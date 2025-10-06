La hermana melliza de Thiago Medina se emocionó al hablar de la recuperación del influencer: “Nos llena de alegría”

La familia de Thiago Medina respira aliviada. El joven influencer, conocido por su paso por Gran Hermano 2022, transita días de esperanza tras el accidente que casi le cuesta la vida hace ya casi un mes. Todo cambió este último fin de semana: la noticia de que salió de terapia intensiva y pasó a una sala intermedia desató una ola de alegría indisimulable. No fue una noticia menor. ¿Cómo no sentir alivio después de interminables jornadas en vilo, midiéndose con el temor y la incertidumbre?

El impactante mensaje de Brisa Medina, hermana de Thiago

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, escribió Brisa, la hermana melliza de Thiago, en una historia de Instagram. Su mensaje, impregnado de gratitud y alegría sincera, encendió una chispa compartida por miles. “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”, cerró la joven.

Las palabras de Brisa destilaron esa mezcla inconfundible de alivio y esperanza, una energía familiar que se agarra fuerte al presente y mira hacia el futuro, en medio de esta recuperación del joven que se encuentra en el plano del foco mediático.

La felicidad de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: "Ya vio a las nenas y ellas estaban muy felices"

Pero no fue solo ella quien alzó la voz. Este domingo, Daniela Celis también exparticipante del reality, sumó detalles que encienden el panorama. “La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes, todos los profesionales que Dios puso junto a Thiago. Estoy muy contenta. Él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy muy felices”, compartió la joven a través de una historia en Instagram. ¿Cuántas veces la cercanía de los seres queridos empuja la recuperación más allá de las estadísticas?

La mención a Laia y Aimé, las hijas de Thiago, agregó un matiz de ternura crucial. El reencuentro, aunque fuera virtual, marcó un antes y un después para toda la familia. La fuerza de la recuperación se mezcla con la inocente alegría de dos niñas volviendo a conectar con su papá, aunque sea a través de una pantalla. Daniela lo explicó así: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”.

No todo en la vida es un número, pero algunos datos no pueden pasar inadvertidos: hace casi treinta días el accidente de Thiago paralizó a familiares, amigos y seguidores. Desde entonces, las plegarias, los mensajes, la solidaridad y el trabajo incansable de los médicos formaron un entramado invisible que sostiene a los Medina.

Thiago Medina y Daniela Celis junto con sus mellizas

Nada le fue ajeno a la fe. El sábado, justo antes del anuncio de la mejoría, Celis marchó en peregrinación a Luján para pedir por su recuperación. En un video que compartió con la basílica de fondo, escribió: “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”. Ya dentro, grabó otro clip: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”. La imagen de la basílica se convirtió en un símbolo de esperanza, y toda una comunidad eligió aferrarse a esa fuerza.

Hoy, el círculo íntimo de Thiago Medina, exhausto pero agradecido, observa el amanecer de una nueva etapa. Brisa, Daniela, Laia, Aimé y el resto de la familia dejan claro un mensaje: la vida puede torcerse en un instante, pero también puede abrirse al milagro del amor, la fe y el esfuerzo colectivo. ¿No es eso lo que en definitiva sostiene a quienes atraviesan una tormenta?