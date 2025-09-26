Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Valentina Cervantes practica cocina con su abuela antes de debutar en MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

A semanas de su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo se preparaba para los desafíos culinarios junto a su abuela, anticipando su participación. En las imágenes difundidas por la propia influencer en sus historias de Instagram, se observa la complicidad entre ambas mientras preparan alimentos en una cocina hogareña.

En la publicación, Valentina se dirige a la cámara antes de comenzar la práctica culinaria: “Buenas. Vine a la casa de la abuela a practicar un poco. ¿Cómo me ves?”. La respuesta de su ser querido, directa y afirmativa, resalta el avance de la modelo: “La veo muy bien, que viene muy bien”. A continuación, la joven celebra su progreso y busca la aprobación de su maestra: “¿Viste? Ya estoy como vos, ¿eh?”.

La abuela aportó una última reflexión: “Está aprendiendo, pero un montón. Ahora le estoy enseñando…”, dejando en suspenso el aprendizaje y provocando curiosidad entre sus seguidores, ya que el video se corta justo en ese instante, antes de adelantar la información.

La influencer compartió en Instagram su preparación para el reality culinario de Telefe

Recientemente, la pareja de Enzo Fernández pasó por el programa Cortá por Lozano (Telefe) y anticipó cómo será su participación en el reality show dedicado a la cocina. “Me encanta la propuesta, lo dudé un poco por la distancia, porque ahora tengo los nenes divididos, traje al bebé acá y la nena está en Inglaterra porque empezó el colegio”, contó. Además, sumó: “Me voy organizando, cuando tenga vacaciones la voy a traer a Argentina”.

Sobre cuál será su estrategia en el ciclo conducido por Wanda Nara, la influencer explicó: “Hago que no sé de cocina y que ellos saquen sus conclusiones”. Además, reveló: “Yo soy más de lo dulce, todo lo que es pastelería, porque en Inglaterra no hay eso, pero voy bien igual, me hicieron cocinar mucho tiempo. Enzo come mucho pescado, salmón, pescados blancos”.

Finalmente, relató cómo charló con el futbolista que actualmente se desempeña en el Chelsea de Londres para organizar su tiempo en Argentina. "Lo consulté con él y me dijo que me acompañaba, ahora está con la nena, está paternando le digo con mi hija", cerró la influencer.

Valentina Cervantes reveló la popularidad de su hijo Benjamín en las calles de Buenos Aires (Video: Instagram)

En otro tramo de la entrevista, Cervantes charló sobre el reconocimiento que generó su hijo menor, Benjamín. La popularidad del niño se hace notar especialmente cuando está en Buenos Aires. “Soy consciente (de la popularidad de Benjamín) y también cuando venimos acá a Argentina, en la calle, lo paran a él”, relató la modelo. Explicó que esta situación ocurre sin importar con quién se encuentre el niño. “No importa con la persona que vaya. Capaz va con mi cuñada o con mis hermanos y lo frenan”, subrayó.

Frente a la consulta sobre si el niño disfruta estos encuentros, ella sostuvo que “él saluda a todo el mundo”. Afirmó también que su hijo es “resimpático”, una cualidad que le permite desenvolverse de manera cercana con los seguidores y curiosos. El programa también mencionó el cariño de la audiencia hacia la familia y la figura del menor. Además, la producción del programa conducido por Vero Lozano armó un clip donde incluyó varios de los videos más divertidos y tiernos del nene.

Emilia Attias también se suma a la nueva edición de MasterChef Celebrity (Video: Implacables, El Nueve)

Sobre el reality, se confirmó que Emilia Attias también será parte de esta edición. En diálogo con Implacables (El Nueve), la ex Casi Ángeles habló de cómo se prepara para el reality show culinario. “Cocino y estoy haciéndolo un montón más desde que sé que voy a estar. Se me partió una uña amasando”, contó, en una nota con el programa de Roccasalvo, quien será su compañera en la competencia.

“Soy buena cocinando. Tengo raíz, mi mamá cocina y mi hija me entrena bastante. No sabés lo que es el paladar de mi hija”, afirmó, sobre Gina, fruto de su relación de 20 años con el Turco Naim, de quien se separó el año pasado. “Empezamos a grabar fin de septiembre. Hay clases de cocina previa y hay un montón de cosas más”, adelantó Emilia. “Me encantan los compañeros y compañeras que voy a tener. Me encanta que estén Wanda y Maxi, me redivierte lo que va a pasar con ellos dos”, expresó.