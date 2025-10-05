Teleshow

El inesperado viaje de Mauro Icardi a Madrid: la foto que despertó las críticas de los fans del Galatasaray

El delantero sorprendió a sus seguidores con el enigmático destino que eligió luego del empate de su equipo y se convirtió en el foco del enojo de los simpatizantes turcos

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Mauro Icardi dejó el estadio con un bolso y una valija a su costado (Instagram)

Hace meses que Mauro Icardi volvió a instalarse en Turquía, decidido a enfocarse de lleno en su presente como figura del Galatasaray. Entre entrenamientos, mudanzas y momentos compartidos con la China Suárez, el delantero argentino parecía haber dejado atrás el ruido mediático para centrarse en sus desafíos dentro de la Süper Lig. Sin embargo, la calma para los fanáticos del club duró poco: en los últimos días, la imagen de Icardi abandonando el estadio con valijas encendió rumores, desconcierto y una ola de críticas en las redes sociales.

Todo comenzó tras un nuevo capítulo del clásico entre Galatasaray y Besiktas, partido que terminó empatado 1-1 en la octava fecha del torneo turco. Luego del pitazo final, las cámaras captaron a Icardi recorriendo los pasillos del estadio en compañía de un miembro del staff, con look total-black, auriculares, una valija y un bolso deportivo. Ignorando la presencia de los medios que intentaban obtener alguna declaración, el futbolista abandonó el estadio en silencio, sembrando incógnitas entre los hinchas y la prensa especializada.

Lo que en principio parecía una imagen más de la rutina pospartido sumó un giro inesperado cuando, horas después y a través de sus propias redes, Mauro mostró su arribo a Madrid, España. La secuencia de posteos en blanco y negro causó doble impacto: primero, por el contraste entre la atmósfera sofisticada de un hotel de lujo de la capital española y su reciente compromiso con Galatasaray. Luego, por la estética casi cinematográfica de la puesta en escena. Una foto de espaldas, envuelto solo en una toalla de la cintura para abajo, con la espalda al descubierto y de pie frente a una imponente ventana, sugirió relax y extravagancia en una locación que no tardó en despertar la curiosidad de sus miles de seguidores.

La foto con la que
La foto con la que Mauro confirmó su arribo a Madrid

Entre todas las imágenes sueltas, una fue decisiva para ubicarlo sin margen de error: la Puerta de Alcalá, punto icónico de Madrid, apareció iluminada en la noche y despejó cualquier especulación sobre el paradero del futbolista, aunque en las fotos no se ve a la China Suárez. La producción, que derrochó glamour y sobriedad, pronto se esparció por cuentas de fans, páginas deportivas y portales internacionales. Mientras tanto, en Estambul y en redes, la reacción fue de asombro y enojo.

Muchos hinchas del Galatasaray, desconcertados por el viaje, no tardaron en expresar su malestar. La mayor inquietud giraba en torno a la proximidad del próximo duelo oficial: el equipo debe enfrentarse a İstanbul Başakşehir FK el sábado 18 de octubre. Varios usuarios recurrieron a comentarios ácidos y directos en los perfiles del futbolista: “Nunca pensé escribir esto, ¡pero tienen que terminar tu contrato! Además, merecés un castigo severo por tu comportamiento indisciplinado”, se lamentó un seguidor. Otro fue aun más crítico: “Te avergonzás a vos mismo. La capitanía es una responsabilidad separada, deberías saberlo mejor”. Entre otros, la línea general fue un reproche por poner “el descanso antes que el entrenamiento”, cuestionando prioridades y señalando que la paciencia de los fanáticos se estaba acabando.

La Puerta de Alcalá, punto
La Puerta de Alcalá, punto icónico de la capital española (Instagram)

Entre el desconcierto y la crítica, otros apuntaron directamente a la relación entre Icardi y sus compromisos fuera de la cancha: “Te esperamos durante un año y ahora te volvés a ir”; “No te queremos más en el Galatasaray”; y el siempre recurrente: “¿Cuándo vas a volver a entrenar?”. El revuelo digital escaló hasta replicarse en la prensa deportiva turca, que especuló sobre los motivos detrás del viaje, la reacción del club y las posibles consecuencias de un tiempo libre tan cercano a un partido clave.

Mientras el delantero disfruta, sin mostrar señales de preocupación, unos días en la elegante Madrid lejos del rigor turco, la historia deja ver una vez más la delgada línea que separa el glamour personal del deber profesional en el mundo del espectáculo y el deporte de elite. El próximo partido será decisivo, no solo en puntos, sino en su relación con la exigente hinchada del Galatasaray, que sigue cada paso de su figura más polémica y comentada.

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasarayTurquíaFansChina Suárez

Últimas Noticias

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Luego de 23 días de internación en cuidados especiales, el exparticipante de Gran Hermano 2022 se recupera en una sala general en el hospital de Moreno

Nuevo parte médico de Thiago

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

Si bien la modelo compartió una imagen representativa por la tradicional jornada, esta vez no fue parte de la caminata religiosa

Por qué Pampita no hizo

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

A través de las redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano compartió su llegada a pie a la Basílica tras la lenta recuperación de su expareja luego del grave accidente con su moto

El emotivo ruego de Daniela

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

La cantante presentó “Alquimia”, su primer álbum en dueto junto a Manuel Mijares. En charla con Teleshow, la artista

Patricia Sosa, de liderar la

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares

Infancia complicada, muertes muy cercanas, amores que van y vuelven y un público que nunca lo dejó caer. La vida del artista británico, que fue miembro de One Direction, es un testimonio de coraje, donde cada canción encierra una batalla y cada éxito convive con el recuerdo de quienes ya no están

Louis Tomlinson: entre el estrellato
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hacinamiento y con problemas de

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

Peter Lamelas: “Las empresas de EEUU están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la Argentina”

Coparticipación: qué distritos ganaron y cuáles perdieron en el reparto “secundario” de recursos entre las provincias

La OPEP moderó el aumento de la producción de petróleo para atenuar la caída del precio internacional: por qué le importa a la Argentina

Una influencer denunció un ataque antisemita en Palermo: dijo que un hombre quiso golpearla a ella y a su bebé por ser judíos

INFOBAE AMÉRICA
La OPEP+ aumentará su producción

La OPEP+ aumentará su producción de crudo en noviembre a 137.000 barriles diarios

Atacaron una mezquita en el Reino Unido: la policía investiga el incendio como un crimen de odio

Siria celebró las primeras elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Bashar Al Assad

Tensión en Georgia: varios dirigentes opositores fueron detenidos tras las protestas contra el Gobierno

Una muestra bélica refleja la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte

TELESHOW
Nuevo parte médico de Thiago

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares