Teleshow

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

La cantante dedicó palabras de amor y orgullo a su al cuartetero, coach de La Voz Argentina, luego de que en el estadio reunió a 50 mil personas

Sol de María

Por Sol de María

La Joaqui le dedicó un emotivo mensaje a Luck Ra tras su histórico show en Vélez

Después de un fin de semana histórico para el cuarteto, La Joaqui sorprendió con una publicación llena de emoción y ternura dedicada a su pareja, Luck Ra, luego del multitudinario show que el cantante cordobés brindó en el estadio de Vélez Sarsfield. El artista agotó localidades en una noche que marcó un antes y un después en su carrera, y su novia, lejos de ocultar el orgullo, decidió expresar públicamente todo lo que siente por él.

La cantante, que próximamente debutará como concursante en MasterChef Celebrity, le dedicó una publicación al su pareja a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una foto abrazada al músico sobre el escenario y un texto que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.

Mi novio cuartetero. Te amo tan profundamente y te merecés tanto cada cosa que te sucede. Cada vez que pasa algo bueno en tu vida siento que me estuviera pasando a mí. Sos mucho más de lo que siempre soñé, estoy muy orgullosa de vos”, escribió la cantante en su publicación, que en dos horas superó los 150 mil likes y reunió miles de comentarios. El propio Luck Ra respondió con la misma ternura: “Vos también sos parte de todo esto. Gracias por ser la mejor novia siempre”, dejando en claro que la historia de amor que los une atraviesa también su presente artístico.

La Joaqui compartió imágenes íntimas y palabras de orgullo tras el éxito de Luck Ra en Vélez

En las imágenes que acompañan el mensaje se la ve a La Joaqui abrazada a Luck Ra, en un gesto íntimo y espontáneo que resume la conexión entre ambos. En otra foto, se muestra el estadio colmado, con miles de luces de celulares encendidas, y una frase proyectada en sus historias: “Mi corazón entero, qué orgullosa que estoy de vos”. Desde el público, La Joaqui acompañó cada minuto del show. A través de sus historias, mostró el estadio repleto y la energía del público, junto a su amiga y colega Cazzu, con quien disfrutó el recital.

El pasado sábado 4 de octubre fue una fecha clave en la carrera de Luck Ra. Con tan solo 26 años, el cantante cordobés —actual coach de La Voz Argentina (Telefe)— ofreció el show más grande de su vida ante 50 mil personas en el estadio de Vélez. “Esperaba tan solo llenar el patio de mi casa”, dijo emocionado al comienzo del recital, visiblemente conmovido por la magnitud del público. Minutos después, rompió en lágrimas, agradeciendo el cariño de la gente antes de continuar el show.

Luck Ra emocionó a 50 mil personas en Vélez y recibió el apoyo incondicional de La Joaqui

A lo largo de más de dos horas y media de música, el intérprete de La morocha repasó sus grandes hits y recibió sobre el escenario a un verdadero desfile de artistas invitados. Entre ellos, Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Eugenia Quevedo, Rusherking, Khea y los integrantes de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, con quienes interpretó una versión cuartetera de Tu misterioso alguien. También participaron Lola Índigo, Mafalda Cardenal, Yami Safdie, Dani Suárez y Germán “Cóndor” Sbarbati de Bersuit, además de los finalistas de su equipo en el reality musical de Telefe.

El posteo de la cantante y pareja del cuartetero generó una ola de reacciones en redes. Entre los comentarios más destacados, su compañero de MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas, escribió: “Se merecen todo lo bueno. Grandes personas y grandes amigos. Los amoooo”. Por su parte, Leandro “El Chino” Leunis también dejó un mensaje de cariño: “Qué lindo cuando a la gente buena le va espectacular. Enorme show. Noche inolvidable”.

El look de La Joaqui en el show de Luck Ra destaca su apoyo y estilo personal

Antes del show, a través de sus redes sociales, mostró su outfit. La cantante posó con un look urbano y personalísimo, luciendo una remera oversize negra con la palabra “Primo” —apodo de su pareja— y varias imágenes del cantante estampadas en el frente, en un claro gesto de amor y apoyo tras su show en Vélez. Combinó la prenda con medias de red, shorts oscuros y un maquillaje de alto impacto, con sombras celestes, delineado marcado y labial nude, mientras su cabello negro y lacio con raya al medio enmarcaba el rostro.

