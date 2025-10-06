Teleshow

La hermana melliza de Thiago Medina se emocionó al hablar de la recuperación del influencer: “Nos llena de alegría”

La evolución positiva del exparticipante de Gran Hermano unió a familiares, amigos y seguidores en un solo sentimiento. Apoyados en la fe celebran su traslado a sala intermedia

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar

La familia de Thiago Medina respira aliviada. El joven influencer, conocido por su paso por Gran Hermano 2022, transita días de esperanza tras el accidente que casi le cuesta la vida hace ya casi un mes. Todo cambió este último fin de semana: la noticia de que salió de terapia intensiva y pasó a una sala intermedia desató una ola de alegría indisimulable. No fue una noticia menor. ¿Cómo no sentir alivio después de interminables jornadas en vilo, midiéndose con el temor y la incertidumbre?

El impactante mensaje de Brisa
El impactante mensaje de Brisa Medina, hermana de Thiago

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, escribió Brisa, la hermana melliza de Thiago, en una historia de Instagram. Su mensaje, impregnado de gratitud y alegría sincera, encendió una chispa compartida por miles. “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”, cerró la joven.

Las palabras de Brisa destilaron esa mezcla inconfundible de alivio y esperanza, una energía familiar que se agarra fuerte al presente y mira hacia el futuro, en medio de esta recuperación del joven que se encuentra en el plano del foco mediático.

La felicidad de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: "Ya vio a las nenas y ellas estaban muy felices"

Pero no fue solo ella quien alzó la voz. Este domingo, Daniela Celis también exparticipante del reality, sumó detalles que encienden el panorama. “La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes, todos los profesionales que Dios puso junto a Thiago. Estoy muy contenta. Él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy muy felices”, compartió la joven a través de una historia en Instagram. ¿Cuántas veces la cercanía de los seres queridos empuja la recuperación más allá de las estadísticas?

La mención a Laia y Aimé, las hijas de Thiago, agregó un matiz de ternura crucial. El reencuentro, aunque fuera virtual, marcó un antes y un después para toda la familia. La fuerza de la recuperación se mezcla con la inocente alegría de dos niñas volviendo a conectar con su papá, aunque sea a través de una pantalla. Daniela lo explicó así: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”.

No todo en la vida es un número, pero algunos datos no pueden pasar inadvertidos: hace casi treinta días el accidente de Thiago paralizó a familiares, amigos y seguidores. Desde entonces, las plegarias, los mensajes, la solidaridad y el trabajo incansable de los médicos formaron un entramado invisible que sostiene a los Medina.

Thiago Medina y Daniela Celis
Thiago Medina y Daniela Celis junto con sus mellizas

Nada le fue ajeno a la fe. El sábado, justo antes del anuncio de la mejoría, Celis marchó en peregrinación a Luján para pedir por su recuperación. En un video que compartió con la basílica de fondo, escribió: “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”. Ya dentro, grabó otro clip: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”. La imagen de la basílica se convirtió en un símbolo de esperanza, y toda una comunidad eligió aferrarse a esa fuerza.

Hoy, el círculo íntimo de Thiago Medina, exhausto pero agradecido, observa el amanecer de una nueva etapa. Brisa, Daniela, Laia, Aimé y el resto de la familia dejan claro un mensaje: la vida puede torcerse en un instante, pero también puede abrirse al milagro del amor, la fe y el esfuerzo colectivo. ¿No es eso lo que en definitiva sostiene a quienes atraviesan una tormenta?

Temas Relacionados

Thiago MedinaBrisa MedinaAccidenteGran HermanoDaniela CelisAccidente de motoTerapia intermedia

Últimas Noticias

El divertido reto de paciencia de Cande Ruggeri junto a su hija Vita que enterneció a todos

A través de un video, la influencer mostró la insólita prueba que le puso a la pequeña junto a su pareja y el resultado causó furor entre sus seguidores

El divertido reto de paciencia

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

La actriz compartió postales de Dubrovnik, la emblemática ciudad donde nació su familia, lugares que sirvieron de escenario a Game of Thrones

El viaje íntimo de Celeste

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

La conductora de Masterchef Celebrity y el empresario consolidan su relación cada vez más. Este fin de semana disfrutaron de salidas y paseos en el río junto a las hijas de la mediática

Wanda Nara y Martín Migueles

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Tras un descanso en Brasil, la actriz acompañó a su novio a una gira con las producciones más resonantes de Buenos Aires que se verán en la capital española. Imágenes íntimas, paseos y la emoción en la Gran Vía

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

La conductora abrió el programa del sábado con un sentido homenaje a José Martínez Suárez, figura clave del cine argentino. Con unas sentidas palabras resaltó su legado y la profunda conexión familiar que los unía

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La foto de Pequeño J

La foto de Pequeño J y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio narco

JP Morgan removió a la Argentina de su índice de deuda más riguroso: cómo afecta al dato de riesgo país

Bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: cuáles son los síntomas de la intoxicación con metanol

Adrián Ravier, candidato de LLA en La Pampa: “Ante la duda, demostramos que no somos lo mismo”

Receta de budín de almendras, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Paramount compró The Free Press,

Paramount compró The Free Press, marcando el inicio de una nueva era en CBS News

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

Natalia Castro Picón ganó el Premio Anagrama de Ensayo por “La fiesta del fin del mundo” 

La OMS alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico entre los jóvenes

Las auroras boreales esconden un secreto que ni la ciencia puede descifrar

TELESHOW
El divertido reto de paciencia

El divertido reto de paciencia de Cande Ruggeri junto a su hija Vita que enterneció a todos

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”