus seres queridos

La salud de Thiago Medina,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
La batalla por la UNESCO:

La batalla por la UNESCO: la elección de un líder árabe, la retirada de Estados Unidos y el futuro de los sitios patrimoniales

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre